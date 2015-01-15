akurt написав:

реальное фото реального объекта

Я не издеваюсь - слева фрагмент фото дома ЖК Арена. Как раз видны треугольные балконы.Справа - я не знаю, что это за сарайчики, но это НЕ ЖК АРЕНА.Я не идеваюсь, я там через день собаку выгуливал, проходя по 10 000 шагов в день к стадиону, вокруг, по Вернадского и к окружной...Сделайте проще -Если Вы имеете ввиду, что покупаете по 700 долларов за квадрат картинки из Фотошопа и Вас обманули, принесли в упаковке другие картинки - то зря Вы так делаете.Я имел ввиду именно то, что написал - на том первом фото, что Вы выставили - слева -, я только это и имел ввиду, справа - я так и написал, не знаю, что это такое.