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fis написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/podobova-orenda-budinku-lvv-IDt8TpO.html#583ad4d88b Про цей будинок вже хтось писав. Точніше я здогадуюсь що про цей. Чиясь знайома продавала продавала і нарешті здала в оренду. А продати його таки важко бо місце так собі як на мене - прамо за Парусом на Липинського. І якщо я не помиляюсь ціна була в 250 тис $. Якщо я правий і тут є знайомі власників, то може розвідаєте як бізнес іде?
Хі-хі. Я думаю, що ніхто то не знімає по 1000 гривень на добу. Задумано, що ніби-то як приїде кагал молоді та алкашів, то їм буде дешево. Реально такі кагали рідко приїздять...
Чесне слово, я у шоці від того, що Долярчик віддав років з 10 тому назад гроші, щоби отримати стіни прєлєсті для можливого щасливого сексуального життя у році 2019: як раз до 305-ої річниці перемоги над військами Наполеона (31 березня)... А шпалери зможе помацати тільки 26 вересня 2019 - на 170-ти річний ювілей Нобелевського лауреата Івана Павлова - це той, якому вдалося собаку навчити їсти правильно... Тому ідея - не для реклами - показати, як іде будівництво будинів житлових в Анталії. Які темпи... Я почав фотолітопис. Темпи вражають. Стояв біля місця, де тільки буде будинок - чотири дня тому, три дні тому - стояв біля котлована, якого ТРИ дні тому ще не було. А на дні котлована в ці хвилини вже є... Щось вже є... Що ж там є? Перші 2 фото - минула п'ятниця, це 9 березня. Працював один екскаватор та 2 вантажівки. Десь 3 робітника... Що інтересно - на дні котлована теж було озеро... Але жаби не квакали: не встигли заселитися...
А ось фото сьогодні, 13 березня... приблизно о 16-00... Працюють 5 (4 в котловані і 1 зверху) робітників...
Що там буде? Будинок в 6 поверхів... Приблизно такий... З бальконами... і з меблями... і з жалюзями... і з ліфтом... і з електрикою... і з плавальним басейном... Місяці за три...