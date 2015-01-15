Додано: П'ят 16 бер, 2018 04:17

akurt написав: Далі почали завозити пресовану солому у вигляді блоків розміром десь метр на півметра. З того почали будувати стіни. Далі почали завозити пресовану солому у вигляді блоків розміром десь метр на півметра. З того почали будувати стіни.

akurt написав: ніхто й не намагається захистити ту солому від дощу.

- Ну-ну, подумав я, бо мав досвід будівництва будинків із карпатського смерекового бруса... ніхто й не намагається захистити ту солому від дощу.- Ну-ну, подумав я, бо мав досвід будівництва будинків із карпатського смерекового...

akurt написав: вдерлися в хату, схопили сейф із фотокартками улюбленої тещі володаря та дуже швидко поїхали. вдерлися в хату, схопили сейф із фотокартками улюбленої тещі володаря та дуже швидко поїхали.

jump написав: щойно дали дані:

чорний - 6,8

мідь - 150

люміній - 30

латунь - 90

картон - 2,5 щойно дали дані:чорний - 6,8мідь - 150люміній - 30латунь - 90картон - 2,5

я мала на увазі готові панелі з житньої соломи, з тюками довго бавитися - і ті панелі якраз із бруса і виготовляються.Брус оциліндрований на 5-7 рік не розсихався до тріщин?Екобудинки цікаві насамперед через збереження тепла взимку і кращу ніж дерево звукоізоляцію. Те, що їх будують у царських Малечковичах одразу стало дивно: це ж еко-варіант, на любителя всього еко і фен-шуя. До речі, в Азії житло, облаштоване по фен-шую продається швидше і дорожче. Якось розмовляла з архітекторами еко, які купольний будинок зі соломи, з комунікаціями і під ключ роблять в середньому за 700-800$ за метр, самі в такому живуть. А тут ціна в 350$ трохи заманлива, хоча якщо саме зведення стін без комунікацій і т д - то цілком можливо. Описаний випадок - легкі гроші - не сталося, хоч це не значить, що це нереально. Особливо, під рентний дім. Та й під житло. Кудись же треба буде колись тікати з термітників.Мій знайомий, кен з Інституту регіональних досліджень, якось розповідав, як у пост-совіцький час них в кабунетах стояв величезний, металево-чавунний сейф, з піском, настільки важкий, що коли ремонт робили - то ніхто не наважувався його навіть відсунути. На ньому червоною фарбою було написано: "при пожаре выносить первым".Ми дивувалися, хто би його туди носив, аж поки в одній новобудові не піднімалася по сходах, і мені довелося обходити міцних хлопців, які годину піднімали непідйомний сейф на 5 чи 6 поверх. Пішки. Явно не айтішніки.Про металолом. Я минулого року так тішилася, що продала дві старі перемерзлі батареї циганам, одна з них на 15 ребер, чавунна, її 4 силачі ледь підняли, а один циган закинув на плечі другому - запросто проніс на плечах метрів 30. "Обважили" метал на своїй правильній вазі, запропонували 800 грн. А виявляється, я продешевила.Це на Навроцького?