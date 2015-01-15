Єдине що, у вас там на кружочках ЖК Арена є - я би в цих пройдисвітів із принципу не купував нічого.
п.с.
Але хочу зазначитий єдиний мінус (і для мене суттєвий) того району - відсутність підземних паркінгів (бо гелологія не дозволяє).
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:52
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Так, той район дуже крутий вимальовується. Мені коли треба по справах їхати до центру - то для мене каторга. Та брусчатка, кори, відсутність паркінгу. Ймовірність покоцати авто в рази більша. В центр тільки пива попити на вихідних, але вище згаданий Голодний Микола впринципі перекриє всі потреби вкусно поїсти - я поки що не знаю місця, де смачніше і за ту же ціну. Сервіс також на рівні.
Єдине що, у вас там на кружочках ЖК Арена є - я би в цих пройдисвітів із принципу не купував нічого.
п.с.
Але хочу зазначитий єдиний мінус (і для мене суттєвий) того району - відсутність підземних паркінгів (бо гелологія не дозволяє).
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
....ехххххх, набрав стільки тексту, а він якось злетів... ((
....коротше, всім дякую за поради "легких грошей", але вже ДОСТАТНЬО їх! - тож давайте краще притримуватись теми гілки!
Дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:23
А чого Ви вважаєте "Метгал" - пройдисвітами? - я там особисто знаю і володарів, і весь менеджмент продажів - думаю, що ви помиляєтеся:
- наскільки я знаю - найвища у Львові якість будівництва - це мені не одна бригада будівельників говорила.
- і ще секретний факт: самі володарі Метгалу живуть в будинку 7 - це третій від Стрийської - будинок помаранчового коліру - як раз він на вашому фото. Це про щось говорить, якщо сам забудовник ОСОБИСТО живе в будинку комплексу "Новий"???
Я думаю, Ви знов помиляєтеся:
- у ЖК новий - величезні НАЗЕМНІ паркінги для всіх мешканців - паркінги розмічені, прибираються, і зовсім безкоштовні, за парканом вони і із шлагбаумами. Електронні ключі від паркінгів у всіх мешканців. І це все безкоштовно.
- у ЖК "Арена" - це той самий забудовник, що і "Новий", - є підземні паркінги і зараз виставлені на продаж - будь ласка, купуйте...
- на тому фото, що Ви виставили - ліворуч - правильне фото ЖК "Арена" - а праворуч - не знаю, звідки то взяли. Ліворуч кольори вірні - там все так і є. Так що фото ваше зовсім незрозуміле, поясніть, якщо можна...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 бер, 2018 11:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:29
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
І знову знайомий таунхауз у Брюховичайх! Але вже під оренду просять 1000 баксів на місяць!
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:35
Шо значить "не знаю звідки взяли". Я сам намалював по вашому?
І до чого тут кольори? Відкрийте фото що я вище виклав і подивіть форми балконів. Ви не бачите різниці?
Востаннє редагувалось sailed в Сер 14 бер, 2018 11:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:35
В мене посилання на оголошення на ОЛХ, яке надано вище - не відкривається...
Але якщо лЮде хочуть 1000 долярів на місяць за Таунхауз - треба хлопати у долоні та відкорковувати шампанське!
(ой і битимуть мене за згадування слово "шампанське" - люде на те не мають грошей, а я так необережно згадав таке слово...)...
Це - ЯКІСЬ незрозумілі картинки із Фотошопу.
Якщо Ви маєте на увазі ЖК "Арена " - він ЗОВСІМ не такий.
Він такий, як на першому Вашому фото ЛІВОРУЧ.
А це - все картинки із дитячої забави. Особисто я не знаю, що це за будинки та якого комплексу.
Якщо Ви маєте на увазі ЖК "Арена " - він ЗОВСІМ не такий. Поїдьте та подивіться...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 бер, 2018 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:40
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:42
Я не издеваюсь - слева фрагмент фото дома ЖК Арена. Как раз видны треугольные балконы.
Справа - я не знаю, что это за сарайчики, но это НЕ ЖК АРЕНА.
Я не идеваюсь, я там через день собаку выгуливал, проходя по 10 000 шагов в день к стадиону, вокруг, по Вернадского и к окружной...
Сделайте проще - не постите чужие фото, сделайте свое.
Если Вы имеете ввиду, что покупаете по 700 долларов за квадрат картинки из Фотошопа и Вас обманули, принесли в упаковке другие картинки - то зря Вы так делаете.
Я имел ввиду именно то, что написал - на том первом фото, что Вы выставили - слева - реальное фото реального объекта, я только это и имел ввиду, справа - я так и написал, не знаю, что это такое.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 бер, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:44
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...і ще, пан Акурт помилився, що Я вже цього літа буду робити ремонт...
Ремонт буду робити наступної весни, бо тоді дадуть доки на руки!
п. с..... і ще для всіх: тпм говорилось ранішше про коректність цін, тож як маєте час, пошукайте ціни на квартири навпроти мого будинку(Лайт) в ГОТОВОМУ Екодомі: там один будинок зданий щось приблизно два роки тому, а другий - рік тому(приблизно, бо пишу по пам'яті)
.... яз знайдети ціни, то кидайте їх сюди! - будемо порівнювати, аналізувати, дискутувати))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:46
І де там сайті інформація про підземні паркінги?
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