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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 132133134135
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:51

  es77 написав:
  akurt написав:Нерви сусідів почали "здавати". Посудіть самі: щойно завезли та уклали Каррарьский мармур на дорожки від вуличного асфальту до брам, виконаних на замовлення кращими мукачевськими ковалями та кращими Венеціанськими золотарями, а тут кізяками мажуть прілу солому.


Наступного разу перед читанням Ваших творів буду підкладати якусь подушку на стіл, щоб не розбити від реготу лоба, як сьогодні.


пан Акурт пише опуси для львівської ангулярної не вельми освіченої публіки))))
Тому регулярно забиває м,ячі в свої ворота)))

  es77 написав:
  akurt написав: щойно завезли та уклали Каррарьский мармур на дорожки від вуличного асфальту до брам, виконаних на замовлення кращими мукачевськими ковалями та кращими Венеціанськими золотарями


"Золотарь - прост., устар. тот, кто занимается очисткой выгребных ям, уборных и вывозом нечистот в бочках" :wink: Золота́р — застаріле позначення асенізатора, чистильника вигрібних ям[1]. За походженням є насмішливим, пов'язаним з непрестижністю професії[2]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%BD%D1%8F)
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:05

  Frant написав:
  es77 написав:
  akurt написав: щойно завезли та уклали Каррарьский мармур на дорожки від вуличного асфальту до брам, виконаних на замовлення кращими мукачевськими ковалями та кращими Венеціанськими золотарями


"Золотарь - прост., устар. тот, кто занимается очисткой выгребных ям, уборных и вывозом нечистот в бочках" :wink: Золота́р — застаріле позначення асенізатора, чистильника вигрібних ям[1].


Франте, звідки у Венеції вигрібні ями ?
Вони-ж там прямо в воду справляються ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:07

  es77 написав:Франте, звідки у Венеції вигрібні ями ?
Вони-ж там прямо в воду справляються ?
питайте не у мене, а в місцевого літератора))) То ж його творчість)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:12

  Frant написав:
  es77 написав:Франте, звідки у Венеції вигрібні ями ?
Вони-ж там прямо в воду справляються ?
питайте не у мене, а в місцевого літератора))) То ж його творчість)))

ПроФФесорське звання не дозволяє справно користуватися тією-ж Вікіпедією ?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)

Золота́р — те ж саме, що й ювелір, золотих справ майстер
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:15

Я сделал вывод что золотарь - это ювелир-ассенизатор.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:17

  Frant написав:
  es77 написав:
  akurt написав:Нерви сусідів почали "здавати". Посудіть самі: щойно завезли та уклали Каррарьский мармур на дорожки від вуличного асфальту до брам, виконаних на замовлення кращими мукачевськими ковалями та кращими Венеціанськими золотарями, а тут кізяками мажуть прілу солому.


Наступного разу перед читанням Ваших творів буду підкладати якусь подушку на стіл, щоб не розбити від реготу лоба, як сьогодні.


пан Акурт пише опуси для львівської ангулярної не вельми освіченої публіки))))
Тому регулярно забиває м,ячі в свої ворота)))

  es77 написав:
  akurt написав: щойно завезли та уклали Каррарьский мармур на дорожки від вуличного асфальту до брам, виконаних на замовлення кращими мукачевськими ковалями та кращими Венеціанськими золотарями


"Золотарь - прост., устар. тот, кто занимается очисткой выгребных ям, уборных и вывозом нечистот в бочках" :wink: Золота́р — застаріле позначення асенізатора, чистильника вигрібних ям[1]. За походженням є насмішливим, пов'язаним з непрестижністю професії[2]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%BD%D1%8F)

Не знаю як у Вас , а у нас в селі (3 км від вул Лікарськоїв в Малечовичах яку так мальовничо описує пан Акурт), асенізатор третя особа після голови сільради та священика.Особливо коли нбирається повна вигрібна яма і фекалні маси починають витікати на вулицю.Особливо зазнався він коли асенізатор Андрій(той , що живе в малечковичах 100 м від повороту з Пустомитовської траси) продав свого трьохмостового Зіл131 з 7 кубовою бочкою.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:33

  Bolt написав:

Не знаю як у Вас , а у нас в селі (3 км від вул Лікарськоїв в Малечовичах яку так мальовничо описує пан Акурт), асенізатор третя особа після голови сільради та священика.Особливо коли нбирається повна вигрібна яма і фекалні маси починають витікати на вулицю.Особливо зазнався він коли асенізатор Андрій(той , що живе в малечковичах 100 м від повороту з Пустомитовської траси) продав свого трьохмостового Зіл131 з 7 кубовою бочкою.[/quote][/quote]

Малечковичі не мають каналізації? :shock:
а Сокільники, Наварія, Солонка?
jump
 
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