Додано: Сер 14 бер, 2018 18:19

"В 2016 ще були дешеві ціни. Тепер ремонти суттєво подорожали."



Тут ви праві. Безперечно. Цікаво, шо буде з ремонтом Долярчика у 2019 чи в 2020 році, корли нарешті здадуть його будинок.

Простий маляр-штукатур не дурний: він же бачить - пішов із 500 гривнями у магазин, та майже нічого не купив. А він працював за 500 гривень 3 дні сз 8-00 до 19-00.



Далі дещо Ви помиляєтеся. Не ображайтеся.

Будують не на озері, Ви знову помиляєтеся: грунти я дивився - щось на гатунок глини із камінням.

Це перше.

Друге: на цих днях булі дощі - вчора суттєві. Цілий день. Сьогодні обіцяли, але було сонячно.

Котлован рили в суху погоду - 9 березня. Рили пару днів. Потім дощі - набігло.

Якщо можете - зупиніть дощі, я за Вас помолюся.

Був здивований сьогодні, стоячі біля котловану - що не було й згадки про калюжу на дні. Де все й ділося.



Третє. Добре, що не працюєте із турками: вони он побудували дорогу на Пустомити, то нам така гарна та рівненька і не снилася.

Про якість новобудов Львова і в Анталії дозвольте судити МЕНІ, а не Вам: В мене є і перше, і друге.



Четверте. Спитав у робітників на новобудові Львова - про заробітну плату: 7 000 гривень на місяць (сім тисяч). Жебраки. Тому і крадуть все підряд (не всі).

Спитав у робітників на будівництві в Анталії: 7000 лір. Це 49 000 гривень.



Єдине, в чому Ви праві: нехай доня виходить заміж за студента із Стрия: бідне повинно тулитися до бідного. Як "+" до "-"... так тепліше...