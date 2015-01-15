Додано: Сер 14 бер, 2018 19:40

Ну в якому смислі "мої" - маю квартирку... норку...

Я мав право поставити запитання вище, тому що я особисто купив новобудови у Львові і з нуля зробив там якісні ремонти.

Долярчику це тільки сниться...

Році у 2019 чи 20120-му...

Зробивши, жив (живу) сам і здавав квартири орендарям...

Це - на тему гілки.

І працівників знайшов не "рукожопих".

Тому "теоретики" ремонту трохи мене тішать...

Бригада Андрія - 3 хлопці - робили розводку електрики в кожній квартирі з нуля - 3 дні - все в гофрах, все - мідними дротами і все з "пайкою", і всі за тим проектом, що я особисто намалював - думаючи, де кожна розетка пригодиться...

Хлопці львівські файно працювали - я навіть не перевіряв їх рахунки...



Орендар квартири у Львові - це на тему гілки - навіть не уявляє, скільки орендодавцю приходиться пережити:

- забудовником встановлені імпортні батареї - там строго є вхід і вихід теплоносія - в одній батареї переплутали... так це ж треба було діждатися опалювального сезону та роздовбати стіну, щоби виправити...

- двоконутний котел в одній квартирі не запускався - виявилося, що забиті труби опалення сміттям - їх по технології повинні були закрити з боків перед штукатурними роботами - розбирали та компрессором під великим тиском видували сміття - я мовчки лаявся та тримав відро, в яке вилітали шматки штукатурної суміші...

- двоконтурний котел працював - але після монтажа кухні - перестав працювати - спрацьовує датчик тяги - монтажники совали невідомо за чим трубу подачі-виходу газів - та все порушили... Переробляли...

- сусіда під нами скаржився, що в нього мокріють стелі - а в нас нічого не текло - виявилося, що під час гідроудару був пошкоджений фільтр грубої очистки води і з нього тупо трохи капало так, що не було видно...



Ну і так далі...

І тому, коли мені тут розказують про якість робіт - я не знаю, що робити: жбурнути оті дві банки пива чи випити самому... Не відкривав... Не випив. Тримаю.

Ви ж знаєте: збоченці пильнують за мною дуже строго...

Не дай Боже, щоби я хоч подивився на бокал чи на рюмку: все бачуть...



(може пильнують пусту пляшку, щоби здати за 2 копійки - все ж гроші?)