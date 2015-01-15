akurt написав:

"В 2016 ще були дешеві ціни. Тепер ремонти суттєво подорожали."Тут ви праві. Безперечно. Цікаво, шо буде з ремонтом Долярчика учи в 2020 році, корли нарешті здадуть його будинок.Простий маляр-штукатур не дурний: він же бачить - пішов із 500 гривнями у магазин, та майже нічого не купив. А він працював за 500 гривеньсз 8-00 до 19-00.Далі дещо Ви помиляєтеся. Не ображайтеся.БудуютьВи знову помиляєтеся: грунти я дивився - щось на гатунок глини із камінням.Це перше.Друге: на цих днях булі дощі - вчора суттєві. Цілий день. Сьогодні обіцяли, але було сонячно.Котлован рили в суху погоду - 9 березня. Рили пару днів. Потім дощі - набігло.Був здивований сьогодні, стоячі біля котловану - що не було й згадки про калюжу на дні. Де все й ділося.Третє. Добре, що не працюєте із турками: вони он побудували дорогу на Пустомити, то нам така гарна та рівненька і не снилася.а не Вам:Четверте. Спитав у робітників на новобудові Львова - про заробітну плату:(сім тисяч). Жебраки. Тому і крадуть все підряд ().Спитав у робітників на будівництві в Анталії: 7000 лір. Це 49 000 гривень.Єдине, в чому Ви праві: нехай доня виходить заміж за студента із Стрия: бідне повинно тулитися до бідного. Як "+" до "-"... так тепліше...