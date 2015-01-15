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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:10
То что тут ушастый строчит, должно отнимать в среднем часов 4-5 в день, наверное. Ну вроде строит из себя успешного бизнесмена, который существует на пассивный доход, ну впринципе многие бы так хотели. Но зачем кому-то что-то доказывать на форуме при этом и еще тратить 4-5 часов на эту писанину? Ребята спалились рекламируя шалаши на отшибе города, причем делая это весьма професионально, так, как-бы между строк и слов
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the_cooljames
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:15
sinus написав:
П.С. Кстати тот ник,который кричал про морды,как я и прогнозировал исчез,ибо такое развлечение нынче у днепропетровских пенсионеров.
Никуда я не делся, перечитываю тему регулярно, ржу с бравых бизнесменов
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the_cooljames
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:21
Ушастый уж очень топит за продажу существующей недвиги и фактический обмен на новые економ-шалаши, построенные из дешевых и не качественных материалов. Прям тренд задает, менять хату как машину, каждые три года. Ну-ну, может лошье и поведется какоето
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the_cooljames
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