Плюсую, мир. Вибачаюсь якщо був різьким
Щодо ЖК Новий - мені теж подобається як він зроблений, гарний, затишний.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 12:41
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:01
Я не то щоби товариш тим панам - забудовникам, але зустрічався особисто часто.
Дивно нормальні люде.
Все немає коли...
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:53
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Рендери робляться по кресленнях. А не нвпаки. Це я вам як профі в цьому питанні кажу. Тому дивно що продавали саме за цим рендером(до речі, це не фотошоп).
Так от, виходить що було витрачено час на два проекти щоб потім використати тільки один.
Что-то тут не так.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:55
Ух, ти! Дуже дякую! Клас комфорт, цегла... Як тільки почнуться продажі, може й ціна буде приємна і нижче ніж в інших забудовах на Стрийській.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:00
Долярчик, тримай мене в курсі ремонтних справ, бо мені то актуально теж буде.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:26
дешево і сердито)) - ні, а трохи дорожче і з посмішкою!)))
... та то ще цілий рік чекати!
..... але, в курсі буду тримати не тільки Вас, але і ВЕСЬ форум (ну, дві гілки - то точно!)
(зразу напишу, що буду робити "середній" ремонт: шпалери, ламінат і т. п. - але, не саме найдешевше!) - тобто, трохи краще, ніж під здачу в оренду!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:34
Долярчик рукожопів найматимеш? Чи дизайнера з бригадою?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:39
Ой, лежу я оце на пляжу... відпочиваю від трудів праведних...
Собака бавиться у морі...
І думаю: пан Долярчик, Ви впевнені, що Вам потрібні шпалери?
То - винахід 17-го сторіччя...
І чесное слово, навіть якби я дійсно випив чи горілки, чи ти коньяку, про які весь час тут згадують "озабоченные", то і то не подумав би, що Ви запланували втекти від тещі тільки під саму старість, у році 2019...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 бер, 2018 16:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:41
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Про цей будинок вже хтось писав. Точніше я здогадуюсь що про цей.
Чиясь знайома продавала продавала і нарешті здала в оренду.
А продати його таки важко бо місце так собі як на мене - прамо за Парусом на Липинського. І якщо я не помиляюсь ціна була в 250 тис $.
Якщо я правий і тут є знайомі власників, то може розвідаєте як бізнес іде?
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:55
Можна подзвонити і ніби-то розмірковуючи про оптимальниій варіянт - спитати про РІЗНІ дати.
Все стане відразу ясно.
Одна занйома таку прєлєсть в стилі Леоніда Брєжнева продавала за 250 000 долярів.
Теперь здає напівпідвальне такого приблизно будинка приміщення за 8 000 гривень на місяць.
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