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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:14

  fis написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/podobova-orenda-budinku-lvv-IDt8TpO.html#583ad4d88b
Про цей будинок вже хтось писав. Точніше я здогадуюсь що про цей.
Чиясь знайома продавала продавала і нарешті здала в оренду.
А продати його таки важко бо місце так собі як на мене - прамо за Парусом на Липинського. І якщо я не помиляюсь ціна була в 250 тис $.
Якщо я правий і тут є знайомі власників, то може розвідаєте як бізнес іде?


гарна хата і подвір"я
місце звичайно поганеньке
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:25

Хі-хі.
Я думаю, що ніхто то не знімає по 1000 гривень на добу.
Задумано, що ніби-то як приїде кагал молоді та алкашів, то їм буде дешево.
Реально такі кагали рідко приїздять...

Чесне слово, я у шоці від того, що Долярчик віддав років з 10 тому назад гроші, щоби отримати стіни прєлєсті для можливого щасливого сексуального життя у році 2019: як раз до 305-ої річниці перемоги над військами Наполеона (31 березня)...
А шпалери зможе помацати тільки 26 вересня 2019 - на 170-ти річний ювілей Нобелевського лауреата Івана Павлова - це той, якому вдалося собаку навчити їсти правильно...
Тому ідея - не для реклами - показати, як іде будівництво будинів житлових в Анталії.
Які темпи...
Я почав фотолітопис.
Темпи вражають.
Стояв біля місця, де тільки буде будинок - чотири дня тому, три дні тому - стояв біля котлована, якого ТРИ дні тому ще не було.
А на дні котлована в ці хвилини вже є... Щось вже є... Що ж там є?
Перші 2 фото - минула п'ятниця, це 9 березня.
Працював один екскаватор та 2 вантажівки. Десь 3 робітника...
Зображення
Що інтересно - на дні котлована теж було озеро... Але жаби не квакали: не встигли заселитися...
Зображення

А ось фото сьогодні, 13 березня... приблизно о 16-00...
Зображення
Зображення
Працюють 5 (4 в котловані і 1 зверху) робітників...

Що там буде?
Будинок в 6 поверхів... Приблизно такий...
З бальконами... і з меблями... і з жалюзями... і з ліфтом... і з електрикою... і з плавальним басейном...
Місяці за три...
Зображення
akurt
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  #<1 ... 129130131132
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