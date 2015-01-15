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Не знаю як у Вас , а у нас в селі (3 км від вул Лікарськоїв в Малечовичах яку так мальовничо описує пан Акурт), асенізатор третя особа після голови сільради та священика.Особливо коли нбирається повна вигрібна яма і фекалні маси починають витікати на вулицю.Особливо зазнався він коли асенізатор Андрій(той , що живе в малечковичах 100 м від повороту з Пустомитовської траси) продав свого трьохмостового Зіл131 з 7 кубовою бочкою.
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Малечковичі не мають каналізації? а Сокільники, Наварія, Солонка?[/quote] Там воду допіро ндавно протянули не говорячи про каналізацію.Якщо не вірите пройдітся вечором по Сокільникам центральною вулицею.
З квітня водопостачання та водовідведення для мешканців Малехова, Збиранки, Малих та Великих Грибовичів стане платним. Безоплатне водопостачання цим селам обходилось Львову у 3,5 млн грн за рік.
«Нам смітярка зіпсувала криниці. А вони тепер хочуть платно зробити чи закрити зовсім хочуть. Ми не готові платити за воду. Хай нам криниці роблять другі», – говорить мешканка Грибовичів Ганна.
Так на цю звістку реагують у Грибовичах. Пані Ганна користується безкоштовною водою з крана майже два роки.
«Приготувати їсти, щось попрати. Для поливу рідко коли використовуємо, нема коли поливати», – додає Ганна.
Та за хорошої погоди городи місцевих вже біліють парниками. Люди масово висаджують ранню зелень та овочі, щоби продати її на львівських ринках. А городину потрібно поливати.
«Грядку посіяла кропу, вчора посадила грядку цибульки, трошки людям на Львів везу, трошки собі. Поливаємо з криниці, викачуємо воду. В нас, наприклад, файна вода, нічого така, вона джерельна», – каже мешканка Грибовичів Слава.
Однак, дані «Львівводоканалу» свідчать, що мешканці таки беруть воду для поливу з крану. У Малехові одна людина споживає в середньому майже 10 кубів води ‒ це уп’ятеро більше, ніж середній львів’янин. Загалом така пільга обходилась обласному центру у 3,5 млн грн за рік. Втім у Малехові є й такі споживачі, що платять за воду. Пані Наталя ‒ одна з них.
«Я плачу, вода мені потрібна. Нормально ставлюсь до цього. Вважаю, що люди повинні платити, а що тут в нас зі звалищем є проблеми – це інше питання», – розповіла мешканка Малехова Наталя.
Досі села отримували воду безкоштовно як компенсацію за роботу сміттєвого полігону. Оскільки сміттєзвалище закрите, люди мають якнайшвидше укласти договір із «Львівводоканалом». Тариф такий же ж, як у Львові.
«Мешканці кожен ставить лічильник, укладає договори з «Львівводоканалом» і вступає в юридичні відносини і починає сплачувати за спожиту воду. Другий варіант: села створюють своє комунальне підприємство, воно укладає угоду з водоканалом, а далі вибудовує свої відносини з мешканцями: може відшкодовувати, може збирати гроші, тобто будь-яким чином», – прокоментував заступник міського голови з житлово-комунальних питань Сергій Бабак.
Втім сільські ради проти, у кожної є свої умови.
«Поки не буде рекультивоване львівське міське сміттєзвалище, поки не будуть забрані озера інфільтрату, поки не будуть водні горизонти відновлені до такого первинного стану, як вони колись були – не буде розглядатися варіант такий, як платна вода для мешканців Грибовицької сільської ради», – сказала секретарка Грибовицької сільської ради Оксана Томак.
«Принаймні 50 літрів в день на людину, які би подавалися безоплатно, а на решту мав би бути встановлений лічильник і оплата», – додав сільський голова Малехова Володимир Сеньковський.
Якщо ж люди не укладуть угод та не встановлять лічильників, «Львівводоканал» має всі юридичні повноваження з 1 квітня припинити водопостачання для цих населених пунктів.
Щойно приїхав, встав із-за керма - у справах їздив - першим ділом вигуляв собаку (сиділа на балконі), другим ділом - зайшов у Палату №6. Збоченці, нервуючись, перетворюються на вурдалаків:
Frant написав:
akurt написав:Замовив 2 (дві) пляшки горілки
Сподіваюсь, з самого ранку вже накотили?)))
І ти ба, яка тенденція: самі не можуть нічого путнього написати, ні сказати - тільки мичать і інколи удають із себе кнурів, але кожне моє слово - відразу після крапельниці - аналізують... це добре. Доктор там і сказав: після крапельниці треба поводитися чемно... підгузники для дорослих змінювати вчасно... Оцініть напрямок думок збоченців перед початком необхідного лікування, як я застосовую українські слова і як вони - тільки про гімно і думки... ЗОЛОТА́Р, я, чол. 1. Те саме, що ювелір. Приклади: "Але злото те нічого Не промовило мені! Ну, так знаю я й без того, Що кипіло ти в огні; Як тебе в ясну обручку Золотар переливав" (Яків Щоголів, Поезії, 1958, 183); // Той, хто покриває позолотою, золотить що-небудь. Приклад: "Золотаря хтось, Лаерка, сюди хай покличе негайно, — Щоб у телиці тієї він роги прийшов золотити" (Гомер, Одіссея, перекл. Б. Тена, 1963, 68); * Образно. Буйне зелення в саду вже осінні золотарі позолотили, а подекуди палає воно, мов огненне (Степан Васильченко, II, 1959, 70). х х х
Розумний читач, сподіваюсь, помітив, що я дав відповідь на запитання Львського БатяРа: "Купуємо для здачі в оренду Львіську нерухомість". Чи варто? Чи буде?
Люде з Дніпра спочатку купили 2 квартири - одну в самому центрі, другу вище по проспекту Дмитра Яворницького. Заселили. Рахують грошики. Все ОК! Потім закрили свою фірму - майно фірми продали (а Долярчик боїться)- перерахували грошики - 100 000 зелено-приємних папірців - купили дві квартири по 50 квадратів (Долярчик - увага!), з кожної зробили "двушку". Тобто вклали все-пр-все - 100 000 не останніх зелених папірців. Теж здали - 12 000 гривень з кожної - на картку Приватбанку. Сіли ввечері, випили по келиху білого сухого і подумали: "Ну що мим тут мучаємося???? Мороз. Страхіття... А гроші з чотирьох квартир треба ж витрачати?" Це ж майже 50 000 щомісяця... Подзвонили мені, не могли повірити, що по вулиці під бальконом ходять в мене робітники і вже стрижуть бурьян: - Неужели бурьян уже вырос? - Виріс. Косять. - А вот вы фото с клубникой по Вайберу прислали - так что, можно СВОБОДНО купить? - Можна. 21 гривня кіло. - Мы едем! Ждите! Что привезти? - Привезіть два пляшки горілки - мене тут вже задовбали збоченці. Ставлять крапельниці. Мало помагає... - Мы едем! Ждите! Привезем!
х х х
Підходив до того котловану, що буде будинок - працюють як мурахи, бетон ще не лили - ставлять опалубку під вертикальні колони...
х х х
Заїхав у МЕТРО. Тут була чудова несподіванка: українська мова! Супер! Заговорив: - Я зі Львова! - І ми зі Львова! - Супер!
Хлопці дуже конкретно затарилися: на візку було 2 (два) ящика одного дорогого пива (не рекламую, скажу тільки, що я сам собі такого не купив би, жаба не спить) та один ящик Супер-дорого пива (ну, зовсім мовчу). Ну-ну... Я так обережно сказав: - Пиво в Турції дороге... - Знаємо, того і беремо... - А ви чим взагалі займаєтеся? - Фрукти на Львів... - А, ну то добре! хворим - збоченціям та гам-но-івозам - потрібні вітаміни. Буде коштувати дорого: це ж треба відбити і дорогу, і перевезення, і саме дорогое пиво, і 3G - зв'язок (при мені користувалися). Але здоров'я ніколи не коштувало дешево...
А пічку СВЧ Самсунг я купив. Дісно майже вдвічі дешевше, ніж в Україні... Вже спробував: котлєтки розігрів...
jump написав:Малечковичі не мають каналізації? а Сокільники, Наварія, Солонка?
Не мають. Там космічні технології переробки, все ОК!
Там, де Шевченкові хати під золоченими дахами - скважини. Вода із скважин - ПОГАНА. Тому мешканці поставили у кожній Шевченковій хаті спеціальні станції очистки води - щось мені казали про вартість - може й збрешу - по 2 000 долярів за станцію у кожній коморі у кожної Шевченкової хати.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 бер, 2018 17:04, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Щойно приїхав, встав із-за керма - у справах їздив - першим ділом вигуляв собаку (сиділа на балконі), другим ділом - зайшов у Палату №6. Збоченці, нервуючись, перетворюються на вурдалаків:
Frant написав:
маєте щастя, що не їздите у ці дні по Львову
вдусив би власними руками того сонцесяного мера разом із його 1648 упирями-неробами у міській раді! дороги - це п..здець вщент усе розбите, як після війни... машину реально шкода так щодня вбивати не дороги, а напрямки...
Ото біда... А я вибирав лісапеда... Тре з Долярчиком порадитися: то дорого чи дешево... Зараз дам фото... Ціни треба множити на "7" - буде в гривнях... лісапед з дисковими гальмами - той, що зверху - получається приблизно 4 500 гривень... Вам дороги у Львові не подобаються? Ну й нехай! Буду їздити на лісапеді!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 бер, 2018 17:13, всього редагувалось 2 разів.
Половину квартир у новобудовах купують ще на стадії фундаменту Будівельний бум не вщухає: львів'яни вкладають у нерухомість як надійну валюту орік у Львові (зокрема у Винниках, Брюховичах та Рудному) прийняли в експлуатацію житлові будинки площею 517,6 тис. квадратних метрів, що на 8,9% більше, ніж у 2016 році. У місті Лева звели 351 будинок. Про це повідомляє Львівське обласне управління статистики. «У розрахунку на тисячу мешканців обласного центру було збудовано 689,8 кв. м загальної площі житла. У 2017 році у Львові прийнято в експлуатацію 90 нових будинків з двома і більше квартирами. Натомість на 12,7% скоротилось будівництво одноквартирних житлових будинків», — повідомляється у звіті управління статистики.
Телефоную до представників кількох будівельних компаній, щоб запитати, який відсоток квартир у новобудовах продано, чи немає на ринку застою. Кажуть, половину квартир у новобудовах купують ще на стадії фундаменту. Решту докуповують, коли будинок здано в експлуатацію.
Ріелтор Роман Андрусяк розповів «ВЗ», що будівельний бум триває, оскільки підприємцям, і не лише, вигідно вкладати у нерухомість. «Банки стали ненадійними, чимало львів'ян вирішили вкладати свої заощадження у квартири. Бо це надійна валюта. Наприклад, якщо банк збанкрутує, вкладнику виплатять лише 200 тисяч гривень. Тож тримати у банку великі суми — невигідно. Якщо хтось має 20 тисяч доларів, вирішує купити однокімнатну квартиру, зробити ремонт і здавати її в оренду. Тому на ринку нерухомості пожвавлення. До Львова приходять нові будівельні компанії».
Проте є певні ризики. Ріелтор Оксана Гаврилів каже, що будують лише житло. Але поруч з багатоповерхівками потрібні дитячі садочки, школи, лікарні. У місті мала би бути грамотна програма будівництва…
Ціни на квадратні метрии у новобудах такі. У Винниках квадратний метр житла стартує від 8,5 тисячі гривень (якщо з євроремонтом — від 10 тисяч гривень), у Львові - 10−16 тисяч, у центрі Львова — 18−20 тисяч. Квартири з хорошим ремонтом дорожчі - 25−30 тисяч гривень за квадратний метр. https://wz.lviv.ua/article/367411-polov ... fundamentu
а ікспердом - найгірший забудовник і злодюга:-) це той, що у будинках балкони від вітру валяться, стіни викришуються, телевізори, закріплені на стінах випадають разом з кріпленням:-) гор Микитчак, генеральний директор ПрАТ «Ірокс»:
З огляду на нестабільність гривні, українці справді вкладають гроші у нерухомість. Кому потрібно придбати квартиру — то бере, звичайно, нову. Львівський ринок новобудов, по суті, йде у ногу з київським. Можна сказати, цей ринок трохи перенасичений.
Наша компанія «Ірокс» будує елітне житло за соціа льними цінами. Наприклад, квадратний метр житла у новобудові на вул. Величковського — 10 тисяч 300 гривень, а на вул. Антонича — 13−15 тисяч гривень. Чому так дешево? Таке питання виникне у містян, які знають, що зараз на ринку квадратний метр житла в середньому оцінюють у 18 тисяч гривень і вище.
Пояснюю — у нас дешевше, бо маємо свою техніку і свої заводи, що виготовляють будматеріали.
Перш ніж придбати квартиру у новобудах, рекомендую поцікавитися, з яких матеріалів зводили житло. Потрібно звертати увагу на екологічність помешкання. Найкращі матеріали для житла — керамоблоки, кераміка, цегла, бо вони виготовлені з природного екологічно чистого матеріалу — глини. Варто звертати увагу, чи зовнішні стіни, які зводять з цегли та керамоблоків, відповідають товщині 500 мм. Зовнішня теплоізоляція обов’язкова. Важливо, чи у квартирі є штукатурка, стяжка, сантехніка, електропроводка, індивідуальне опалення… Піноблоки, шлакоблоки у будівництві - те саме, що ГМО у харчуванні.