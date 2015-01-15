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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:27

  jump написав:
  Bolt написав:

Не знаю як у Вас , а у нас в селі (3 км від вул Лікарськоїв в Малечовичах яку так мальовничо описує пан Акурт), асенізатор третя особа після голови сільради та священика.Особливо коли нбирається повна вигрібна яма і фекалні маси починають витікати на вулицю.Особливо зазнався він коли асенізатор Андрій(той , що живе в малечковичах 100 м від повороту з Пустомитовської траси) продав свого трьохмостового Зіл131 з 7 кубовою бочкою.
[/quote]

Малечковичі не мають каналізації? :shock:
а Сокільники, Наварія, Солонка?[/quote]
Там воду допіро ндавно протянули не говорячи про каналізацію.Якщо не вірите пройдітся вечором по Сокільникам центральною вулицею.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:29

відкрили мені страшну правду :shock:
яке то щастя жити у Львові :D
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:44

Бачите пане акурт форум на моїй стороні. Є проблеми у нас ,але їх можна вирішити - знищивши корупцію. Повірте це можливо,є в нас чесні люди. Їх правда до влади не пускають.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:16

З квітня водопостачання та водовідведення для мешканців Малехова, Збиранки, Малих та Великих Грибовичів стане платним. Безоплатне водопостачання цим селам обходилось Львову у 3,5 млн грн за рік.

«Нам смітярка зіпсувала криниці. А вони тепер хочуть платно зробити чи закрити зовсім хочуть. Ми не готові платити за воду. Хай нам криниці роблять другі», – говорить мешканка Грибовичів Ганна.

Так на цю звістку реагують у Грибовичах. Пані Ганна користується безкоштовною водою з крана майже два роки.

«Приготувати їсти, щось попрати. Для поливу рідко коли використовуємо, нема коли поливати», – додає Ганна.

Та за хорошої погоди городи місцевих вже біліють парниками. Люди масово висаджують ранню зелень та овочі, щоби продати її на львівських ринках. А городину потрібно поливати.

«Грядку посіяла кропу, вчора посадила грядку цибульки, трошки людям на Львів везу, трошки собі. Поливаємо з криниці, викачуємо воду. В нас, наприклад, файна вода, нічого така, вона джерельна», – каже мешканка Грибовичів Слава.

Однак, дані «Львівводоканалу» свідчать, що мешканці таки беруть воду для поливу з крану. У Малехові одна людина споживає в середньому майже 10 кубів води ‒ це уп’ятеро більше, ніж середній львів’янин. Загалом така пільга обходилась обласному центру у 3,5 млн грн за рік. Втім у Малехові є й такі споживачі, що платять за воду. Пані Наталя ‒ одна з них.

«Я плачу, вода мені потрібна. Нормально ставлюсь до цього. Вважаю, що люди повинні платити, а що тут в нас зі звалищем є проблеми – це інше питання», – розповіла мешканка Малехова Наталя.

Досі села отримували воду безкоштовно як компенсацію за роботу сміттєвого полігону. Оскільки сміттєзвалище закрите, люди мають якнайшвидше укласти договір із «Львівводоканалом». Тариф такий же ж, як у Львові.

«Мешканці кожен ставить лічильник, укладає договори з «Львівводоканалом» і вступає в юридичні відносини і починає сплачувати за спожиту воду. Другий варіант: села створюють своє комунальне підприємство, воно укладає угоду з водоканалом, а далі вибудовує свої відносини з мешканцями: може відшкодовувати, може збирати гроші, тобто будь-яким чином», – прокоментував заступник міського голови з житлово-комунальних питань Сергій Бабак.

Втім сільські ради проти, у кожної є свої умови.

«Поки не буде рекультивоване львівське міське сміттєзвалище, поки не будуть забрані озера інфільтрату, поки не будуть водні горизонти відновлені до такого первинного стану, як вони колись були – не буде розглядатися варіант такий, як платна вода для мешканців Грибовицької сільської ради», – сказала секретарка Грибовицької сільської ради Оксана Томак.

«Принаймні 50 літрів в день на людину, які би подавалися безоплатно, а на решту мав би бути встановлений лічильник і оплата», – додав сільський голова Малехова Володимир Сеньковський.

Якщо ж люди не укладуть угод та не встановлять лічильників, «Львівводоканал» має всі юридичні повноваження з 1 квітня припинити водопостачання для цих населених пунктів.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:28

Щойно приїхав, встав із-за керма - у справах їздив - першим ділом вигуляв собаку (сиділа на балконі), другим ділом - зайшов у Палату №6.
Збоченці, нервуючись, перетворюються на вурдалаків:
  Frant написав:
  akurt написав:Замовив 2 (дві) пляшки горілки

Сподіваюсь, з самого ранку вже накотили?)))

І ти ба, яка тенденція: самі не можуть нічого путнього написати, ні сказати - тільки мичать і інколи удають із себе кнурів, але кожне моє слово - відразу після крапельниці - аналізують... це добре. Доктор там і сказав: після крапельниці треба поводитися чемно... підгузники для дорослих змінювати вчасно...
Оцініть напрямок думок збоченців перед початком необхідного лікування, як я застосовую українські слова і як вони - тільки про гімно і думки...
ЗОЛОТА́Р, я, чол.
1. Те саме, що ювелір. Приклади: "Але злото те нічого Не промовило мені! Ну, так знаю я й без того, Що кипіло ти в огні; Як тебе в ясну обручку Золотар переливав" (Яків Щоголів, Поезії, 1958, 183);
// Той, хто покриває позолотою, золотить що-небудь. Приклад: "Золотаря хтось, Лаерка, сюди хай покличе негайно, — Щоб у телиці тієї він роги прийшов золотити" (Гомер, Одіссея, перекл. Б. Тена, 1963, 68); * Образно. Буйне зелення в саду вже осінні золотарі позолотили, а подекуди палає воно, мов огненне (Степан Васильченко, II, 1959, 70).
х х х

Розумний читач, сподіваюсь, помітив, що я дав відповідь на запитання Львського БатяРа:
"Купуємо для здачі в оренду Львіську нерухомість".
Чи варто? Чи буде?

Люде з Дніпра спочатку купили 2 квартири - одну в самому центрі, другу вище по проспекту Дмитра Яворницького. Заселили. Рахують грошики. Все ОК!
Потім закрили свою фірму - майно фірми продали (а Долярчик боїться)- перерахували грошики - 100 000 зелено-приємних папірців - купили дві квартири по 50 квадратів (Долярчик - увага!), з кожної зробили "двушку". Тобто вклали все-пр-все - 100 000 не останніх зелених папірців.
Теж здали - 12 000 гривень з кожної - на картку Приватбанку.
Сіли ввечері, випили по келиху білого сухого і подумали:
"Ну що мим тут мучаємося???? Мороз. Страхіття... А гроші з чотирьох квартир треба ж витрачати?"
Це ж майже 50 000 щомісяця...
Подзвонили мені, не могли повірити, що по вулиці під бальконом ходять в мене робітники і вже стрижуть бурьян:
- Неужели бурьян уже вырос?
- Виріс. Косять.
- А вот вы фото с клубникой по Вайберу прислали - так что, можно СВОБОДНО купить?
- Можна. 21 гривня кіло.
- Мы едем! Ждите! Что привезти?
- Привезіть два пляшки горілки - мене тут вже задовбали збоченці. Ставлять крапельниці. Мало помагає...
- Мы едем! Ждите! Привезем!

х х х

Підходив до того котловану, що буде будинок - працюють як мурахи, бетон ще не лили - ставлять опалубку під вертикальні колони...

х х х

Заїхав у МЕТРО.
Тут була чудова несподіванка: українська мова!
Супер!
Заговорив:
- Я зі Львова!
- І ми зі Львова!
- Супер!

Хлопці дуже конкретно затарилися: на візку було 2 (два) ящика одного дорогого пива (не рекламую, скажу тільки, що я сам собі такого не купив би, жаба не спить) та один ящик Супер-дорого пива (ну, зовсім мовчу).
Ну-ну...
Я так обережно сказав:
- Пиво в Турції дороге...
- Знаємо, того і беремо...
- А ви чим взагалі займаєтеся?
- Фрукти на Львів...
- А, ну то добре! хворим - збоченціям та гам-но-івозам - потрібні вітаміни. Буде коштувати дорого: це ж треба відбити і дорогу, і перевезення, і саме дорогое пиво, і 3G - зв'язок (при мені користувалися). Але здоров'я ніколи не коштувало дешево...

А пічку СВЧ Самсунг я купив. Дісно майже вдвічі дешевше, ніж в Україні...
Вже спробував: котлєтки розігрів...
  jump написав:Малечковичі не мають каналізації? :shock:
а Сокільники, Наварія, Солонка?

Не мають.
Там космічні технології переробки, все ОК!

Там, де Шевченкові хати під золоченими дахами - скважини.
Вода із скважин - ПОГАНА.
Тому мешканці поставили у кожній Шевченковій хаті спеціальні станції очистки води - щось мені казали про вартість - може й збрешу - по 2 000 долярів за станцію у кожній коморі у кожної Шевченкової хати.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 бер, 2018 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:58

  akurt написав:Щойно приїхав, встав із-за керма - у справах їздив - першим ділом вигуляв собаку (сиділа на балконі), другим ділом - зайшов у Палату №6.
Збоченці, нервуючись, перетворюються на вурдалаків:
  Frant написав:


маєте щастя, що не їздите у ці дні по Львову :shock:

вдусив би власними руками того сонцесяного мера разом із його 1648 упирями-неробами у міській раді!
дороги - це п..здець
вщент усе розбите, як після війни...
машину реально шкода так щодня вбивати
не дороги, а напрямки...
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:05

Ото біда...
А я вибирав лісапеда...
Тре з Долярчиком порадитися: то дорого чи дешево...
Зараз дам фото...
Зображення
Зображення
Зображення
Ціни треба множити на "7" - буде в гривнях... лісапед з дисковими гальмами - той, що зверху - получається приблизно 4 500 гривень...
Вам дороги у Львові не подобаються? Ну й нехай! Буду їздити на лісапеді!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 бер, 2018 17:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:07

Високий замок:-) Головний заганяла у бетон:-)

Половину квартир у новобудовах купують ще на стадії фундаменту
Будівельний бум не вщухає: львів'яни вкладають у нерухомість як надійну валюту
орік у Львові (зокрема у Винниках, Брюховичах та Рудному) прийняли в експлуатацію житлові будинки площею 517,6 тис. квадратних метрів, що на 8,9% більше, ніж у 2016 році. У місті Лева звели 351 будинок. Про це повідомляє Львівське обласне управління статистики. «У розрахунку на тисячу мешканців обласного центру було збудовано 689,8 кв. м загальної площі житла. У 2017 році у Львові прийнято в експлуатацію 90 нових будинків з двома і більше квартирами. Натомість на 12,7% скоротилось будівництво одноквартирних житлових будинків», — повідомляється у звіті управління статистики.

Телефоную до представників кількох будівельних компаній, щоб запитати, який відсоток квартир у новобудовах продано, чи немає на ринку застою. Кажуть, половину квартир у новобудовах купують ще на стадії фундаменту. Решту докуповують, коли будинок здано в експлуатацію.

Ріелтор Роман Андрусяк розповів «ВЗ», що будівельний бум триває, оскільки підприємцям, і не лише, вигідно вкладати у нерухомість. «Банки стали ненадійними, чимало львів'ян вирішили вкладати свої заощадження у квартири. Бо це надійна валюта. Наприклад, якщо банк збанкрутує, вкладнику виплатять лише 200 тисяч гривень. Тож тримати у банку великі суми — невигідно. Якщо хтось має 20 тисяч доларів, вирішує купити однокімнатну квартиру, зробити ремонт і здавати її в оренду. Тому на ринку нерухомості пожвавлення. До Львова приходять нові будівельні компанії».

Проте є певні ризики. Ріелтор Оксана Гаврилів каже, що будують лише житло. Але поруч з багатоповерхівками потрібні дитячі садочки, школи, лікарні. У місті мала би бути грамотна програма будівництва…

Ціни на квадратні метрии у новобудах такі. У Винниках квадратний метр житла стартує від 8,5 тисячі гривень (якщо з євроремонтом — від 10 тисяч гривень), у Львові - 10−16 тисяч, у центрі Львова — 18−20 тисяч. Квартири з хорошим ремонтом дорожчі - 25−30 тисяч гривень за квадратний метр.
https://wz.lviv.ua/article/367411-polov ... fundamentu


а ікспердом - найгірший забудовник і злодюга:-)
це той, що у будинках балкони від вітру валяться, стіни викришуються, телевізори, закріплені на стінах випадають разом з кріпленням:-)
гор Микитчак, генеральний директор ПрАТ «Ірокс»:

З огляду на нестабільність гривні, українці справді вкладають гроші у нерухомість. Кому потрібно придбати квартиру — то бере, звичайно, нову. Львівський ринок новобудов, по суті, йде у ногу з київським. Можна сказати, цей ринок трохи перенасичений.

Наша компанія «Ірокс» будує елітне житло за соціа льними цінами. :lol: Наприклад, квадратний метр житла у новобудові на вул. Величковського — 10 тисяч 300 гривень, а на вул. Антонича — 13−15 тисяч гривень. Чому так дешево? Таке питання виникне у містян, які знають, що зараз на ринку квадратний метр житла в середньому оцінюють у 18 тисяч гривень і вище.

Пояснюю — у нас дешевше, бо маємо свою техніку і свої заводи, що виготовляють будматеріали.

Перш ніж придбати квартиру у новобудах, рекомендую поцікавитися, з яких матеріалів зводили житло. Потрібно звертати увагу на екологічність помешкання. Найкращі матеріали для житла — керамоблоки, кераміка, цегла, бо вони виготовлені з природного екологічно чистого матеріалу — глини. Варто звертати увагу, чи зовнішні стіни, які зводять з цегли та керамоблоків, відповідають товщині 500 мм. Зовнішня теплоізоляція обов’язкова. Важливо, чи у квартирі є штукатурка, стяжка, сантехніка, електропроводка, індивідуальне опалення… Піноблоки, шлакоблоки у будівництві - те саме, що ГМО у харчуванні.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:21

  jump написав:Наша компанія «Ірокс» будує елітне житло за соціа льними цінами. :lol:

:lol: клоуни. На фото Ірокс після сильного вітру :lol:

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