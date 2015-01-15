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Додано: Чет 15 бер, 2018 20:25
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Тобто ті хто в них купив в старих будинках дурні?
Додано: Чет 15 бер, 2018 20:35
Всегда удивлялся на чем держится этот форум,всё просто оказалось-нанимается несколько пенсов с Днепра и за символические деньги пенсы тут топят строчки с утра до вечера, тексты -простыни,на одной ветке зелёными буквами,на другой ветке обычными,но, главное воды побольше и на пол страницы. Но это не самое главное, главное в том,что пенсы то хоть деньги зарабатывают,общаясь под разными никами сами с собой,а что делаете тут вы? Подумайте вы получили от писателя зелёных букв хоть какую-то полезную инфо? Или вы слили евро по его совету и попали? Его друг,пенс,Акурт,тоже с того же места, откуда и любитель зеленых букв и вина,не находите, сходство? Ну,не нашли и ладно, а что-то полезное вы почерпнули в этих текстах? Полнейший бред одинокого пенса,причем с утра до вечера и с вечера до утра,под разными никами и айпи,человек общается сам с собой.И я не знаю,как-кто,но я только вижу бред несчастного пенсионера,который трудится не покладая рук на форуме. Не верите? Пойдите с утра почистите зубы и сделайте зарядку-сделали? А Любитель вина и зелёных букв,а также любитель Турции уже настрочили за это воемя пару постов! Вы поехали на работу или поехали по делам,а вам уже сообщение,что пока вы ехали-одни и те же ники настроили десяток постов.В общем Долярчик вот и путь к успеху,но ты видимо это знаешь! Вот и всё, что вам надо знать оБ этом форуме и его ветках!
Додано: Чет 15 бер, 2018 20:42
П.С. Кстати тот ник,который кричал про морды,как я и прогнозировал исчез,ибо такое развлечение нынче у днепропетровских пенсионеров. А сейчас нарисуется вновь какой-то ник и заговорит о гвоздях,потом на рисуется джамп и заговорит о новых застройках,потом нарисуется ес и снова лизнет,а уж потом появится Акурт, он же Жора,он же Гоша и опять по новому ибо кто не знает, то рекламодатели платят за активность на форуме,а пенсы с Днепра именно это и делают,но ладно б просто делали,а так ещё и насмехаются,а это уже ...
Додано: Чет 15 бер, 2018 20:56
Дія крапельниці - не тривала.
Це правда - лікарі з тим борються... Але...
Бачите: марево перед очима - Fata morgana - примарилися ніки-клони зеленого коліру... Літають перед очима... на ніч дивлячись... санітарам - робота...
Це інтересне питання, яке не має однозначної відповіді...
Я би так сказав:
- хтось мріяв жити в особняку на вулиці Івана Франка, побудованому у австрійскі часи... раніше не дозволяли гроші здійснити ту мрію... Я жив в схожому особняку в гостях у одногрупника на вулиці Карманьского біля Стрийського парку... Вразила піч у головній кімнаті - величезна така тумба обкладена кахелем - там газова горілка (колись топилося дровами). Тепло було. Але - погодьтеся - на любителя...
- хтось знайшов роботу в іншому місці - наприклад, приятеля призначили головним тренером на Іподромі Львова - забембався їздити щодня по бруківці від Вінниківського ринку - там споруда ще часів Франці Йозефа ІІ... дивні сходи і дивні перила - які в голос плачуть - просять реставрації... Ну і газові колонки часів Леоніда Брежнєва... ванни, вигорожені із спальні... Але - погодьтеся - на любителя...
- якось три рази на тиждень приїздив розказувати двопеверхову формулу одній кобіті, що мешкала на вулиці Тиха, будинок 2. Гарне місце - церква поруч - вона хрестилася, дивлячись просто у вікно, потім лягала до формули. Але там поставити автівку на ніч - приїхав не о 21-00, а 21-05, вже місця немає, ставив на тротуарі під вікнами - просто горе - людям пройти ніяк було. Але - погодьтеся - на любителя...
Людина - страшна потвора - це видно із двох попердніх постів на цій гілці - до гарного та солодкого звикає швидко - у новобудовах якісних Львова - за моїми ТОЧНИМИ даними - квартира в 75-80 квадратів споживала у лютому на опалення та гарячу воду 100 (сто) кубів газу на суму в 697 гривень.
Погодьтеся, розумні люде те цінять...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 бер, 2018 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:12
Вы спец по недвижимости, чтобы о ней говорить или вы имеете 25 лет стажа по психиатрии, как я, чтобы ставить диагнозы? В том то и дело,что,вы мой пациент и это даже уже не только мне заметно. П.С.На днях модераторам ютуба руководство укоротило рабочий день до 4-х часов,подозревая у них психиатрические отклонения,а вы с нашим законодательством уже совсем стерлись, обращайтесь! Кстати,первый симптом неадекватности поведения это то, что вы написали выше и то, что вы написали здесь вообще!
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:15
Вам же санітар сказав ясно: Золотар - то асенізатор, лягайте вже, санітар хоче покурити...
Лікар буде зранку...
На тему "Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!" є ХОЧ щось сказати харківському рибалці із 25 роками стажу лікування у харківській психічній лікарні?
Ні?
В люлю! Лікар буде зранку...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 бер, 2018 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:25
Я со своими пациентами не общаюсь на форумах,я их лечу-обращайтесь! Судя по вашей бессвязной речи и прыгающим мыслям в тексте,не адекватным ответам -обращайтесь за медпомощью уже сейчас, турки хорошо лечат,не зря ж я в Стамбуле им 2 года преподавал.
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