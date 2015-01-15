RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:14

  fis написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/podobova-orenda-budinku-lvv-IDt8TpO.html#583ad4d88b
Про цей будинок вже хтось писав. Точніше я здогадуюсь що про цей.
Чиясь знайома продавала продавала і нарешті здала в оренду.
А продати його таки важко бо місце так собі як на мене - прамо за Парусом на Липинського. І якщо я не помиляюсь ціна була в 250 тис $.
Якщо я правий і тут є знайомі власників, то може розвідаєте як бізнес іде?


гарна хата і подвір"я
місце звичайно поганеньке
jump
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 18.08.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:25

Хі-хі.
Я думаю, що ніхто то не знімає по 1000 гривень на добу.
Задумано, що ніби-то як приїде кагал молоді та алкашів, то їм буде дешево.
Реально такі кагали рідко приїздять...

Чесне слово, я у шоці від того, що Долярчик віддав років з 10 тому назад гроші, щоби отримати стіни прєлєсті для можливого щасливого сексуального життя у році 2019: як раз до 305-ої річниці перемоги над військами Наполеона (31 березня)...
А шпалери зможе помацати тільки 26 вересня 2019 - на 170-ти річний ювілей Нобелевського лауреата Івана Павлова - це той, якому вдалося собаку навчити їсти правильно...
Тому ідея - не для реклами - показати, як іде будівництво будинів житлових в Анталії.
Які темпи...
Я почав фотолітопис.
Темпи вражають.
Стояв біля місця, де тільки буде будинок - чотири дня тому, три дні тому - стояв біля котлована, якого ТРИ дні тому ще не було.
А на дні котлована в ці хвилини вже є... Щось вже є... Що ж там є?
Перші 2 фото - минула п'ятниця, це 9 березня.
Працював один екскаватор та 2 вантажівки. Десь 3 робітника...
Зображення
Що інтересно - на дні котлована теж було озеро... Але жаби не квакали: не встигли заселитися...
Зображення

А ось фото сьогодні, 13 березня... приблизно о 16-00...
Зображення
Зображення
Працюють 5 (4 в котловані і 1 зверху) робітників...

Що там буде?
Будинок в 6 поверхів... Приблизно такий...
З бальконами... і з меблями... і з жалюзями... і з ліфтом... і з електрикою... і з плавальним басейном...
Місяці за три...
Зображення
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 12.02.09
Подякував: 137 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:14

  Козак-характерник написав:Долярчик рукожопів найматимеш? Чи дизайнера з бригадою? :P


Прочитав, почав реготати так, що впав з канапи... ледь носа не розбив...
Згадав рік 2016... Львів. Новобудова.
Приятелька жінки робила ремонт під орендарів. Сказала, що купила ламінат. В Епіцентрі. Якось дешево.
Я мимо їхав - дай, думаю, помацаю руками той ламінат: зайшов у квартиру, а на підлозі серед дня солодко спить робітник.
Руку поклав під вухо, щоби бетонна підлога вухо не давила, спить так, що я ходив по квартирі - він і не прокинувся.
Подививися паспорт: мужчина з-під Львова.
Іван Рукожопий...
Укладав ламінат по 70 гривень за квадрат.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 12.02.09
Подякував: 137 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:42

  akurt написав:
  Козак-характерник написав:Долярчик рукожопів найматимеш? Чи дизайнера з бригадою? :P


Прочитав, почав реготати так, що впав з канапи... ледь носа не розбив...
Згадав рік 2016... Львів. Новобудова.
Приятелька жінки робила ремонт під орендарів. Сказала, що купила ламінат. В Епіцентрі. Якось дешево.
Я мимо їхав - дай, думаю, помацаю руками той ламінат: зайшов у квартиру, а на підлозі серед дня солодко спить робітник.
Руку поклав під вухо, щоби бетонна підлога вухо не давила, спить так, що я ходив по квартирі - він і не прокинувся.
Подививися паспорт: мужчина з-під Львова.
Іван Рукожопий...
Укладав ламінат по 70 гривень за квадрат.


В 2016 ще були дешеві ціни. Тепер ремонти суттєво подорожали.
А по Турції що тут хорошого як швидко все будують і на озері?
Якість роботи не порівняти навіть з польскою. І не говоріть мені що я не розбираюся,бо працював цілий рік в Турції і проживаючи раз в 5 зірковому готелі плитка відпадала. Халтури там досить теж.
Хоча в загальному Турція розвивається сильно. І ще порада нашим дівчатам,підтримую,не виходіть за бусурманів,вони не зроблять вас щасливими і крім того релігія ціла проблема. Турок є турок. От і бажаю пану акурту не стати турком-))
Ethereum
 
Повідомлень: 33
З нами з: 11.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:19

"В 2016 ще були дешеві ціни. Тепер ремонти суттєво подорожали."

Тут ви праві. Безперечно. Цікаво, шо буде з ремонтом Долярчика у 2019 чи в 2020 році, корли нарешті здадуть його будинок.
Простий маляр-штукатур не дурний: він же бачить - пішов із 500 гривнями у магазин, та майже нічого не купив. А він працював за 500 гривень 3 дні сз 8-00 до 19-00.

Далі дещо Ви помиляєтеся. Не ображайтеся.
Будують не на озері, Ви знову помиляєтеся: грунти я дивився - щось на гатунок глини із камінням.
Це перше.
Друге: на цих днях булі дощі - вчора суттєві. Цілий день. Сьогодні обіцяли, але було сонячно.
Котлован рили в суху погоду - 9 березня. Рили пару днів. Потім дощі - набігло.
Якщо можете - зупиніть дощі, я за Вас помолюся.
Був здивований сьогодні, стоячі біля котловану - що не було й згадки про калюжу на дні. Де все й ділося.

Третє. Добре, що не працюєте із турками: вони он побудували дорогу на Пустомити, то нам така гарна та рівненька і не снилася.
Про якість новобудов Львова і в Анталії дозвольте судити МЕНІ, а не Вам: В мене є і перше, і друге.

Четверте. Спитав у робітників на новобудові Львова - про заробітну плату: 7 000 гривень на місяць (сім тисяч). Жебраки. Тому і крадуть все підряд (не всі).
Спитав у робітників на будівництві в Анталії: 7000 лір. Це 49 000 гривень.

Єдине, в чому Ви праві: нехай доня виходить заміж за студента із Стрия: бідне повинно тулитися до бідного. Як "+" до "-"... так тепліше...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 12.02.09
Подякував: 137 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:19

Etherium (хто не знає - то назва кріптовалюти, яку один з моїх синів має - але сам форумчанин не тримав у руках і за цього життя не триматиме) подав геніальну ідею.
Мені сподобалася...

Приз - в студію!
Зображення
Переможцю я особисто у Львові із рук в руки передам оці 2 банки пива, якщо він зробить корисну для всіх читачів гілки просту річ: дуже просту.
Оскільки витрачаються шаленні мозкові зусилля, щоби розкритикувати кожну строчку, кожне речення і кожне моє слово...

Починаємо: треба указати, де у Львові (Києві, Дніпрі, Кропивницькому, Харкові, Луцьку, Чернівцях і так далі) можна за ціною в 1 000 долярів квадрат купити наступне: готовую "под ключ" НОВУЮ квартиру - двушку, трешку, 4-х комнатную, в новом доме:
- дом в пять этажей новый, с нуля.
- дом имеет свою ограду и свою территорию, которая и красивая, и освещается по периметру всю ночь. Весь дом ночью по вертикали подсвечивается декоративными панелями. Круглосуточный мониторинг камерами. Отдельный вход на территорию через домик консьержа.
- дорожки по территории из полированного мрамора.
- ландшафтный дизайн: деревья (гранат, апельсины, пальмы, цветы, газон и так далее).
- подъезд, отделанный мрамором, в подъезде - все - и пол и стены - полированный мрамор и зеркала.
- бесшумный лифт, работающий со дня вселения...
- 4 квартиры на этаже....
- в квартире полностью сделанный не "рукожопыми", а дизайнерами ремонт: ламинат на полах, стены покрашены акриловыми красками, потолок гипсокартонный фигурный, но без выкрутасов, со встроенными по периметру ЛСД-лампами.
- полностью сделанное электроосвещение и установлена электроарматура... 4 вида освещения в кухне-студии...
- заведены не просто кабели интернет - а уже в специальных розетках...
- заведено не просто бесплатное спутниковое ТВ в виде кабеля, свисающего при входе, а уже подведено в специальные розетки...
- жалюзи на окнах, причем часть - с электроприводом.
- балкон с перилами из нержавейки, с дымчатым стеклом по вертикали, с натуральным мрамором по периметру. На полу балкона - кафель.
- полностью готовый санузел с кафелем, душевой кабиной, сантехнической арматурой, тумбой под умывальник, зеркалом, шкафчиком, навесным на стену унитазом и бесплатной подачей горячей воды из солнечного коллектора на крыше...
- мебель в прихожей в одном стиле с межкомнатными дверями.
- входные двери - как сейф в банке с выдвигающимися по периметру замками...
- цветным домофоном...
- кухонной мебелью в одном дизайнерском решении с межкомнатынми дверями...
- в кухне установлена мебель - в ней - варочная поверхность (газовая), электродуховка, мойка из нержавейки, вытяжка в стиле кухни.
- СОБСТВЕННЫХ 2 (два) плавательных бассейна...
- парковка на территории с закрывающимися воротами...
- соседи не нищеброды...
- в доме 19 (девятнадцать) квартир...

Ну, специалист по качеству строительства, в котором кафель отпадает от стен, пиво - в студию?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 бер, 2018 19:34, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 12.02.09
Подякував: 137 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

це ж Ваші новобуди у Анталії:-)
jump
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 18.08.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:40

Ну в якому смислі "мої" - маю квартирку... норку...
Я мав право поставити запитання вище, тому що я особисто купив новобудови у Львові і з нуля зробив там якісні ремонти.
Долярчику це тільки сниться...
Році у 2019 чи 20120-му...
Зробивши, жив (живу) сам і здавав квартири орендарям...
Це - на тему гілки.
І працівників знайшов не "рукожопих".
Тому "теоретики" ремонту трохи мене тішать...
Бригада Андрія - 3 хлопці - робили розводку електрики в кожній квартирі з нуля - 3 дні - все в гофрах, все - мідними дротами і все з "пайкою", і всі за тим проектом, що я особисто намалював - думаючи, де кожна розетка пригодиться...
Хлопці львівські файно працювали - я навіть не перевіряв їх рахунки...

Орендар квартири у Львові - це на тему гілки - навіть не уявляє, скільки орендодавцю приходиться пережити:
- забудовником встановлені імпортні батареї - там строго є вхід і вихід теплоносія - в одній батареї переплутали... так це ж треба було діждатися опалювального сезону та роздовбати стіну, щоби виправити...
- двоконутний котел в одній квартирі не запускався - виявилося, що забиті труби опалення сміттям - їх по технології повинні були закрити з боків перед штукатурними роботами - розбирали та компрессором під великим тиском видували сміття - я мовчки лаявся та тримав відро, в яке вилітали шматки штукатурної суміші...
- двоконтурний котел працював - але після монтажа кухні - перестав працювати - спрацьовує датчик тяги - монтажники совали невідомо за чим трубу подачі-виходу газів - та все порушили... Переробляли...
- сусіда під нами скаржився, що в нього мокріють стелі - а в нас нічого не текло - виявилося, що під час гідроудару був пошкоджений фільтр грубої очистки води і з нього тупо трохи капало так, що не було видно...

Ну і так далі...
І тому, коли мені тут розказують про якість робіт - я не знаю, що робити: жбурнути оті дві банки пива чи випити самому... Не відкривав... Не випив. Тримаю.
Ви ж знаєте: збоченці пильнують за мною дуже строго...
Не дай Боже, щоби я хоч подивився на бокал чи на рюмку: все бачуть...

(може пильнують пусту пляшку, щоби здати за 2 копійки - все ж гроші?)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 12.02.09
Подякував: 137 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:треба указати, де у Львові (Києві, Дніпрі, Кропивницькому, Харкові, Луцьку, Чернівцях і так далі
......
- ландшафтный дизайн: деревья (гранат, апельсины, пальмы, цветы, газон и так далее).

...а я он вже на два пива заробив! :mrgreen:
...чи Ви мали на увазі - декоративні? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3617
З нами з: 19.10.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 129130131132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Долярчик і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 386817
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15746
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 62679
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.