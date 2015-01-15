Яка робота? Ви ж бізнесуєте? І невже час Ваш коштує менше, ніж вигода від економії на рукожопах чи дизайнбригаді?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:32
Яка робота? Ви ж бізнесуєте? І невже час Ваш коштує менше, ніж вигода від економії на рукожопах чи дизайнбригаді?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:34
... нє, таких "джамшутів" - нам не треба!))
...ну дивіться:
- мій час коштує дорожче від часу рукожопих майстрів, але НЕ дорожче ХОРОШИХ МАЙСТРІВ з ЯКІСНИМ виконанням робіт!
- тобто, якщо я найму рукожопих - то так, я може зекономлю трохи грошенят, але якість робіт буде така, що пізнішше(чи зразу) потрібно буде переробляти за них, а це знову ж таки додаткові кошти!
- а якщо Я буду робити ремонт з допомогою своїх родичів, то це, як мінімум, буде ЯКІСНО, і так, як хочу Я, а не так, як майстрам "получиться"!
...ну і свій бізнес-роботу Я буду "прогулювати" тільки інколи...
.. а головне, що ХОРОШИХ майстрів не так легко знайти, якщо взагалі таке можливо! (бо згадую, як знайомий плювався, що взяв майстрів ПО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДРУЗІВ, а вони як не там, то там "запорювали" і ще двічі хотіли нагріти по ціні!)
... отаке!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:53
Якщо дешевшає готове житло значить має дешевшати і вартість м2 на всіх етапах будівництва.
Друге, що думаю якби не брали то ціна так би не підскочила, якщо не помиляюсь різниця в ціні за пів року 17%.
Що таке ЛРжн ?
Додано: Чет 15 бер, 2018 00:09
... напевно: Львівський Ринок Житлової Нерухомості
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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