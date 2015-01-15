Яка робота? Ви ж бізнесуєте? І невже час Ваш коштує менше, ніж вигода від економії на рукожопах чи дизайнбригаді?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:32
Яка робота? Ви ж бізнесуєте? І невже час Ваш коштує менше, ніж вигода від економії на рукожопах чи дизайнбригаді?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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