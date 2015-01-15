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fis написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/podobova-orenda-budinku-lvv-IDt8TpO.html#583ad4d88b Про цей будинок вже хтось писав. Точніше я здогадуюсь що про цей. Чиясь знайома продавала продавала і нарешті здала в оренду. А продати його таки важко бо місце так собі як на мене - прамо за Парусом на Липинського. І якщо я не помиляюсь ціна була в 250 тис $. Якщо я правий і тут є знайомі власників, то може розвідаєте як бізнес іде?
Хі-хі. Я думаю, що ніхто то не знімає по 1000 гривень на добу. Задумано, що ніби-то як приїде кагал молоді та алкашів, то їм буде дешево. Реально такі кагали рідко приїздять...
Чесне слово, я у шоці від того, що Долярчик віддав років з 10 тому назад гроші, щоби отримати стіни прєлєсті для можливого щасливого сексуального життя у році 2019: як раз до 305-ої річниці перемоги над військами Наполеона (31 березня)... А шпалери зможе помацати тільки 26 вересня 2019 - на 170-ти річний ювілей Нобелевського лауреата Івана Павлова - це той, якому вдалося собаку навчити їсти правильно... Тому ідея - не для реклами - показати, як іде будівництво будинів житлових в Анталії. Які темпи... Я почав фотолітопис. Темпи вражають. Стояв біля місця, де тільки буде будинок - чотири дня тому, три дні тому - стояв біля котлована, якого ТРИ дні тому ще не було. А на дні котлована в ці хвилини вже є... Щось вже є... Що ж там є? Перші 2 фото - минула п'ятниця, це 9 березня. Працював один екскаватор та 2 вантажівки. Десь 3 робітника... Що інтересно - на дні котлована теж було озеро... Але жаби не квакали: не встигли заселитися...
А ось фото сьогодні, 13 березня... приблизно о 16-00... Працюють 5 (4 в котловані і 1 зверху) робітників...
Що там буде? Будинок в 6 поверхів... Приблизно такий... З бальконами... і з меблями... і з жалюзями... і з ліфтом... і з електрикою... і з плавальним басейном... Місяці за три...
Козак-характерник написав:Долярчик рукожопів найматимеш? Чи дизайнера з бригадою?
Прочитав, почав реготати так, що впав з канапи... ледь носа не розбив... Згадав рік 2016... Львів. Новобудова. Приятелька жінки робила ремонт під орендарів. Сказала, що купила ламінат. В Епіцентрі. Якось дешево. Я мимо їхав - дай, думаю, помацаю руками той ламінат: зайшов у квартиру, а на підлозі серед дня солодко спить робітник. Руку поклав під вухо, щоби бетонна підлога вухо не давила, спить так, що я ходив по квартирі - він і не прокинувся. Подививися паспорт: мужчина з-під Львова. Іван Рукожопий... Укладав ламінат по 70 гривень за квадрат.
Козак-характерник написав:Долярчик рукожопів найматимеш? Чи дизайнера з бригадою?
Прочитав, почав реготати так, що впав з канапи... ледь носа не розбив... Згадав рік 2016... Львів. Новобудова. Приятелька жінки робила ремонт під орендарів. Сказала, що купила ламінат. В Епіцентрі. Якось дешево. Я мимо їхав - дай, думаю, помацаю руками той ламінат: зайшов у квартиру, а на підлозі серед дня солодко спить робітник. Руку поклав під вухо, щоби бетонна підлога вухо не давила, спить так, що я ходив по квартирі - він і не прокинувся. Подививися паспорт: мужчина з-під Львова. Іван Рукожопий... Укладав ламінат по 70 гривень за квадрат.
В 2016 ще були дешеві ціни. Тепер ремонти суттєво подорожали. А по Турції що тут хорошого як швидко все будують і на озері? Якість роботи не порівняти навіть з польскою. І не говоріть мені що я не розбираюся,бо працював цілий рік в Турції і проживаючи раз в 5 зірковому готелі плитка відпадала. Халтури там досить теж. Хоча в загальному Турція розвивається сильно. І ще порада нашим дівчатам,підтримую,не виходіть за бусурманів,вони не зроблять вас щасливими і крім того релігія ціла проблема. Турок є турок. От і бажаю пану акурту не стати турком-))
"В 2016 ще були дешеві ціни. Тепер ремонти суттєво подорожали."
Тут ви праві. Безперечно. Цікаво, шо буде з ремонтом Долярчика у 2019 чи в 2020 році, корли нарешті здадуть його будинок. Простий маляр-штукатур не дурний: він же бачить - пішов із 500 гривнями у магазин, та майже нічого не купив. А він працював за 500 гривень 3 дні сз 8-00 до 19-00.
Далі дещо Ви помиляєтеся. Не ображайтеся. Будують не на озері, Ви знову помиляєтеся: грунти я дивився - щось на гатунок глини із камінням. Це перше. Друге: на цих днях булі дощі - вчора суттєві. Цілий день. Сьогодні обіцяли, але було сонячно. Котлован рили в суху погоду - 9 березня. Рили пару днів. Потім дощі - набігло. Якщо можете - зупиніть дощі, я за Вас помолюся. Був здивований сьогодні, стоячі біля котловану - що не було й згадки про калюжу на дні. Де все й ділося.
Третє. Добре, що не працюєте із турками: вони он побудували дорогу на Пустомити, то нам така гарна та рівненька і не снилася. Про якість новобудов Львова і в Анталії дозвольте судити МЕНІ, а не Вам: В мене є і перше, і друге.
Четверте. Спитав у робітників на новобудові Львова - про заробітну плату: 7 000 гривень на місяць (сім тисяч). Жебраки. Тому і крадуть все підряд (не всі). Спитав у робітників на будівництві в Анталії: 7000 лір. Це 49 000 гривень.
Єдине, в чому Ви праві: нехай доня виходить заміж за студента із Стрия: бідне повинно тулитися до бідного. Як "+" до "-"... так тепліше...