Додано: Чет 15 бер, 2018 17:07

а ікспердом - найгірший забудовник і злодюга:-)

це той, що у будинках балкони від вітру валяться, стіни викришуються, телевізори, закріплені на стінах випадають разом з кріпленням:-)

гор Микитчак, генеральний директор ПрАТ «Ірокс»:

Наша компанія «Ірокс» будує елітне житло за соціа льними цінами.

Половину квартир у новобудовах купують ще на стадії фундаментуБудівельний бум не вщухає: львів'яни вкладають у нерухомість як надійну валютуорік у Львові (зокрема у Винниках, Брюховичах та Рудному) прийняли в експлуатацію житлові будинки площею 517,6 тис. квадратних метрів, що на 8,9% більше, ніж у 2016 році. У місті Лева звели 351 будинок. Про це повідомляє Львівське обласне управління статистики. «У розрахунку на тисячу мешканців обласного центру було збудовано 689,8 кв. м загальної площі житла. У 2017 році у Львові прийнято в експлуатацію 90 нових будинків з двома і більше квартирами. Натомість на 12,7% скоротилось будівництво одноквартирних житлових будинків», — повідомляється у звіті управління статистики.Телефоную до представників кількох будівельних компаній, щоб запитати, який відсоток квартир у новобудовах продано, чи немає на ринку застою. Кажуть, половину квартир у новобудовах купують ще на стадії фундаменту. Решту докуповують, коли будинок здано в експлуатацію.Ріелтор Роман Андрусяк розповів «ВЗ», що будівельний бум триває, оскільки підприємцям, і не лише, вигідно вкладати у нерухомість. «Банки стали ненадійними, чимало львів'ян вирішили вкладати свої заощадження у квартири. Бо це надійна валюта. Наприклад, якщо банк збанкрутує, вкладнику виплатять лише 200 тисяч гривень. Тож тримати у банку великі суми — невигідно. Якщо хтось має 20 тисяч доларів, вирішує купити однокімнатну квартиру, зробити ремонт і здавати її в оренду. Тому на ринку нерухомості пожвавлення. До Львова приходять нові будівельні компанії».Проте є певні ризики. Ріелтор Оксана Гаврилів каже, що будують лише житло. Але поруч з багатоповерхівками потрібні дитячі садочки, школи, лікарні. У місті мала би бути грамотна програма будівництва…Ціни на квадратні метрии у новобудах такі. У Винниках квадратний метр житла стартує від 8,5 тисячі гривень (якщо з євроремонтом — від 10 тисяч гривень), у Львові - 10−16 тисяч, у центрі Львова — 18−20 тисяч. Квартири з хорошим ремонтом дорожчі - 25−30 тисяч гривень за квадратний метр.З огляду на нестабільність гривні, українці справді вкладають гроші у нерухомість. Кому потрібно придбати квартиру — то бере, звичайно, нову. Львівський ринок новобудов, по суті, йде у ногу з київським. Можна сказати, цей ринок трохи перенасичений.Наприклад, квадратний метр житла у новобудові на вул. Величковського — 10 тисяч 300 гривень, а на вул. Антонича — 13−15 тисяч гривень. Чому так дешево? Таке питання виникне у містян, які знають, що зараз на ринку квадратний метр житла в середньому оцінюють у 18 тисяч гривень і вище.Пояснюю — у нас дешевше, бо маємо свою техніку і свої заводи, що виготовляють будматеріали.Перш ніж придбати квартиру у новобудах, рекомендую поцікавитися, з яких матеріалів зводили житло. Потрібно звертати увагу на екологічність помешкання. Найкращі матеріали для житла — керамоблоки, кераміка, цегла, бо вони виготовлені з природного екологічно чистого матеріалу — глини. Варто звертати увагу, чи зовнішні стіни, які зводять з цегли та керамоблоків, відповідають товщині 500 мм. Зовнішня теплоізоляція обов’язкова. Важливо, чи у квартирі є штукатурка, стяжка, сантехніка, електропроводка, індивідуальне опалення… Піноблоки, шлакоблоки у будівництві - те саме, що ГМО у харчуванні.