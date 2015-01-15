Додано: Сер 14 бер, 2018 11:23

sailed написав: п.с.

Але хочу зазначитий єдиний мінус (і для мене суттєвий) того району - відсутність підземних паркінгів (бо гелологія не дозволяє). п.с.Але хочу зазначитий єдиний мінус (і для мене суттєвий) того району - відсутність підземних паркінгів (бо гелологія не дозволяє).

А чого Ви вважаєте "Метгал" - пройдисвітами? - я там особисто знаю і володарів, і весь менеджмент продажів -- наскільки я знаю - найвища у Львові якість будівництва - це мені не одна бригада будівельників говорила.- і ще секретний факт: самі володарі Метгалу живуть в будинку 7 - це третій від Стрийської - будинок помаранчового коліру - як раз він на вашому фото. Це про щось говорить, якщо сам забудовник ОСОБИСТО живе в будинку комплексу "Новий"???Я думаю,- у ЖК новий - величезні НАЗЕМНІ паркінги для всіх мешканців - паркінги розмічені, прибираються, і зовсім безкоштовні,Електронні ключі від паркінгів у всіх мешканців. І це все безкоштовно.- у ЖК "Арена" - це той самий забудовник, що і "Новий", -і зараз виставлені на продаж - будь ласка, купуйте...- є інформація.- на тому фото, що Ви виставили - ліворуч - правильне фото ЖК "Арена" - а праворуч - не знаю, звідки то взяли. Ліворуч кольори вірні - там все так і є. Так що фото ваше зовсім незрозуміле, поясніть, якщо можна...