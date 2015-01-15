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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 126127128129>
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:54

  jump написав: Ви навіть незчуєтесь, як опинитесь у цупких дівочих рученятах :lol:

Ну просто форум літераторів !
Не зупиняйтеся !
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:04

  jump написав:І на папері кожен рік населення зменшується на 500-600 чоловік.Песимізм це чи оптимізм не знаю...Я б назвав це просто жахом.Ще в місті біля 18тисяч пенсіонерів...

Скажу по секрету, я на 100% впевнений про яке саме місто мова. І добре його знаю.
Перша думка - "Менше народу-більше кіслороду" як це не сумно.

В дійсності в тому місті в радянські часи тільки на одному підприємстві працювало майже 5000 робітників. А підприємств було не одне і не два.
Тільки проблема - продукція яку воно випускало зараз нікому не потрібна і даром. А чим людей зайняти ? Ось всі і порозбігалися хто куди зміг.
Доречі і в самого Кверті наскільки я зрозумів син зовсім не в Україні...
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:23

Павук Бодя

  jump написав:
  Козак-характерник написав:ну-ну, заждіть ше трохи :wink:

Як гарно і поетично Ви намалювали цю картину..Може й не треба тоді ту студію купляти, а одразу йти шукати кому допомогти щось зробити в новобудові? Як пан Акурт радив.


я радий, що Вам припало до смаку :D
або у дворику будинку Ви зустрінете білявочку із глибокими зеленими оченятами. Вона буде слізно благати відчинити Вам двері до під"їзду (забула ключі) і донести до квартири важкі пакунки із новими платтячками, туфельками та шортиками із маєчками для тренувань у дворі Вашого дому :wink:
Спільними зусиллями Ви якось відкриєте двері квартири, а заодно і глянете чи гарно сидить платтячко з туфельками на принадній витонченій дівочій фігурці, чи добре облягають пряменькі плечики та спокусливі мячики маєчки, чи вдало підкреслюють вигин неймовірних стегенець та перехід до пружненьких сідничок вузенькі шортенята із кокетливими вирізами по боках :oops: Історія закінчиться тим самим

Як би не повторити долю павука Боді... :)

В спальні під ліжком жив собі павук -
В чорний горошок, мав аж вісім рук.
Майже ніколи взагалі не спав.
Справжній мисливець! Завжди полював.
Я назвав його Богдан! Він мав рот, як чемодан.

Бодя - бос всіх павуків! Він їв мух і комарів.
Хавав в мене прямо з рук - дресерований павук!
Б-Б-Б-Бодька - бос всіх павуків. Він їв мух і комарів.
Хавав то саме, шо я. Шкода, Бодьки вже нема.

Бо Бодька коротше сильно захотів,
Жінку під ліжко він собі привів.
А павучиха - рідкісна коза,
З'їла лахудра Бодьку-павука.
А мораль є такова - з'їла баба мужика!

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:39

  es77 написав:
  jump написав: Ви навіть незчуєтесь, як опинитесь у цупких дівочих рученятах :lol:

Ну просто форум літераторів !
Не зупиняйтеся !
Пишіть ще !

Враження, що тут лише літератори і ріелтори.))) :lol:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 14 бер, 2018 07:37, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55

  Frant написав:
  akurt написав:купуємо квартири у Львові під орендарів.
На сьогодні мій особистий висновок такий: вторинка в ціні падає, новобудови в ціні ростуть...

Чи точно усі новобуди ростуть в ціні у Львові????
Може, пан Акурт трохи перепив коньяку в обід?
Чи погано закусив?)))

У Києві ситуація зовсім інша - дорожчають лише певні новобуди в центрі.
Решта - дешевшає або ж стагнує.

  airmax78 написав:ой-ой-ой: https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
ну че, откупать прелесть обратно?
-25куе от цены 2015го. -43% от цены 2013го.
Валится все, кроме модных МОПов на Печерске. Долго ли продержатся модные МОПы?

Можливо є різниця тендеції ч.з рівень будівництва в різних містах? Долярчик теж каже, що його квартира подорожчала у забудовника !
Також думаю, що ми не дооцінюємо рівень з.пл мешканців, опираючись на оф. статистику і невраховуючи чорний ринок та доходи заробітчан доля яких тут значно вища ніж в середньому по Україні.

Хоча з іншого боку згідно даних з сусідніх гілок Львів зайняв 3тє місце по к-сті зданих м2 в 2017р. після Києва та Київської обл.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 07:40

Пхе! Квартира долярчика подорожчала, тому що було повітря над котлованом, а став фундамент з стінами. Добудують - буде ще дорожче. Тобто до власне рівня цін ЛРжн ця метаморфоза не має відношення.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 08:47

У Львові зросте тариф на воду

У вівторок, 6 березня, під час засідання Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, були ухвалені рішення, які передбачають підвищення цін для споживачів «Львівводоканалу».

Відтепер абоненти будуть сплачувати на 8,4-11,1 % більше за послуги, які надає «Львівводоканал». Таким чином, вартість послуг для мешканців багатоквартирних будинків зросте на 1 гривню 9 копійок та становитиме 14 гривень і 4 копійки – це разом за водопостачання і водовідведення 1 куб. м з врахуванням ПДВ.

Для юридичних споживачів та мешканців приватного сектору тариф зросте на 1 гривню 10 копійок та становитиме 12 гривень 91 копійки. Для гуртових споживачів тариф зросте на 49 копійок та становитиме 4 гривні 93 копійки.

У «Львівводоканалі» пояснюють, що тарифи зросли у зв’язку із зростанням витрат на електроенергію та підвищенням мінімальної зарплати. Вони набудуть чинності на наступний день після офіційного опублікування в газеті «Урядовий кур’єр».
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 08:57

"Нам не страшен серый волк!
Серый волк, серый волк!
Под кроватью - целый полк,
Целый полк, целый полк!"

Ці проценти збільшення ціни на воду просто ляжуть на широкі плечі орендаря та і все.

Для роздумів орендодавця: ми зробили експеримент із субсидією.
- загальна площа житла 115 квадратів.
- опалення та гаряча вода - двоконтурний котел.
- виписали-прописали 1 пенсіонера.
- пенсія пенсіонера (як ви знаєте всі пенсіонери голі босі та голодні) - 5000 гривень.
Так от:
- субсидія на газ збільшилася на 500 (!!!) гривень.
- субсидія на елекрику зменшилася на (64-39)=25 гривні.
- субсидія на воду зменшилася на (34-17)=17 гривень.

Усього - "в плюсі" на 500-25-17=на 458 гривень.

Отаке...

Тепер беремо у руки калькулятор та філіжанку кави "Кава зі Львова", пачка червоного кольору, там кава Бразилія+В'єтнам+Камерун. Рахуємо:
- зазвичай орендарі в 1-к квартирі Львова витрачали (за моїми спостереженнями) на місяць 4-8 кубів води. Це нехай 6х12=72 гривні.
- теперь будуть витрачати на воду 72+0,1х(72)=79,1 гривні. Різниція в 7 гривень 10 копійок.
Це багато чи це мало?
Робимо експеримент для порівняння:

Львоффф. Йогурт - баночка массой аж 280 граммов в "Рукавичке" был 16 грн., а за две недели снижения курса, и цены топлива цена стала 22 грн (!!!).
То есть снижение курса доллара и снижение цены топлива на АЗС Львова привело к удорожанию несчастной мензурки с типа йогуртом, изготовленным без добавления молока - увеличилась на 4 (четыре) гривны.
Идем в АТБ: то же, сейчас вот в эти минуты: 14 грн.
Покупаем для продолжения эксперимента для оценки удорожания воды сырок "Фанни" О! Так вообще 32 гривны!!!! 32!!!!
Идем в АТБ: продает его добрый АТБ за 22 грн !!! Разница в 10 (10 гривен!!!).
Правда, до АТБ, как сказал бы писатель Солженицын, "пехтарить 5 км"...
То есть достаточно купить раз в месяц ОДИН сырок Фанни не в "Рукавичке", а в АТБ - и Вы в прибыли по сравнению с ценой воды на 10-7,1=2,9 гривны.
Прикольно, да?
Взяли для эксперимента "Лактель" (сырковый якобы десерт) блд, один крахмал во рту... 37 грн. ни за #...й собачий, пардон за мой французский!

Какой-нибудь писатель типа Салтыкова-Щедрина, купив бы мензурку с крахмалосодержащим типа йогуртом за 32 гривны, написал бы: "Чертов городишка".
А потому:
- рост цены воды на 7 гривен за месяц - это такие копейки, что и говорить неудобно...
- мой вывод и о том же Вам докладывает Козак-характериник однозначен: достаточно вложить в недвигу 3х50 000 бакинских, сдавать трем арендаторам и будете кушать йогурты из цельного молока по 54 (пятьдесят четыре) гривны за ведро в 2 (два! ДВА!) килограмма.
Зображення
Можете бить ногами...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Козак-характерник, зверніть ще увагу на цей майбутній комплекс (біля Квітів Львова, навпроти ЕКО дому). Виглядає перспективно. Поки що у проекті, але до літа думаю розпочнуть продажі.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:16

Там зараз між вулицями Вернадського та стадіоном Арена-Львів цілий новий Львів росте...
Я аж дивуюсь... всі будинки нові і дуже красиві... Незвична архітектура - це Вам на страховисько під назвою "Нова оселя"...
Там слава Богу, ніби-то не будуть чипати невеличкий парк за автовокзалом - мало хто знає, там є навіть озеро невелике... По парку проклали доріжки та поставили лавочки...
Погано, правда, прикріпили до землі - вже вкрали половину...
Треба дивитися якість квартир...
Не думаю, що Козак-характерник буде брати віртуальну квартиру.
Синіми кружочками я показав новобудови в тому регіоні...
І вони всі - реальні, здача в цьому році - там вже все готово...
Зображення
Позитив тих новобудов, де сині кружочки:
- неймовірний простір...
- широкі вулиці - Стрийська - три полоси в кожному напрямку, Вернадського - дві полоси в кожному напрямку...
- поруч - Іподром та Арена-Львів, шикарний простір для руху на роверах та катанню на конях...
- перспективний Бізнес-центр вздовж Стрийської...
- ресторан "Голодний Микола" (вважаю, що ціни підвишилися, а якість знизилася - останній раз там сиділи вечеряли в кінці лютого - всі страви були ну зовсім безвкусні, якби їв із закритими очами, то думав, би що їм щось у робітничій їдальні. Але то біда вже всього Львова... Готують аби щось було їстівне... за великі або дуже великі гроші...)
- величезний Кінг-Кросс Леополіс - все ж таки центр розваг...
- до кордону та гірськолижнх курортів ближче немає...
akurt
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