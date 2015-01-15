Додано: Чет 15 бер, 2018 20:35

Всегда удивлялся на чем держится этот форум,всё просто оказалось-нанимается несколько пенсов с Днепра и за символические деньги пенсы тут топят строчки с утра до вечера, тексты -простыни,на одной ветке зелёными буквами,на другой ветке обычными,но, главное воды побольше и на пол страницы. Но это не самое главное, главное в том,что пенсы то хоть деньги зарабатывают,общаясь под разными никами сами с собой,а что делаете тут вы? Подумайте вы получили от писателя зелёных букв хоть какую-то полезную инфо? Или вы слили евро по его совету и попали? Его друг,пенс,Акурт,тоже с того же места, откуда и любитель зеленых букв и вина,не находите, сходство? Ну,не нашли и ладно, а что-то полезное вы почерпнули в этих текстах? Полнейший бред одинокого пенса,причем с утра до вечера и с вечера до утра,под разными никами и айпи,человек общается сам с собой.И я не знаю,как-кто,но я только вижу бред несчастного пенсионера,который трудится не покладая рук на форуме. Не верите? Пойдите с утра почистите зубы и сделайте зарядку-сделали? А Любитель вина и зелёных букв,а также любитель Турции уже настрочили за это воемя пару постов! Вы поехали на работу или поехали по делам,а вам уже сообщение,что пока вы ехали-одни и те же ники настроили десяток постов.В общем Долярчик вот и путь к успеху,но ты видимо это знаешь! Вот и всё, что вам надо знать оБ этом форуме и его ветках!