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akurt написав:Нерви сусідів почали "здавати". Посудіть самі: щойно завезли та уклали Каррарьский мармур на дорожки від вуличного асфальту до брам, виконаних на замовлення кращими мукачевськими ковалями та кращими Венеціанськими золотарями, а тут кізяками мажуть прілу солому.
Наступного разу перед читанням Ваших творів буду підкладати якусь подушку на стіл, щоб не розбити від реготу лоба, як сьогодні.
пан Акурт пише опуси для львівської ангулярної не вельми освіченої публіки)))) Тому регулярно забиває м,ячі в свої ворота)))
es77 написав:
akurt написав: щойно завезли та уклали Каррарьский мармур на дорожки від вуличного асфальту до брам, виконаних на замовлення кращими мукачевськими ковалями та кращими Венеціанськими золотарями
"Золотарь - прост., устар. тот, кто занимается очисткой выгребных ям, уборных и вывозом нечистот в бочках" Золота́р — застаріле позначення асенізатора, чистильника вигрібних ям[1]. За походженням є насмішливим, пов'язаним з непрестижністю професії[2]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%BD%D1%8F)
akurt написав:Нерви сусідів почали "здавати". Посудіть самі: щойно завезли та уклали Каррарьский мармур на дорожки від вуличного асфальту до брам, виконаних на замовлення кращими мукачевськими ковалями та кращими Венеціанськими золотарями, а тут кізяками мажуть прілу солому.
Наступного разу перед читанням Ваших творів буду підкладати якусь подушку на стіл, щоб не розбити від реготу лоба, як сьогодні.
пан Акурт пише опуси для львівської ангулярної не вельми освіченої публіки)))) Тому регулярно забиває м,ячі в свої ворота)))
es77 написав:
akurt написав: щойно завезли та уклали Каррарьский мармур на дорожки від вуличного асфальту до брам, виконаних на замовлення кращими мукачевськими ковалями та кращими Венеціанськими золотарями
"Золотарь - прост., устар. тот, кто занимается очисткой выгребных ям, уборных и вывозом нечистот в бочках" Золота́р — застаріле позначення асенізатора, чистильника вигрібних ям[1]. За походженням є насмішливим, пов'язаним з непрестижністю професії[2]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%BD%D1%8F)
Не знаю як у Вас , а у нас в селі (3 км від вул Лікарськоїв в Малечовичах яку так мальовничо описує пан Акурт), асенізатор третя особа після голови сільради та священика.Особливо коли нбирається повна вигрібна яма і фекалні маси починають витікати на вулицю.Особливо зазнався він коли асенізатор Андрій(той , що живе в малечковичах 100 м від повороту з Пустомитовської траси) продав свого трьохмостового Зіл131 з 7 кубовою бочкою.
Не знаю як у Вас , а у нас в селі (3 км від вул Лікарськоїв в Малечовичах яку так мальовничо описує пан Акурт), асенізатор третя особа після голови сільради та священика.Особливо коли нбирається повна вигрібна яма і фекалні маси починають витікати на вулицю.Особливо зазнався він коли асенізатор Андрій(той , що живе в малечковичах 100 м від повороту з Пустомитовської траси) продав свого трьохмостового Зіл131 з 7 кубовою бочкою.[/quote][/quote]
Малечковичі не мають каналізації? а Сокільники, Наварія, Солонка?