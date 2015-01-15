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fis написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/podobova-orenda-budinku-lvv-IDt8TpO.html#583ad4d88b Про цей будинок вже хтось писав. Точніше я здогадуюсь що про цей. Чиясь знайома продавала продавала і нарешті здала в оренду. А продати його таки важко бо місце так собі як на мене - прамо за Парусом на Липинського. І якщо я не помиляюсь ціна була в 250 тис $. Якщо я правий і тут є знайомі власників, то може розвідаєте як бізнес іде?
Хі-хі. Я думаю, що ніхто то не знімає по 1000 гривень на добу. Задумано, що ніби-то як приїде кагал молоді та алкашів, то їм буде дешево. Реально такі кагали рідко приїздять...
Чесне слово, я у шоці від того, що Долярчик віддав років з 10 тому назад гроші, щоби отримати стіни прєлєсті для можливого щасливого сексуального життя у році 2019: як раз до 305-ої річниці перемоги над військами Наполеона (31 березня)... А шпалери зможе помацати тільки 26 вересня 2019 - на 170-ти річний ювілей Нобелевського лауреата Івана Павлова - це той, якому вдалося собаку навчити їсти правильно... Тому ідея - не для реклами - показати, як іде будівництво будинів житлових в Анталії. Які темпи... Я почав фотолітопис. Темпи вражають. Стояв біля місця, де тільки буде будинок - чотири дня тому, три дні тому - стояв біля котлована, якого ТРИ дні тому ще не було. А на дні котлована в ці хвилини вже є... Щось вже є... Що ж там є? Перші 2 фото - минула п'ятниця, це 9 березня. Працював один екскаватор та 2 вантажівки. Десь 3 робітника... Що інтересно - на дні котлована теж було озеро... Але жаби не квакали: не встигли заселитися...
А ось фото сьогодні, 13 березня... приблизно о 16-00... Працюють 5 (4 в котловані і 1 зверху) робітників...
Що там буде? Будинок в 6 поверхів... Приблизно такий... З бальконами... і з меблями... і з жалюзями... і з ліфтом... і з електрикою... і з плавальним басейном... Місяці за три...
Козак-характерник написав:Долярчик рукожопів найматимеш? Чи дизайнера з бригадою?
Прочитав, почав реготати так, що впав з канапи... ледь носа не розбив... Згадав рік 2016... Львів. Новобудова. Приятелька жінки робила ремонт під орендарів. Сказала, що купила ламінат. В Епіцентрі. Якось дешево. Я мимо їхав - дай, думаю, помацаю руками той ламінат: зайшов у квартиру, а на підлозі серед дня солодко спить робітник. Руку поклав під вухо, щоби бетонна підлога вухо не давила, спить так, що я ходив по квартирі - він і не прокинувся. Подививися паспорт: мужчина з-під Львова. Іван Рукожопий... Укладав ламінат по 70 гривень за квадрат.
Козак-характерник написав:Долярчик рукожопів найматимеш? Чи дизайнера з бригадою?
Прочитав, почав реготати так, що впав з канапи... ледь носа не розбив... Згадав рік 2016... Львів. Новобудова. Приятелька жінки робила ремонт під орендарів. Сказала, що купила ламінат. В Епіцентрі. Якось дешево. Я мимо їхав - дай, думаю, помацаю руками той ламінат: зайшов у квартиру, а на підлозі серед дня солодко спить робітник. Руку поклав під вухо, щоби бетонна підлога вухо не давила, спить так, що я ходив по квартирі - він і не прокинувся. Подививися паспорт: мужчина з-під Львова. Іван Рукожопий... Укладав ламінат по 70 гривень за квадрат.
В 2016 ще були дешеві ціни. Тепер ремонти суттєво подорожали. А по Турції що тут хорошого як швидко все будують і на озері? Якість роботи не порівняти навіть з польскою. І не говоріть мені що я не розбираюся,бо працював цілий рік в Турції і проживаючи раз в 5 зірковому готелі плитка відпадала. Халтури там досить теж. Хоча в загальному Турція розвивається сильно. І ще порада нашим дівчатам,підтримую,не виходіть за бусурманів,вони не зроблять вас щасливими і крім того релігія ціла проблема. Турок є турок. От і бажаю пану акурту не стати турком-))
"В 2016 ще були дешеві ціни. Тепер ремонти суттєво подорожали."
Тут ви праві. Безперечно. Цікаво, шо буде з ремонтом Долярчика у 2019 чи в 2020 році, корли нарешті здадуть його будинок. Простий маляр-штукатур не дурний: він же бачить - пішов із 500 гривнями у магазин, та майже нічого не купив. А він працював за 500 гривень 3 дні сз 8-00 до 19-00.
Далі дещо Ви помиляєтеся. Не ображайтеся. Будують не на озері, Ви знову помиляєтеся: грунти я дивився - щось на гатунок глини із камінням. Це перше. Друге: на цих днях булі дощі - вчора суттєві. Цілий день. Сьогодні обіцяли, але було сонячно. Котлован рили в суху погоду - 9 березня. Рили пару днів. Потім дощі - набігло. Якщо можете - зупиніть дощі, я за Вас помолюся. Був здивований сьогодні, стоячі біля котловану - що не було й згадки про калюжу на дні. Де все й ділося.
Третє. Добре, що не працюєте із турками: вони он побудували дорогу на Пустомити, то нам така гарна та рівненька і не снилася. Про якість новобудов Львова і в Анталії дозвольте судити МЕНІ, а не Вам: В мене є і перше, і друге.
Четверте. Спитав у робітників на новобудові Львова - про заробітну плату: 7 000 гривень на місяць (сім тисяч). Жебраки. Тому і крадуть все підряд (не всі). Спитав у робітників на будівництві в Анталії: 7000 лір. Це 49 000 гривень.
Єдине, в чому Ви праві: нехай доня виходить заміж за студента із Стрия: бідне повинно тулитися до бідного. Як "+" до "-"... так тепліше...
Etherium (хто не знає - то назва кріптовалюти, яку один з моїх синів має - але сам форумчанин не тримав у руках і за цього життя не триматиме) подав геніальну ідею. Мені сподобалася...
Приз - в студію! Переможцю я особисто у Львові із рук в руки передам оці 2 банки пива, якщо він зробить корисну для всіх читачів гілки просту річ: дуже просту. Оскільки витрачаються шаленні мозкові зусилля,щоби розкритикувати кожну строчку, кожне речення і кожне моє слово...
Починаємо: треба указати, де у Львові (Києві, Дніпрі, Кропивницькому, Харкові, Луцьку, Чернівцях і так далі) можна за ціною в 1 000 долярів квадрат купити наступне: готовую "под ключ" НОВУЮ квартиру - двушку, трешку, 4-х комнатную, в новом доме: - дом в пять этажей новый, с нуля. - дом имеет свою ограду и свою территорию, которая и красивая, и освещается по периметру всю ночь. Весь дом ночью по вертикали подсвечивается декоративными панелями. Круглосуточный мониторинг камерами. Отдельный вход на территорию через домик консьержа. - дорожки по территории из полированного мрамора. - ландшафтный дизайн: деревья (гранат, апельсины, пальмы, цветы, газон и так далее). - подъезд, отделанный мрамором, в подъезде - все - и пол и стены - полированный мрамор и зеркала. - бесшумный лифт, работающий со дня вселения... - 4 квартиры на этаже.... - в квартире полностью сделанный не "рукожопыми", а дизайнерами ремонт: ламинат на полах, стены покрашены акриловыми красками, потолок гипсокартонный фигурный, но без выкрутасов, со встроенными по периметру ЛСД-лампами. - полностью сделанное электроосвещение и установлена электроарматура... 4 вида освещения в кухне-студии... - заведены не просто кабели интернет - а уже в специальных розетках... - заведено не просто бесплатное спутниковое ТВ в виде кабеля, свисающего при входе, а уже подведено в специальные розетки... - жалюзи на окнах, причем часть - с электроприводом. - балкон с перилами из нержавейки, с дымчатым стеклом по вертикали, с натуральным мрамором по периметру. На полу балкона - кафель. - полностью готовый санузел с кафелем, душевой кабиной, сантехнической арматурой, тумбой под умывальник, зеркалом, шкафчиком, навесным на стену унитазом и бесплатной подачей горячей воды из солнечного коллектора на крыше... - мебель в прихожей в одном стиле с межкомнатными дверями. - входные двери - как сейф в банке с выдвигающимися по периметру замками... - цветным домофоном... - кухонной мебелью в одном дизайнерском решении с межкомнатынми дверями... - в кухне установлена мебель - в ней - варочная поверхность (газовая), электродуховка, мойка из нержавейки, вытяжка в стиле кухни. - СОБСТВЕННЫХ 2 (два) плавательных бассейна... - парковка на территории с закрывающимися воротами... - соседи не нищеброды... - в доме 19 (девятнадцать) квартир...
Ну, специалист по качеству строительства, в котором кафель отпадает от стен, пиво - в студию?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 бер, 2018 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Ну в якому смислі "мої" - маю квартирку... норку... Я мав право поставити запитання вище, тому що я особисто купив новобудови у Львові і з нуля зробив там якісні ремонти. Долярчику це тільки сниться... Році у 2019 чи 20120-му... Зробивши, жив (живу) сам і здавав квартири орендарям... Це - на тему гілки. І працівників знайшов не "рукожопих". Тому "теоретики" ремонту трохи мене тішать... Бригада Андрія - 3 хлопці - робили розводку електрики в кожній квартирі з нуля - 3 дні - все в гофрах, все - мідними дротами і все з "пайкою", і всі за тим проектом, що я особисто намалював - думаючи, де кожна розетка пригодиться... Хлопці львівські файно працювали - я навіть не перевіряв їх рахунки...
Орендар квартири у Львові - це на тему гілки - навіть не уявляє, скільки орендодавцю приходиться пережити: - забудовником встановлені імпортні батареї - там строго є вхід і вихід теплоносія - в одній батареї переплутали... так це ж треба було діждатися опалювального сезону та роздовбати стіну, щоби виправити... - двоконутний котел в одній квартирі не запускався - виявилося, що забиті труби опалення сміттям - їх по технології повинні були закрити з боків перед штукатурними роботами - розбирали та компрессором під великим тиском видували сміття - я мовчки лаявся та тримав відро, в яке вилітали шматки штукатурної суміші... - двоконтурний котел працював - але після монтажа кухні - перестав працювати - спрацьовує датчик тяги - монтажники совали невідомо за чим трубу подачі-виходу газів - та все порушили... Переробляли... - сусіда під нами скаржився, що в нього мокріють стелі - а в нас нічого не текло - виявилося, що під час гідроудару був пошкоджений фільтр грубої очистки води і з нього тупо трохи капало так, що не було видно...
Ну і так далі... І тому, коли мені тут розказують про якість робіт - я не знаю, що робити: жбурнути оті дві банки пива чи випити самому... Не відкривав... Не випив. Тримаю. Ви ж знаєте: збоченці пильнують за мною дуже строго... Не дай Боже, щоби я хоч подивився на бокал чи на рюмку: все бачуть...
(може пильнують пусту пляшку, щоби здати за 2 копійки - все ж гроші?)
akurt написав:треба указати, де у Львові (Києві, Дніпрі, Кропивницькому, Харкові, Луцьку, Чернівцях і так далі ...... - ландшафтный дизайн: деревья (гранат, апельсины, пальмы, цветы, газон и так далее).
...а я он вже на два пива заробив! ...чи Ви мали на увазі - декоративні?