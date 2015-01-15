Плюсую, мир. Вибачаюсь якщо був різьким
Щодо ЖК Новий - мені теж подобається як він зроблений, гарний, затишний.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 12:41
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:01
Я не то щоби товариш тим панам - забудовникам, але зустрічався особисто часто.
Дивно нормальні люде.
Все немає коли...
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:53
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Рендери робляться по кресленнях. А не нвпаки. Це я вам як профі в цьому питанні кажу. Тому дивно що продавали саме за цим рендером(до речі, це не фотошоп).
Так от, виходить що було витрачено час на два проекти щоб потім використати тільки один.
Что-то тут не так.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:55
Ух, ти! Дуже дякую! Клас комфорт, цегла... Як тільки почнуться продажі, може й ціна буде приємна і нижче ніж в інших забудовах на Стрийській.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:00
Долярчик, тримай мене в курсі ремонтних справ, бо мені то актуально теж буде.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:26
дешево і сердито)) - ні, а трохи дорожче і з посмішкою!)))
... та то ще цілий рік чекати!
..... але, в курсі буду тримати не тільки Вас, але і ВЕСЬ форум (ну, дві гілки - то точно!)
(зразу напишу, що буду робити "середній" ремонт: шпалери, ламінат і т. п. - але, не саме найдешевше!) - тобто, трохи краще, ніж під здачу в оренду!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:34
Долярчик рукожопів найматимеш? Чи дизайнера з бригадою?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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