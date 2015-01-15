Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:"В 2016 ще були дешеві ціни. Тепер ремонти суттєво подорожали."
Тут ви праві. Безперечно. Цікаво, шо буде з ремонтом Долярчика у 2019 чи в 2020 році, корли нарешті здадуть його будинок. Простий маляр-штукатур не дурний: він же бачить - пішов із 500 гривнями у магазин, та майже нічого не купив. А він працював за 500 гривень 3 дні сз 8-00 до 19-00.
Далі дещо Ви помиляєтеся. Не ображайтеся. Будують не на озері, Ви знову помиляєтеся: грунти я дивився - щось на гатунок глини із камінням. Це перше. Друге: на цих днях булі дощі - вчора суттєві. Цілий день. Сьогодні обіцяли, але було сонячно. Котлован рили в суху погоду - 9 березня. Рили пару днів. Потім дощі - набігло. Якщо можете - зупиніть дощі, я за Вас помолюся. Був здивований сьогодні, стоячі біля котловану - що не було й згадки про калюжу на дні. Де все й ділося.
Третє. Добре, що не працюєте із турками: вони он побудували дорогу на Пустомити, то нам така гарна та рівненька і не снилася. Про якість новобудов Львова і в Анталії дозвольте судити МЕНІ, а не Вам: В мене є і перше, і друге.
Четверте. Спитав у робітників на новобудові Львова - про заробітну плату: 7 000 гривень на місяць (сім тисяч). Жебраки. Тому і крадуть все підряд (не всі). Спитав у робітників на будівництві в Анталії: 7000 лір. Це 49 000 гривень.
Єдине, в чому Ви праві: нехай доня виходить заміж за студента із Стрия: бідне повинно тулитися до бідного. Як "+" до "-"... так тепліше...
Мушу відповісти багатому акурту ,в якого видна манія величія і явно видно що має якісь проблеми ,принаймі з самоутвердженням. Заробив багато грошей певно,але його не признали в суспільстві...який жах...от і форум переконує який він великий. 1. Грунт в Анталії Ок,але на озері не рекомендують будувати. 2. За мене не треба молитися - я сам за себе постою. 3.Не треба мені тут казки про дорогу розказувати,я по ній кожен день їзжу -будинок свій в цьому районі і сусіди заможні,а не халупа економічна в Анталії. А де водовідвід дороги чи каналізація по дорозі в Пустомити? Чи її турки хвалені забули доробити? Халтурка зроблена... Оце конкретний факт. 4. Немає чого срати в болото з якого ти виріс. Якщо робітник не вміє нічого і не цінує себе це його пррблеми. І по дамам. Я теж був бідним-всі виселені (колективізація ) і т.д Але сім'я добре живе. А турки їздять на секс туризм сюда. Бусурмани не є надійні і краще жити небагато,але знати що тебе не кинуть і не женяться ради дітей. От так акурт-Ати-тюрк.
Такі нервові людЕ пішли, аж страх. Це - думаю - від недоїдання... Працювати треба, що ж... За сумлінну роботу - без сумнівів - заплатять добрі гроші - вистачить купити сирок Фанні за 32 гривні та пригостити жениха доні... Бач, стоіть біля хвіртки, труситься... змерз бідолаха... Хочеться тепла та кохання. Запросять легіня до хати... З'їсть легінь хімічне чудо... подивиться на майбутнього тестя.... Тесть підпале цигарку та скаже, зятягуючись:
Ethereum написав: краще жити небагато, але знати, що тебе не кинуть і не женяться ради дітей.
Жених - все ще голодний голодний - проковтне слину, дивлячись на пусте упакування від сирка "Фанні", і тихо скаже:
Ethereum написав: Ради дітей... Хотілося б ради дітей... От так акурт-Ати-тюрк.
Бачите важко вам відповідати,конкретитики мало)) Брюх заплив жирком)) Я розкажу історію одну. Раз в Анкарі стояли з офіційною делегацією біля гробниці Ататюрка. Ну турецький шеф спіч на 30 хв.видав. А я от стояв і мені так все нагадало Мавзолей в Москві!!! Я на вухо нашіпнув бельгійцю, який біля мене стояв. Де жа вю. Я вже це бачив десь. Він де? Я кажу в Кремлі...
Ну так варто купляти Львівську нерухомість для здачі в аренду? Чи краще вкладатись в щось інше? Після виборів пу в Московії його дії непередбачувані. Україна скочується в передвиборний період. Перспективи росту економіки малоімовірні. Ринок аренди, зокрема і у Львові буде стагнувати. Ні? Що скажуть практики?
Квесторе_поверніться написав:Ну так варто купляти Львівську нерухомість для здачі в аренду? Чи краще вкладатись в щось інше? Після виборів пу в Московії його дії непередбачувані. Україна скочується в передвиборний період. Перспективи росту економіки малоімовірні. Ринок аренди, зокрема і у Львові буде стагнувати. Ні? Що скажуть практики?