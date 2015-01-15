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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:32

  Долярчик написав:....правда, я тільки вечорами буду допомагати, а інколи і вихідні буду брати на роботі, щоб робити свій ремонт...

Яка робота? :shock: Ви ж бізнесуєте? І невже час Ваш коштує менше, ніж вигода від економії на рукожопах чи дизайнбригаді? :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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