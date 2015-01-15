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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:54
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:04
Скажу по секрету, я на 100% впевнений про яке саме місто мова. І добре його знаю.
Перша думка - "Менше народу-більше кіслороду" як це не сумно.
В дійсності в тому місті в радянські часи тільки на одному підприємстві працювало майже 5000 робітників. А підприємств було не одне і не два.
Тільки проблема - продукція яку воно випускало зараз нікому не потрібна і даром. А чим людей зайняти ? Ось всі і порозбігалися хто куди зміг.
Доречі і в самого Кверті наскільки я зрозумів син зовсім не в Україні...
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:23
Павук Бодя
Як би не повторити долю павука Боді...
В спальні під ліжком жив собі павук -
В чорний горошок, мав аж вісім рук.
Майже ніколи взагалі не спав.
Справжній мисливець! Завжди полював.
Я назвав його Богдан! Він мав рот, як чемодан.
Бодя - бос всіх павуків! Він їв мух і комарів.
Хавав в мене прямо з рук - дресерований павук!
Б-Б-Б-Бодька - бос всіх павуків. Він їв мух і комарів.
Хавав то саме, шо я. Шкода, Бодьки вже нема.
Бо Бодька коротше сильно захотів,
Жінку під ліжко він собі привів.
А павучиха - рідкісна коза,
З'їла лахудра Бодьку-павука.
А мораль є такова - з'їла баба мужика!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:39
Враження, що тут лише літератори і ріелтори.)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 14 бер, 2018 07:37, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55
Можливо є різниця тендеції ч.з рівень будівництва в різних містах? Долярчик теж каже, що його квартира подорожчала у забудовника !
Також думаю, що ми не дооцінюємо рівень з.пл мешканців, опираючись на оф. статистику і невраховуючи чорний ринок та доходи заробітчан доля яких тут значно вища ніж в середньому по Україні.
Хоча з іншого боку згідно даних з сусідніх гілок Львів зайняв 3тє місце по к-сті зданих м2 в 2017р. після Києва та Київської обл.
Додано: Сер 14 бер, 2018 07:40
Пхе! Квартира долярчика подорожчала, тому що було повітря над котлованом, а став фундамент з стінами. Добудують - буде ще дорожче. Тобто до власне рівня цін ЛРжн ця метаморфоза не має відношення.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Сер 14 бер, 2018 08:47
У Львові зросте тариф на воду
У вівторок, 6 березня, під час засідання Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, були ухвалені рішення, які передбачають підвищення цін для споживачів «Львівводоканалу».
Відтепер абоненти будуть сплачувати на 8,4-11,1 % більше за послуги, які надає «Львівводоканал». Таким чином, вартість послуг для мешканців багатоквартирних будинків зросте на 1 гривню 9 копійок та становитиме 14 гривень і 4 копійки – це разом за водопостачання і водовідведення 1 куб. м з врахуванням ПДВ.
Для юридичних споживачів та мешканців приватного сектору тариф зросте на 1 гривню 10 копійок та становитиме 12 гривень 91 копійки. Для гуртових споживачів тариф зросте на 49 копійок та становитиме 4 гривні 93 копійки.
У «Львівводоканалі» пояснюють, що тарифи зросли у зв’язку із зростанням витрат на електроенергію та підвищенням мінімальної зарплати. Вони набудуть чинності на наступний день після офіційного опублікування в газеті «Урядовий кур’єр».
Додано: Сер 14 бер, 2018 08:57
"Нам не страшен серый волк!
Серый волк, серый волк!
Под кроватью - целый полк,
Целый полк, целый полк!"
Ці проценти збільшення ціни на воду просто ляжуть на широкі плечі орендаря та і все.
Для роздумів орендодавця: ми зробили експеримент із субсидією.
- загальна площа житла 115 квадратів.
- опалення та гаряча вода - двоконтурний котел.
- виписали-прописали 1 пенсіонера.
- пенсія пенсіонера (як ви знаєте всі пенсіонери голі босі та голодні) - 5000 гривень.
Так от:
- субсидія на газ збільшилася на 500 (!!!) гривень.
- субсидія на елекрику зменшилася на (64-39)=25 гривні.
- субсидія на воду зменшилася на (34-17)=17 гривень.
Усього - "в плюсі" на 500-25-17=на 458 гривень.
Отаке...
Тепер беремо у руки калькулятор та філіжанку кави "Кава зі Львова", пачка червоного кольору, там кава Бразилія+В'єтнам+Камерун. Рахуємо:
- зазвичай орендарі в 1-к квартирі Львова витрачали (за моїми спостереженнями) на місяць 4-8 кубів води. Це нехай 6х12=72 гривні.
- теперь будуть витрачати на воду 72+0,1х(72)=79,1 гривні. Різниція в 7 гривень 10 копійок.
Це багато чи це мало?
Робимо експеримент для порівняння:
Львоффф. Йогурт - баночка массой аж 280 граммов в "Рукавичке" был 16 грн., а за две недели снижения курса, и цены топлива цена стала 22 грн (!!!).
То есть снижение курса доллара и снижение цены топлива на АЗС Львова привело к удорожанию несчастной мензурки с типа йогуртом, изготовленным без добавления молока - увеличилась на 4 (четыре) гривны.
Идем в АТБ: то же, сейчас вот в эти минуты: 14 грн.
Покупаем для продолжения эксперимента для оценки удорожания воды сырок "Фанни" О! Так вообще 32 гривны!!!! 32!!!!
Идем в АТБ: продает его добрый АТБ за 22 грн !!! Разница в 10 (10 гривен!!!).
Правда, до АТБ, как сказал бы писатель Солженицын, "пехтарить 5 км"...
То есть достаточно купить раз в месяц ОДИН сырок Фанни не в "Рукавичке", а в АТБ - и Вы в прибыли по сравнению с ценой воды на 10-7,1=2,9 гривны.
Прикольно, да?
Взяли для эксперимента "Лактель" (сырковый якобы десерт) блд, один крахмал во рту... 37 грн. ни за #...й собачий, пардон за мой французский!
Какой-нибудь писатель типа Салтыкова-Щедрина, купив бы мензурку с крахмалосодержащим типа йогуртом за 32 гривны, написал бы: "Чертов городишка".
А потому:
- рост цены воды на 7 гривен за месяц - это такие копейки, что и говорить неудобно...
- мой вывод и о том же Вам докладывает Козак-характериник однозначен: достаточно вложить в недвигу 3х50 000 бакинских, сдавать трем арендаторам и будете кушать йогурты из цельного молока по 54 (пятьдесят четыре) гривны за ведро в 2 (два! ДВА!) килограмма.
Можете бить ногами...
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:05
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Козак-характерник, зверніть ще увагу на
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:16
Там зараз між вулицями Вернадського та стадіоном Арена-Львів цілий новий Львів росте...
Я аж дивуюсь... всі будинки нові і дуже красиві... Незвична архітектура - це Вам на страховисько під назвою "Нова оселя"...
Там слава Богу, ніби-то не будуть чипати невеличкий парк за автовокзалом - мало хто знає, там є навіть озеро невелике... По парку проклали доріжки та поставили лавочки...
Погано, правда, прикріпили до землі - вже вкрали половину...
Треба дивитися якість квартир...
Не думаю, що Козак-характерник буде брати віртуальну квартиру.
Синіми кружочками я показав новобудови в тому регіоні...
І вони всі - реальні, здача в цьому році - там вже все готово...
Позитив тих новобудов, де сині кружочки:
- неймовірний простір...
- широкі вулиці - Стрийська - три полоси в кожному напрямку, Вернадського - дві полоси в кожному напрямку...
- поруч - Іподром та Арена-Львів, шикарний простір для руху на роверах та катанню на конях...
- перспективний Бізнес-центр вздовж Стрийської...
- ресторан "Голодний Микола" (вважаю, що ціни підвишилися, а якість знизилася - останній раз там сиділи вечеряли в кінці лютого - всі страви були ну зовсім безвкусні, якби їв із закритими очами, то думав, би що їм щось у робітничій їдальні. Але то біда вже всього Львова... Готують аби щось було їстівне... за великі або дуже великі гроші...)
- величезний Кінг-Кросс Леополіс - все ж таки центр розваг...
- до кордону та гірськолижнх курортів ближче немає...
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