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akurt написав:"В 2016 ще були дешеві ціни. Тепер ремонти суттєво подорожали."
Тут ви праві. Безперечно. Цікаво, шо буде з ремонтом Долярчика у 2019 чи в 2020 році, корли нарешті здадуть його будинок. Простий маляр-штукатур не дурний: він же бачить - пішов із 500 гривнями у магазин, та майже нічого не купив. А він працював за 500 гривень 3 дні сз 8-00 до 19-00.
Далі дещо Ви помиляєтеся. Не ображайтеся. Будують не на озері, Ви знову помиляєтеся: грунти я дивився - щось на гатунок глини із камінням. Це перше. Друге: на цих днях булі дощі - вчора суттєві. Цілий день. Сьогодні обіцяли, але було сонячно. Котлован рили в суху погоду - 9 березня. Рили пару днів. Потім дощі - набігло. Якщо можете - зупиніть дощі, я за Вас помолюся. Був здивований сьогодні, стоячі біля котловану - що не було й згадки про калюжу на дні. Де все й ділося.
Третє. Добре, що не працюєте із турками: вони он побудували дорогу на Пустомити, то нам така гарна та рівненька і не снилася. Про якість новобудов Львова і в Анталії дозвольте судити МЕНІ, а не Вам: В мене є і перше, і друге.
Четверте. Спитав у робітників на новобудові Львова - про заробітну плату: 7 000 гривень на місяць (сім тисяч). Жебраки. Тому і крадуть все підряд (не всі). Спитав у робітників на будівництві в Анталії: 7000 лір. Це 49 000 гривень.
Єдине, в чому Ви праві: нехай доня виходить заміж за студента із Стрия: бідне повинно тулитися до бідного. Як "+" до "-"... так тепліше...
Мушу відповісти багатому акурту ,в якого видна манія величія і явно видно що має якісь проблеми ,принаймі з самоутвердженням. Заробив багато грошей певно,але його не признали в суспільстві...який жах...от і форум переконує який він великий. 1. Грунт в Анталії Ок,але на озері не рекомендують будувати. 2. За мене не треба молитися - я сам за себе постою. 3.Не треба мені тут казки про дорогу розказувати,я по ній кожен день їзжу -будинок свій в цьому районі і сусіди заможні,а не халупа економічна в Анталії. А де водовідвід дороги чи каналізація по дорозі в Пустомити? Чи її турки хвалені забули доробити? Халтурка зроблена... Оце конкретний факт. 4. Немає чого срати в болото з якого ти виріс. Якщо робітник не вміє нічого і не цінує себе це його пррблеми. І по дамам. Я теж був бідним-всі виселені (колективізація ) і т.д Але сім'я добре живе. А турки їздять на секс туризм сюда. Бусурмани не є надійні і краще жити небагато,але знати що тебе не кинуть і не женяться ради дітей. От так акурт-Ати-тюрк.
Такі нервові людЕ пішли, аж страх. Це - думаю - від недоїдання... Працювати треба, що ж... За сумлінну роботу - без сумнівів - заплатять добрі гроші - вистачить купити сирок Фанні за 32 гривні та пригостити жениха доні... Бач, стоіть біля хвіртки, труситься... змерз бідолаха... Хочеться тепла та кохання. Запросять легіня до хати... З'їсть легінь хімічне чудо... подивиться на майбутнього тестя.... Тесть підпале цигарку та скаже, зятягуючись:
Ethereum написав: краще жити небагато, але знати, що тебе не кинуть і не женяться ради дітей.
Жених - все ще голодний голодний - проковтне слину, дивлячись на пусте упакування від сирка "Фанні", і тихо скаже:
Ethereum написав: Ради дітей... Хотілося б ради дітей... От так акурт-Ати-тюрк.
Бачите важко вам відповідати,конкретитики мало)) Брюх заплив жирком)) Я розкажу історію одну. Раз в Анкарі стояли з офіційною делегацією біля гробниці Ататюрка. Ну турецький шеф спіч на 30 хв.видав. А я от стояв і мені так все нагадало Мавзолей в Москві!!! Я на вухо нашіпнув бельгійцю, який біля мене стояв. Де жа вю. Я вже це бачив десь. Він де? Я кажу в Кремлі...
Ну так варто купляти Львівську нерухомість для здачі в аренду? Чи краще вкладатись в щось інше? Після виборів пу в Московії його дії непередбачувані. Україна скочується в передвиборний період. Перспективи росту економіки малоімовірні. Ринок аренди, зокрема і у Львові буде стагнувати. Ні? Що скажуть практики?
Квесторе_поверніться написав:Ну так варто купляти Львівську нерухомість для здачі в аренду? Чи краще вкладатись в щось інше? Після виборів пу в Московії його дії непередбачувані. Україна скочується в передвиборний період. Перспективи росту економіки малоімовірні. Ринок аренди, зокрема і у Львові буде стагнувати. Ні? Що скажуть практики?
Гуляв із собакою - на новому будинку працюють як шалені... Там ділянка десь 12-15 соток - з лицьової сторони - там подушку заливають я фото викладував (може вже й залили), а тепер вивозять грунт із задньої сторони... працюють дві вантажівки типу 20-ті тонні КАМАЗи та один екскаватор. Зара поїду купувати пічку СВЧ на кухню. Дивна новина: подивився на Розетці - все вдвічі дорожче. Хочу купити Samsung. Тут вона коштує 225 - 250 лір або 1575 гривен. На розетці - 2900. Невже українців і тут дурять??? (мовчу, мовчу,Ethereumбуде лаятися)
P.S. Приємна новина. Друзі у Дніпрі здали в оренду 4 (чотири) квартири. Все добре. Виїжджають до мене у гості на автівці 25 березня: Дніпро-Кропивницький - Молдова- Румунія - Стамбул - Анталія - 1800 км. Та й то вірно: що їм нудьгувати у Дніпрі: холодно, мороз, вітер, ожеледиця... А гроші капають та капають... Самі... Замовив 2 (дві) пляшки горілки - треба ж відповідти мені забаганкам форумчан, з ранку до вечора все розказують, наче подуріли, що я пью горілку-коньяк, а в мене - перехрещусь - горілки не було вже рік. Може й більше... Забувся... Замовив. Хоч спробую, що воно таке. Сало в мене є. Львівське. Цибуля теж є. Турецька.
Yuri_T написав:Долярчик ставь меня в игнор. не хочу, чтобы ты читал то, что я пишу другим людям.
а вот тебя в игнор я ставить не буду. возьму над тобой, троллякой, шефство.
зы. вот кореш твой местный, перебежчик-Вова, уже чуток пообтесался после трэша на ветках Дельты, Михайловского и т.д. и ты, приймачок, пообтешешься.
У долярчика грандіозні плани - заробити на шару мільйон і скупити третину Львова. Побачимо, що з цього вийде)))
akurt написав:Замовив 2 (дві) пляшки горілки
Сподіваюсь, з самого ранку вже накотили?)))
Ethereum написав:Мушу відповісти багатому акурту ,в якого видна манія величія і явно видно що має якісь проблеми ,принаймі з самоутвердженням. Заробив багато грошей певно,але його не признали в суспільстві...який жах...от і форум переконує який він великий.
Точно побачено)))
Ethereum написав:Бусурмани не є надійні і краще жити небагато,але знати що тебе не кинуть і не женяться ради дітей. От так акурт-Ати-тюрк.
100%))) Якщо турок буде знати, що він зможе пограбувати тебе і зарізати, і за це йому нічого не буде - він так і зробить!
akurt написав:Нерви сусідів почали "здавати". Посудіть самі: щойно завезли та уклали Каррарьский мармур на дорожки від вуличного асфальту до брам, виконаних на замовлення кращими мукачевськими ковалями та кращими Венеціанськими золотарями, а тут кізяками мажуть прілу солому.
Наступного разу перед читанням Ваших творів буду підкладати якусь подушку на стіл, щоб не розбити від реготу лоба, як сьогодні.