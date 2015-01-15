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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:49

  akurt написав:Я не издеваюсь - слева фрагмент фото дома ЖК Арена. Как раз видны треугольные балконы.

Справа - я не знаю, что это за сарайчики, но это НЕ ЖК АРЕНА.
Я не идеваюсь, я там через день собаку выгуливал, проходя по 10 000 шагов в день к стадиону, вокруг, по Вернадского и к окружной...
Сделайте проще - не постите чужие фото, сделайте свое.

Если Вы имеете ввиду, что покупаете по 700 долларов за квадрат картинки из Фотошопа и Вас обманули, принесли в упаковке другие картинки - то зря Вы так делаете.
Я имел ввиду именно то, что написал - на том первом фото, что Вы выставили - слева - реальное фото реального объекта, я только это и имел ввиду, справа - я так и написал, не знаю, что это такое.


Мда, теперь и у меня вопросы касательно адекватности персонажа Акурт - слева реально фото ЖК Арена, справа рендер, по которым продавали этот объект. Товарищ продолжает меня уверять что это фотошоп и не имеет отношения к ЖК Арена. Т.е. это я нарисовал, а потом подкинул подкинул сюда и дальше по строительным сайтам.

п.с. зачем мне ехать делать фото, я знаю как ЖК Арена выглядит, ездил там не раз. Балконы не соответствуют тем, которые были нарисованы на рендерах, и это факт.
Востаннє редагувалось sailed в Сер 14 бер, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:49

  Долярчик написав:...і ще, пан Акурт помилився, що Я вже цього літа буду робити ремонт...
Ремонт буду робити наступної весни, бо тоді дадуть доки на руки!

п. с..... і ще для всіх: тпм говорилось ранішше про коректність цін, тож як маєте час, пошукайте ціни на квартири навпроти мого будинку(Лайт) в ГОТОВОМУ Екодомі: там один будинок зданий щось приблизно два роки тому, а другий - рік тому(приблизно, бо пишу по пам'яті)
.... яз знайдети ціни, то кидайте їх сюди! - будемо порівнювати, аналізувати, дискутувати))


Ви на Чорновола купили?
Бо я щось не в темі. Там розкупляють швидко.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:49

Цікава моя помилка...
  Долярчик написав:...і ще, пан Акурт помилився, що Я вже цього літа буду робити ремонт...
Ремонт буду робити наступної весни, бо тоді дадуть доки на руки!

Ви впевнені, що це МОЯ ПОМИЛКА, що прийняли рішення - таємно від мене - не робити ремонт у 2018 році, а робити його весною 2029 чи 2039 року?
Цікава моя помилка...
Ми тут вже робили підрахуї:
- хто купив нерухомість на етапі котловану у 2015 або 2016 році - втратив відразу ДВІ речі - відсотки по валютних депозитах станом на травень 2015 року в розмірі 12 відсотків БЕЗНАЛОГОВИХ від Приватбанку - а це приблизно 6 000 долярів на рік - за два роки 12 000 долярів,
- втратив 2 роки комфортного життя або 2 роки плати за оренду житла (зараз одні "жертви" чекають здачу влітку бидинка навпроти Вікторя Гарденс - здача в серпні 2018 року + ремонт півроку - виняйли квартиру за 12 000 на місяць (!!!) - тобто втрата реально 12х12000=144 000 гривень на рік.
- вартість всього матеріалу та сантехніки збільшилася на 25 відсотків.

А akurt робить помилки.
Кумедно.

P.S. Хто зна - а може й зна - по якій ціні будуть квартири у будинку Долярчика по весні року 2019...
Може, вдвічі дешевше...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 бер, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:57

  Ethereum написав:
  Долярчик написав:...і ще, пан Акурт помилився, що Я вже цього літа буду робити ремонт...
Ремонт буду робити наступної весни, бо тоді дадуть доки на руки!

п. с..... і ще для всіх: тпм говорилось ранішше про коректність цін, тож як маєте час, пошукайте ціни на квартири навпроти мого будинку(Лайт) в ГОТОВОМУ Екодомі: там один будинок зданий щось приблизно два роки тому, а другий - рік тому(приблизно, бо пишу по пам'яті)
.... яз знайдети ціни, то кидайте їх сюди! - будемо порівнювати, аналізувати, дискутувати))


Ви на Чорновола купили?
Бо я щось не в темі. Там розкупляють швидко.

Авалон Лайт!... погугліть :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:04

  akurt написав:Тут що дивно - як тільки його заблокували - відразу купа рельно гарних порад.
Є один недолік: він тільки в липні або в серпні отримає прєлєсть і трохи приблизно уявляє скільки ще грошей треба вкласти, бо купив прєлєсть без_вікон-без_дверей-без_балконів-без_перегородок-без_підлоги-без_склопакетів на балконі...
..

...а це хто - я писав, чи що?
....чи Ви зараз скажете, що мали наувазі липень-серпень 2019-го? :wink: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sailed написав:
  akurt написав:- у ЖК "Арена" - це той самий забудовник, що і "Новий", - є підземні паркінги і зараз виставлені на продаж - будь ласка, купуйте... http://www.novyy.lviv.ua - є інформація.

І де там сайті інформація про підземні паркінги?

Пан akurt, то де там знайти інформацію про підземний паркінг?
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:24

  sailed написав:Мда, теперь и у меня вопросы касательно адекватности персонажа Акурт - слева реально фото ЖК Арена, справа рендер, по которым продавали этот объект.
п.с. зачем мне ехать делать фото, я знаю как ЖК Арена выглядит, ездил там не раз. Балконы не соответствуют тем, которые были нарисованы на рендерах, и это факт.


Покупайте рендеры из Фотошопа.
Все, кроме меня, будут Вас с читать адекватными.

Я так не делаю никогда.
Сам в фотошопе делал не только печати, но даже очень очень очень другие документы.
Так что флаг Вам в руки.
Кроме того, есть сотрудники офиса продаж - с ними стоит беседовать - особенно такими реально адекватными, как Михаил в офисе продажи ЖК "Арена", - они Вам очень много расскажут про фотошоп.
akurt
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