Додано: Сер 14 бер, 2018 16:25

Я думаю, що ніхто то не знімає по 1000 гривень на добу.Задумано, що ніби-то як приїде кагал молоді та алкашів, то їм буде дешево.Реально такі кагали рідко приїздять...Чесне слово, я у шоці від того, щовіддав років з 10 тому назад гроші, щоби отримати стіни прєлєсті для можливого щасливого сексуального життя у році 2019: як раз до 305-ої річниці перемоги над військами Наполеона (31 березня)...А шпалери зможе помацати тільки 26 вересня 2019 - на 170-ти річний ювілей Нобелевського лауреата Івана Павлова - це той, якому вдалося собаку навчити їсти правильно...Тому ідея - не для реклами - показати, як іде будівництво будинів житлових в Анталії.Я почав фотолітопис.Стояв біля місця, де тільки буде будинок - чотири дня тому, три дні тому - стояв біля котлована, якого ТРИ дні тому ще не було.А на дні котлована в ці хвилини вже є... Щось вже є... Що ж там є?Перші 2 фото - минула п'ятниця, цеПрацював один екскаватор та 2 вантажівки. Десь 3 робітника...Що інтересно - на дні котлована теж було озеро... Але жаби не квакали: не встигли заселитися...А ось фото сьогодні,... приблизно о 16-00...Працюють(4 в котловані і 1 зверху)Що там буде?Будинок в 6 поверхів... Приблизно такий...З бальконами... і з меблями... і з жалюзями... і з ліфтом... і з електрикою... і з плавальним басейном...