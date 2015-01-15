RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 127128129130>
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Так, той район дуже крутий вимальовується. Мені коли треба по справах їхати до центру - то для мене каторга. Та брусчатка, кори, відсутність паркінгу. Ймовірність покоцати авто в рази більша. В центр тільки пива попити на вихідних, але вище згаданий Голодний Микола впринципі перекриє всі потреби вкусно поїсти - я поки що не знаю місця, де смачніше і за ту же ціну. Сервіс також на рівні.

Єдине що, у вас там на кружочках ЖК Арена є - я би в цих пройдисвітів із принципу не купував нічого.

Зображення

п.с.
Але хочу зазначитий єдиний мінус (і для мене суттєвий) того району - відсутність підземних паркінгів (бо гелологія не дозволяє).
sailed
 
Повідомлень: 303
З нами з: 24.05.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

....ехххххх, набрав стільки тексту, а він якось злетів... ((
....коротше, всім дякую за поради "легких грошей", але вже ДОСТАТНЬО їх! - тож давайте краще притримуватись теми гілки!
Дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3613
З нами з: 19.10.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:23

А чого Ви вважаєте "Метгал" - пройдисвітами? - я там особисто знаю і володарів, і весь менеджмент продажів - думаю, що ви помиляєтеся:
- наскільки я знаю - найвища у Львові якість будівництва - це мені не одна бригада будівельників говорила.
- і ще секретний факт: самі володарі Метгалу живуть в будинку 7 - це третій від Стрийської - будинок помаранчового коліру - як раз він на вашому фото. Це про щось говорить, якщо сам забудовник ОСОБИСТО живе в будинку комплексу "Новий"???

  sailed написав:п.с.
Але хочу зазначитий єдиний мінус (і для мене суттєвий) того району - відсутність підземних паркінгів (бо гелологія не дозволяє).


Я думаю, Ви знов помиляєтеся:
- у ЖК новий - величезні НАЗЕМНІ паркінги для всіх мешканців - паркінги розмічені, прибираються, і зовсім безкоштовні, за парканом вони і із шлагбаумами. Електронні ключі від паркінгів у всіх мешканців. І це все безкоштовно.
- у ЖК "Арена" - це той самий забудовник, що і "Новий", - є підземні паркінги і зараз виставлені на продаж - будь ласка, купуйте... http://www.novyy.lviv.ua - є інформація.
- на тому фото, що Ви виставили - ліворуч - правильне фото ЖК "Арена" - а праворуч - не знаю, звідки то взяли. Ліворуч кольори вірні - там все так і є. Так що фото ваше зовсім незрозуміле, поясніть, якщо можна...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 бер, 2018 11:33, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 12.02.09
Подякував: 137 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

І знову знайомий таунхауз у Брюховичайх! Але вже під оренду :) просять 1000 баксів на місяць!
https://www.olx.ua/obyavlenie/orenda-ko ... 13e32f247c
fis
 
Повідомлень: 133
З нами з: 06.12.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:35

  akurt написав:- на тому фото, що Ви виставили - ліворуч - правильне фото ЖК "Арена" - а праворуч - не знаю, звідки то взяли. Ліворуч кольори вірні - там все так і є. Так що фото ваше зовсім незрозуміле, поясніть, якщо можна...


Шо значить "не знаю звідки взяли". Я сам намалював по вашому?

Зображення

І до чого тут кольори? Відкрийте фото що я вище виклав і подивіть форми балконів. Ви не бачите різниці?
Востаннє редагувалось sailed в Сер 14 бер, 2018 11:36, всього редагувалось 1 раз.
sailed
 
Повідомлень: 303
З нами з: 24.05.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:35

В мене посилання на оголошення на ОЛХ, яке надано вище - не відкривається...
Але якщо лЮде хочуть 1000 долярів на місяць за Таунхауз - треба хлопати у долоні та відкорковувати шампанське!
(ой і битимуть мене за згадування слово "шампанське" - люде на те не мають грошей, а я так необережно згадав таке слово...)...

  sailed написав:
  akurt написав:- на тому фото, що Ви виставили - ліворуч - правильне фото ЖК "Арена" - а праворуч - не знаю, звідки то взяли. Ліворуч кольори вірні - там все так і є. Так що фото ваше зовсім незрозуміле, поясніть, якщо можна...


Шо значить "не знаю звідки взяли". Я сам намалював по вашому?

Зображення


Це - ЯКІСЬ незрозумілі картинки із Фотошопу.
Якщо Ви маєте на увазі ЖК "Арена " - він ЗОВСІМ не такий.
Він такий, як на першому Вашому фото ЛІВОРУЧ.
А це - все картинки із дитячої забави. Особисто я не знаю, що це за будинки та якого комплексу.
Якщо Ви маєте на увазі ЖК "Арена " - він ЗОВСІМ не такий. Поїдьте та подивіться...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 бер, 2018 11:40, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 12.02.09
Подякував: 137 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Акурт? Вы издеваетесь?
Сначала ЖК Арена продается под видом таких вот рендеров, как я привёл на картинке. В итоге рендер не соответствует действительности. О чём тут ещё можно спорить? Вы не видите разницы совсем?

Зображення
sailed
 
Повідомлень: 303
З нами з: 24.05.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:42

Я не издеваюсь - слева фрагмент фото дома ЖК Арена. Как раз видны треугольные балконы.

Справа - я не знаю, что это за сарайчики, но это НЕ ЖК АРЕНА.
Я не идеваюсь, я там через день собаку выгуливал, проходя по 10 000 шагов в день к стадиону, вокруг, по Вернадского и к окружной...
Сделайте проще - не постите чужие фото, сделайте свое.

Если Вы имеете ввиду, что покупаете по 700 долларов за квадрат картинки из Фотошопа и Вас обманули, принесли в упаковке другие картинки - то зря Вы так делаете.
Я имел ввиду именно то, что написал - на том первом фото, что Вы выставили - слева - реальное фото реального объекта, я только это и имел ввиду, справа - я так и написал, не знаю, что это такое.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 бер, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 12.02.09
Подякував: 137 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:44

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...і ще, пан Акурт помилився, що Я вже цього літа буду робити ремонт...
Ремонт буду робити наступної весни, бо тоді дадуть доки на руки!

п. с..... і ще для всіх: тпм говорилось ранішше про коректність цін, тож як маєте час, пошукайте ціни на квартири навпроти мого будинку(Лайт) в ГОТОВОМУ Екодомі: там один будинок зданий щось приблизно два роки тому, а другий - рік тому(приблизно, бо пишу по пам'яті)
.... яз знайдети ціни, то кидайте їх сюди! - будемо порівнювати, аналізувати, дискутувати))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3613
З нами з: 19.10.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:46

  akurt написав:- у ЖК "Арена" - це той самий забудовник, що і "Новий", - є підземні паркінги і зараз виставлені на продаж - будь ласка, купуйте... http://www.novyy.lviv.ua - є інформація.

І де там сайті інформація про підземні паркінги?
sailed
 
Повідомлень: 303
З нами з: 24.05.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 127128129130>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Aps, es77 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 386712
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15742
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 62674
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.