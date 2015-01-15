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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 129130131132>
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:41

  akurt написав:sailed - я Вас поважаю.
Перечитав ваш текст - там ви праві.
Я сприйняв його зовсім про інше.
Тобто Ви одне мали на увазі, я зовсім інше.
Так що - мир!

Плюсую, мир. Вибачаюсь якщо був різьким :)

Щодо ЖК Новий - мені теж подобається як він зроблений, гарний, затишний.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:01

Я не то щоби товариш тим панам - забудовникам, але зустрічався особисто часто.
Дивно нормальні люде.
Все немає коли...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Рендери робляться по кресленнях. А не нвпаки. Це я вам як профі в цьому питанні кажу. Тому дивно що продавали саме за цим рендером(до речі, це не фотошоп).
Так от, виходить що було витрачено час на два проекти щоб потім використати тільки один.
Что-то тут не так. ;)
fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:55

  sailed написав:Козак-характерник, зверніть ще увагу на цей майбутній комплекс (біля Квітів Львова, навпроти ЕКО дому). Виглядає перспективно. Поки що у проекті, але до літа думаю розпочнуть продажі.

Ух, ти! :P Дуже дякую! Клас комфорт, цегла... Як тільки почнуться продажі, може й ціна буде приємна і нижче ніж в інших забудовах на Стрийській.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:00

  Долярчик написав:...і ще, пан Акурт помилився, що Я вже цього літа буду робити ремонт...
Ремонт буду робити наступної весни, бо тоді дадуть доки на руки!

п. с..... і ще для всіх: тпм говорилось ранішше про коректність цін, тож як маєте час, пошукайте ціни на квартири навпроти мого будинку(Лайт) в ГОТОВОМУ Екодомі: там один будинок зданий щось приблизно два роки тому, а другий - рік тому(приблизно, бо пишу по пам'яті)
.... яз знайдети ціни, то кидайте їх сюди! - будемо порівнювати, аналізувати, дискутувати))

Долярчик, тримай мене в курсі ремонтних справ, бо мені то актуально теж буде. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:26

дешево і сердито)) - ні, а трохи дорожче і з посмішкою!)))

  Козак-характерник написав:
  Долярчик написав:...і ще, пан Акурт помилився, що Я вже цього літа буду робити ремонт...
Ремонт буду робити наступної весни, бо тоді дадуть доки на руки!

п. с..... і ще для всіх: тпм говорилось ранішше про коректність цін, тож як маєте час, пошукайте ціни на квартири навпроти мого будинку(Лайт) в ГОТОВОМУ Екодомі: там один будинок зданий щось приблизно два роки тому, а другий - рік тому(приблизно, бо пишу по пам'яті)
.... яз знайдети ціни, то кидайте їх сюди! - будемо порівнювати, аналізувати, дискутувати))

Долярчик, тримай мене в курсі ремонтних справ, бо мені то актуально теж буде. :P

... та то ще цілий рік чекати! :(
..... але, в курсі буду тримати не тільки Вас, але і ВЕСЬ форум :!: :mrgreen: (ну, дві гілки - то точно!)
(зразу напишу, що буду робити "середній" ремонт: шпалери, ламінат і т. п. - але, не саме найдешевше!) - тобто, трохи краще, ніж під здачу в оренду! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:34

Долярчик рукожопів найматимеш? Чи дизайнера з бригадою? :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:39

Ой, лежу я оце на пляжу... відпочиваю від трудів праведних...
Зображення
Собака бавиться у морі...
Зображення
І думаю: пан Долярчик, Ви впевнені, що Вам потрібні шпалери?
То - винахід 17-го сторіччя...

І чесное слово, навіть якби я дійсно випив чи горілки, чи ти коньяку, про які весь час тут згадують "озабоченные", то і то не подумав би, що Ви запланували втекти від тещі тільки під саму старість, у році 2019...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 бер, 2018 16:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:41

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://www.olx.ua/obyavlenie/podobova- ... 583ad4d88b
Про цей будинок вже хтось писав. Точніше я здогадуюсь що про цей.
Чиясь знайома продавала продавала і нарешті здала в оренду.
А продати його таки важко бо місце так собі як на мене - прамо за Парусом на Липинського. І якщо я не помиляюсь ціна була в 250 тис $.
Якщо я правий і тут є знайомі власників, то може розвідаєте як бізнес іде?
fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:55

Можна подзвонити і ніби-то розмірковуючи про оптимальниій варіянт - спитати про РІЗНІ дати.
Все стане відразу ясно.

Одна занйома таку прєлєсть в стилі Леоніда Брєжнева продавала за 250 000 долярів.
Теперь здає напівпідвальне такого приблизно будинка приміщення за 8 000 гривень на місяць.
akurt
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