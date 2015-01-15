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akurt написав:Я не издеваюсь - слева фрагмент фото дома ЖК Арена. Как раз видны треугольные балконы.
Справа - я не знаю, что это за сарайчики, но это НЕ ЖК АРЕНА. Я не идеваюсь, я там через день собаку выгуливал, проходя по 10 000 шагов в день к стадиону, вокруг, по Вернадского и к окружной... Сделайте проще - не постите чужие фото, сделайте свое.
Если Вы имеете ввиду, что покупаете по 700 долларов за квадрат картинки из Фотошопа и Вас обманули, принесли в упаковке другие картинки - то зря Вы так делаете. Я имел ввиду именно то, что написал - на том первом фото, что Вы выставили - слева - реальное фото реального объекта, я только это и имел ввиду, справа - я так и написал, не знаю, что это такое.
Мда, теперь и у меня вопросы касательно адекватности персонажа Акурт - слева реально фото ЖК Арена, справа рендер, по которым продавали этот объект. Товарищ продолжает меня уверять что это фотошоп и не имеет отношения к ЖК Арена. Т.е. это я нарисовал, а потом подкинул подкинул сюда и дальше по строительным сайтам.
п.с. зачем мне ехать делать фото, я знаю как ЖК Арена выглядит, ездил там не раз. Балконы не соответствуют тем, которые были нарисованы на рендерах, и это факт.
Востаннє редагувалось sailed в Сер 14 бер, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:...і ще, пан Акурт помилився, що Я вже цього літа буду робити ремонт... Ремонт буду робити наступної весни, бо тоді дадуть доки на руки!
п. с..... і ще для всіх: тпм говорилось ранішше про коректність цін, тож як маєте час, пошукайте ціни на квартири навпроти мого будинку(Лайт) в ГОТОВОМУ Екодомі: там один будинок зданий щось приблизно два роки тому, а другий - рік тому(приблизно, бо пишу по пам'яті) .... яз знайдети ціни, то кидайте їх сюди! - будемо порівнювати, аналізувати, дискутувати))
Ви на Чорновола купили? Бо я щось не в темі. Там розкупляють швидко.
Долярчик написав:...і ще, пан Акурт помилився, що Я вже цього літа буду робити ремонт... Ремонт буду робити наступної весни, бо тоді дадуть доки на руки!
Ви впевнені, що це МОЯ ПОМИЛКА, що прийняли рішення - таємно від мене - не робити ремонт у 2018 році, а робити його весною 2029 чи 2039 року? Цікава моя помилка... Ми тут вже робили підрахуї: - хто купив нерухомість на етапі котловану у 2015 або 2016 році - втратив відразу ДВІ речі - відсотки по валютних депозитах станом на травень 2015 року в розмірі 12 відсотків БЕЗНАЛОГОВИХ від Приватбанку - а це приблизно 6 000 долярів на рік - за два роки 12 000 долярів, - втратив 2 роки комфортного життя або 2 роки плати за оренду житла (зараз одні "жертви" чекають здачу влітку бидинка навпроти Вікторя Гарденс - здача в серпні 2018 року + ремонт півроку - виняйли квартиру за 12 000 на місяць (!!!) - тобто втрата реально 12х12000=144 000 гривень на рік. - вартість всього матеріалу та сантехніки збільшилася на 25 відсотків.
А akurt робить помилки. Кумедно.
P.S. Хто зна - а може й зна - по якій ціні будуть квартири у будинку Долярчика по весні року 2019... Може, вдвічі дешевше...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 бер, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:...і ще, пан Акурт помилився, що Я вже цього літа буду робити ремонт... Ремонт буду робити наступної весни, бо тоді дадуть доки на руки!
п. с..... і ще для всіх: тпм говорилось ранішше про коректність цін, тож як маєте час, пошукайте ціни на квартири навпроти мого будинку(Лайт) в ГОТОВОМУ Екодомі: там один будинок зданий щось приблизно два роки тому, а другий - рік тому(приблизно, бо пишу по пам'яті) .... яз знайдети ціни, то кидайте їх сюди! - будемо порівнювати, аналізувати, дискутувати))
Ви на Чорновола купили? Бо я щось не в темі. Там розкупляють швидко.
akurt написав:Тут що дивно - як тільки його заблокували - відразу купа рельно гарних порад. Є один недолік: він тільки в липні або в серпні отримає прєлєсть і трохи приблизно уявляє скільки ще грошей треба вкласти, бо купив прєлєсть без_вікон-без_дверей-без_балконів-без_перегородок-без_підлоги-без_склопакетів на балконі... ..
...а це хто - я писав, чи що? ....чи Ви зараз скажете, що мали наувазі липень-серпень 2019-го?
sailed написав:Мда, теперь и у меня вопросы касательно адекватности персонажа Акурт - слева реально фото ЖК Арена, справа рендер, по которым продавали этот объект. п.с. зачем мне ехать делать фото, я знаю как ЖК Арена выглядит, ездил там не раз. Балконы не соответствуют тем, которые были нарисованы на рендерах, и это факт.
Покупайте рендеры из Фотошопа. Все, кроме меня, будут Вас с читать адекватными.
Я так не делаю никогда. Сам в фотошопе делал не только печати, но даже очень очень очень другие документы. Так что флаг Вам в руки. Кроме того, есть сотрудники офиса продаж - с ними стоит беседовать - особенно такими реально адекватными, как Михаил в офисе продажи ЖК "Арена", - они Вам очень много расскажут про фотошоп.