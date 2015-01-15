Додано: Чет 15 бер, 2018 03:00

fis написав: https://www.olx.ua/obyavlenie/podobova-orenda-budinku-lvv-IDt8TpO.html#583ad4d88b

Про цей будинок вже хтось писав. Точніше я здогадуюсь що про цей.

Чиясь знайома продавала продавала і нарешті здала в оренду.

А продати його таки важко бо місце так собі як на мене - прамо за Парусом на Липинського. І якщо я не помиляюсь ціна була в 250 тис $.

Якщо я правий і тут є знайомі власників, то може розвідаєте як бізнес іде? https://www.olx.ua/obyavlenie/podobova-orenda-budinku-lvv-IDt8TpO.html#583ad4d88bПро цей будинок вже хтось писав. Точніше я здогадуюсь що про цей.Чиясь знайома продавала продавала і нарешті здала в оренду.А продати його таки важко бо місце так собі як на мене - прамо за Парусом на Липинського. І якщо я не помиляюсь ціна була в 250 тис $.Якщо я правий і тут є знайомі власників, то може розвідаєте як бізнес іде?

Ethereum написав: Хоча в загальному Турція розвивається сильно. І ще порада нашим дівчатам,підтримую,не виходіть за бусурманів,вони не зроблять вас щасливими і крім того релігія ціла проблема. Турок є турок. Хоча в загальному Турція розвивається сильно. І ще порада нашим дівчатам,підтримую,не виходіть за бусурманів,вони не зроблять вас щасливими і крім того релігія ціла проблема.

akurt написав: Приз - в студію! Приз - в студію!

akurt написав: із рук в руки передам оці 2 банки пива із рук в руки передам оці 2 банки пива

akurt написав: треба указати, де у Львові (Києві, Дніпрі, Кропивницькому, Харкові, Луцьку, Чернівцях і так далі) можна за ціною в 1 000 долярів квадрат купити наступне: готовую "под ключ" НОВУЮ квартиру - двушку, трешку, 4-х комнатную, в новом доме треба указати, де у Львові (Києві, Дніпрі, Кропивницькому, Харкові, Луцьку, Чернівцях і так далі) можна за ціною в 1 000 долярів квадрат купити наступне: готовую "под ключ" НОВУЮ квартиру - двушку, трешку, 4-х комнатную, в новом доме

Долярчик написав: п. с... минулого разу, відео панянки Ламбади мені нагадало фразу: "Мусь, гатови лє гусь? - а Мусь?" п. с... минулого разу, відео панянки Ламбади мені нагадало фразу: "Мусь, гатови лє гусь? - а Мусь?"

Долярчик написав: ...я думаю, що таку "картину маслом" просто мусить прокоментувати панянка Ламбада, як лежачий пан пустив до води свого песика (фото та відео додавати ОБОВ'ЯЗКОВО! ) ...я думаю, що таку "картину маслом" просто мусить прокоментувати панянка Ламбада, якпан пустив до води(фото та відео додавати ОБОВ'ЯЗКОВО! )

Я писала. Не вгадали. Це не то. І не там, і не 250 тис.Мої інші, здали в оренду, отримують гроші регулярно.До цього я би додала: Если турок не п.р.и.д.у.р.о.к - это НЕ турок.Від пива груди ростутьА Ви до Львова назад тим же маршрутом чи на паромі через Кубу?Візьміть краще вишневу настоянку в Ботанічному саду в Балчику по дорозі назад, обміняю на коньяк закарпатський або куплю.Україна - не Туреччина! В нас не ростуть апельсини. А в описі забули ще вказати вид на море. Візьміть у Фетхіє - там купуєте одразу багатих сусідів британців:Самі турки чомусь обирають дачі там, де Егейське море, ближче до Греції, на островах., ось як має виглядати балкон-лоджія для себе чи в оренду:А з якого контексту фраза про гуся?Повне хюгге! Песик - просто мі-мі-мі!- тсс, відпочивайте. Ви вже випробували турецький фіш-пілінг або іхтіомасаж рибками гарра-руфа? Розслабляє, омолоджує, знімає втому і нервову напругу, покращує кровообіг. Ну і хамам - море ж холодне.у і всім бажаю створити свій Hyggekrog у Львові:Не заздріть, на сьогодні прогнозують дощі і +15 в Анталії, і якщо брати нерухомість у Львові з видом не на вікна сусідніх будинків, то видно, як пробуджується весна зі сну та й масаж рибками має протипокази... всім вдалого дня:Я тут в пошуках колівінгів/коворкінгів натрапила на те, що в Малечковичах (і не тільки). Хто шо знає про такий еко-екстрім?