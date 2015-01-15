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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:32

  Долярчик написав:....правда, я тільки вечорами буду допомагати, а інколи і вихідні буду брати на роботі, щоб робити свій ремонт...

Яка робота? :shock: Ви ж бізнесуєте? І невже час Ваш коштує менше, ніж вигода від економії на рукожопах чи дизайнбригаді? :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:34

... нє, таких "джамшутів" - нам не треба!))

  Козак-характерник написав:
  Долярчик написав:....правда, я тільки вечорами буду допомагати, а інколи і вихідні буду брати на роботі, щоб робити свій ремонт...

Яка робота? :shock: Ви ж бізнесуєте? І невже час Ваш коштує менше, ніж вигода від економії на рукожопах чи дизайнбригаді?

...ну дивіться:
- мій час коштує дорожче від часу рукожопих майстрів, але НЕ дорожче ХОРОШИХ МАЙСТРІВ з ЯКІСНИМ виконанням робіт!
- тобто, якщо я найму рукожопих - то так, я може зекономлю трохи грошенят, але якість робіт буде така, що пізнішше(чи зразу) потрібно буде переробляти за них, а це знову ж таки додаткові кошти!
- а якщо Я буду робити ремонт з допомогою своїх родичів, то це, як мінімум, буде ЯКІСНО, і так, як хочу Я, а не так, як майстрам "получиться"! :D
...ну і свій бізнес-роботу Я буду "прогулювати" тільки інколи... :)
.. а головне, що ХОРОШИХ майстрів не так легко знайти, якщо взагалі таке можливо! (бо згадую, як знайомий плювався, що взяв майстрів ПО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДРУЗІВ, а вони як не там, то там "запорювали" і ще двічі хотіли нагріти по ціні!)
... отаке! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:53

  Frant написав:Пхе! Квартира долярчика подорожчала, тому що було повітря над котлованом, а став фундамент з стінами. Добудують - буде ще дорожче. Тобто до власне рівня цін ЛРжн ця метаморфоза не має відношення.


Якщо дешевшає готове житло значить має дешевшати і вартість м2 на всіх етапах будівництва.
Друге, що думаю якби не брали то ціна так би не підскочила, якщо не помиляюсь різниця в ціні за пів року 17%.
Що таке ЛРжн ?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 00:09

  Львівський БатяР написав:
  Frant написав:Пхе! Квартира долярчика подорожчала, тому що було повітря над котлованом, а став фундамент з стінами. Добудують - буде ще дорожче. Тобто до власне рівня цін ЛРжн ця метаморфоза не має відношення.


Якщо дешевшає готове житло значить має дешевшати і вартість м2 на всіх етапах будівництва.
Друге, що думаю якби не брали то ціна так би не підскочила, якщо не помиляюсь різниця в ціні за пів року 17%.
Що таке ЛРжн ?

... напевно: Львівський Ринок Житлової Нерухомості :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 02:15

Пан Долярчик!
Насправді на пляжу ДУЖЕ багато людей.
Але є так поняття - "майстерність" фотохудожника - можна вибрати ракурс або момент - секунда - так, що не видно "зайвих" детелей. Я зробив і відео але його якось через youtube треба завантажити - мені ліньки...
В середу ніхто не купався... Два дні обіцяли дощі: у вівторок так і було: тепло+дощ, в середу чисте голубе небо. Сонячно тепло, але ніхто не купався.
Із собаками на пляжі тут можна і люде із собаками є.

Щось там погода в Україні - "не фонтан"...
З Дніпра написали:
"Если бы Вы видели нашу погоду! Ливень и сразу замерзает, уже все деревья обледенели, а ночью мороз, а завтра представьте что будет. По сравнению с Вашими снимками, так на разных полушариях находимся"...
Дійсно так...
akurt
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  #<1 ... 130131132133
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