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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

То что тут ушастый строчит, должно отнимать в среднем часов 4-5 в день, наверное. Ну вроде строит из себя успешного бизнесмена, который существует на пассивный доход, ну впринципе многие бы так хотели. Но зачем кому-то что-то доказывать на форуме при этом и еще тратить 4-5 часов на эту писанину? Ребята спалились рекламируя шалаши на отшибе города, причем делая это весьма професионально, так, как-бы между строк и слов
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:15

  sinus написав:П.С. Кстати тот ник,который кричал про морды,как я и прогнозировал исчез,ибо такое развлечение нынче у днепропетровских пенсионеров.


Никуда я не делся, перечитываю тему регулярно, ржу с бравых бизнесменов :)
the_cooljames
 
Повідомлень: 107
З нами з: 03.01.13
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ушастый уж очень топит за продажу существующей недвиги и фактический обмен на новые економ-шалаши, построенные из дешевых и не качественных материалов. Прям тренд задает, менять хату как машину, каждые три года. Ну-ну, может лошье и поведется какоето
the_cooljames
 
Повідомлень: 107
З нами з: 03.01.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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  #<1 ... 135136137138
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