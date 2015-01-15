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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:32

  Долярчик написав:....правда, я тільки вечорами буду допомагати, а інколи і вихідні буду брати на роботі, щоб робити свій ремонт...

Яка робота? :shock: Ви ж бізнесуєте? І невже час Ваш коштує менше, ніж вигода від економії на рукожопах чи дизайнбригаді? :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:34

... нє, таких "джамшутів" - нам не треба!))

  Козак-характерник написав:
  Долярчик написав:....правда, я тільки вечорами буду допомагати, а інколи і вихідні буду брати на роботі, щоб робити свій ремонт...

Яка робота? :shock: Ви ж бізнесуєте? І невже час Ваш коштує менше, ніж вигода від економії на рукожопах чи дизайнбригаді?

...ну дивіться:
- мій час коштує дорожче від часу рукожопих майстрів, але НЕ дорожче ХОРОШИХ МАЙСТРІВ з ЯКІСНИМ виконанням робіт!
- тобто, якщо я найму рукожопих - то так, я може зекономлю трохи грошенят, але якість робіт буде така, що пізнішше(чи зразу) потрібно буде переробляти за них, а це знову ж таки додаткові кошти!
- а якщо Я буду робити ремонт з допомогою своїх родичів, то це, як мінімум, буде ЯКІСНО, і так, як хочу Я, а не так, як майстрам "получиться"! :D
...ну і свій бізнес-роботу Я буду "прогулювати" тільки інколи... :)
.. а головне, що ХОРОШИХ майстрів не так легко знайти, якщо взагалі таке можливо! (бо згадую, як знайомий плювався, що взяв майстрів ПО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДРУЗІВ, а вони як не там, то там "запорювали" і ще двічі хотіли нагріти по ціні!)
... отаке! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:53

  Frant написав:Пхе! Квартира долярчика подорожчала, тому що було повітря над котлованом, а став фундамент з стінами. Добудують - буде ще дорожче. Тобто до власне рівня цін ЛРжн ця метаморфоза не має відношення.


Якщо дешевшає готове житло значить має дешевшати і вартість м2 на всіх етапах будівництва.
Друге, що думаю якби не брали то ціна так би не підскочила, якщо не помиляюсь різниця в ціні за пів року 17%.
Що таке ЛРжн ?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 00:09

  Львівський БатяР написав:
  Frant написав:Пхе! Квартира долярчика подорожчала, тому що було повітря над котлованом, а став фундамент з стінами. Добудують - буде ще дорожче. Тобто до власне рівня цін ЛРжн ця метаморфоза не має відношення.


Якщо дешевшає готове житло значить має дешевшати і вартість м2 на всіх етапах будівництва.
Друге, що думаю якби не брали то ціна так би не підскочила, якщо не помиляюсь різниця в ціні за пів року 17%.
Що таке ЛРжн ?

... напевно: Львівський Ринок Житлової Нерухомості :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 02:15

Пан Долярчик!
Насправді на пляжу ДУЖЕ багато людей.
Але є так поняття - "майстерність" фотохудожника - можна вибрати ракурс або момент - секунда - так, що не видно "зайвих" детелей. Я зробив і відео але його якось через youtube треба завантажити - мені ліньки...
В середу ніхто не купався... Два дні обіцяли дощі: у вівторок так і було: тепло+дощ, в середу чисте голубе небо. Сонячно тепло, але ніхто не купався.
Із собаками на пляжі тут можна і люде із собаками є.

Щось там погода в Україні - "не фонтан"...
З Дніпра написали:
"Если бы Вы видели нашу погоду! Ливень и сразу замерзает, уже все деревья обледенели, а ночью мороз, а завтра представьте что будет. По сравнению с Вашими снимками, так на разных полушариях находимся"...
Дійсно так...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 03:00

  fis написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/podobova-orenda-budinku-lvv-IDt8TpO.html#583ad4d88b
Про цей будинок вже хтось писав. Точніше я здогадуюсь що про цей.
Чиясь знайома продавала продавала і нарешті здала в оренду.
А продати його таки важко бо місце так собі як на мене - прамо за Парусом на Липинського. І якщо я не помиляюсь ціна була в 250 тис $.
Якщо я правий і тут є знайомі власників, то може розвідаєте як бізнес іде?


Я писала. Не вгадали. Це не то. І не там, і не 250 тис.
Мої інші, здали в оренду, отримують гроші регулярно.

  Ethereum написав:Хоча в загальному Турція розвивається сильно. І ще порада нашим дівчатам,підтримую,не виходіть за бусурманів,вони не зроблять вас щасливими і крім того релігія ціла проблема. Турок є турок.

До цього я би додала: Если турок не п.р.и.д.у.р.о.к - это НЕ турок.

  akurt написав:Приз - в студію!
  akurt написав:із рук в руки передам оці 2 банки пива
  akurt написав:треба указати, де у Львові (Києві, Дніпрі, Кропивницькому, Харкові, Луцьку, Чернівцях і так далі) можна за ціною в 1 000 долярів квадрат купити наступне: готовую "под ключ" НОВУЮ квартиру - двушку, трешку, 4-х комнатную, в новом доме

Від пива груди ростуть :? А Ви до Львова назад тим же маршрутом чи на паромі через Кубу?Візьміть краще вишневу настоянку в Ботанічному саду в Балчику по дорозі назад, обміняю на коньяк закарпатський або куплю.
Україна - не Туреччина! В нас не ростуть апельсини. А в описі забули ще вказати вид на море. Візьміть у Фетхіє - там купуєте одразу багатих сусідів британців:
https://www.propertyturkey.com/real_est ... -sea-views
Самі турки чомусь обирають дачі там, де Егейське море, ближче до Греції, на островах.

Долярчик, ось як має виглядати балкон-лоджія для себе чи в оренду:
Зображення

  Долярчик написав:п. с... минулого разу, відео панянки Ламбади мені нагадало фразу: "Мусь, гатови лє гусь? - а Мусь?"

А з якого контексту фраза про гуся?

  Долярчик написав:...я думаю, що таку "картину маслом" просто мусить прокоментувати панянка Ламбада, як лежачий пан пустив до води свого песика (фото та відео додавати ОБОВ'ЯЗКОВО! )

Повне хюгге! Песик - просто мі-мі-мі! akurt - тсс, відпочивайте. Ви вже випробували турецький фіш-пілінг або іхтіомасаж рибками гарра-руфа? Розслабляє, омолоджує, знімає втому і нервову напругу, покращує кровообіг. Ну і хамам - море ж холодне.

Долярчику і всім бажаю створити свій Hyggekrog у Львові: https://lifehacker.ru/2017/06/04/hygge/
Не заздріть, на сьогодні прогнозують дощі і +15 в Анталії, і якщо брати нерухомість у Львові з видом не на вікна сусідніх будинків, то видно, як пробуджується весна зі сну та й масаж рибками має протипокази... всім вдалого дня: https://www.youtube.com/watch?v=FlbZuUk0dDc

І по темі гілки:
Я тут в пошуках колівінгів/коворкінгів натрапила на те, що в Малечковичах (і не тільки) будуються будинки із пресованої соломи, вартість від 350$ за метр залежно від метражу і проекту, під ключ. Хто шо знає про такий еко-екстрім?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 07:55

Підтримаю Lambada на рахунок турків. Те що зараз відбувається між нашими дівчатами і турками мені теж не подобраться. Хоч є багато виключень і щасливих шлюбів. Але в загальному хто літає до Турції
може може часто спостерігати таку картину:дівчатка років 18-25 в аеропорту зустрічають легенів-турків не завжди моложавих. Чи летять до Стамбулу (найчастіший варіант), познайомившись по інтернету. Все б нічого, але як розповідав мій знайомий з України який давно мешкає у Стамбулі, Україна у турків зараз як Мекка дешевої любові. І коштує це зовсім для них недорого. Зі слів турка :береш 200 доларів на карман і на суботу, неділю на секс-тур до Львова, Харкова,Одеси.
Tiamo
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 08:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:. Я зробив і відео але його якось через youtube треба завантажити - мені ліньки...

....це буде просто БОМБА!
Чекаємо!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 08:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:Долярчик, ось як має виглядати балкон-лоджія для себе чи в оренду:

....так, але це більше притаманно в країнах, де РІДКО падають дощі і завиває хурделиця... :wink: :D
  Lambada написав:А з якого контексту фраза про гуся?

...я трішечки фразу перекрутив, бо її пам"ятаю ще з дитинства.........ось оригінал:

  Lambada написав:Долярчику і всім бажаю створити свій Hyggekrog у Львові:

Дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 08:54

  Lambada написав:І по темі гілки:
Я тут в пошуках колівінгів/коворкінгів натрапила на те, що в Малечковичах (і не тільки) будуються будинки із пресованої соломи, вартість від 350$ за метр залежно від метражу і проекту, під ключ. Хто шо знає про такий еко-екстрім?


Мабуть, краще за всіх - і це не дивно - знаю я.

Дійсно є така прєлєсть.
Точніше була.
Подивитися і помацати може кожний:
- їдете по Кульпарківській весь час прямо, нікуди не звертаючи. Ваша задача - проїхати у Малечковичі.
- проїжджаєте аж до повороту де буде вказівник ЛІВОРУЧ на вілла "Австрія" та якийсь спортивний клуб.
- Буде вивіска "Малечковичі", Відразу - наліво в першу ж вулиці - "Лікарська".
- Їдете прямо, милуючись жебрацькими будинками - кожен не дешевше 350 000 долярів: судді, прокурори, податкова і таке інше...

(далі буде - вариться утрішня кава)
akurt
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