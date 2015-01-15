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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
То что тут ушастый строчит, должно отнимать в среднем часов 4-5 в день, наверное. Ну вроде строит из себя успешного бизнесмена, который существует на пассивный доход, ну впринципе многие бы так хотели. Но зачем кому-то что-то доказывать на форуме при этом и еще тратить 4-5 часов на эту писанину? Ребята спалились рекламируя шалаши на отшибе города, причем делая это весьма професионально, так, как-бы между строк и слов
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:15
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ушастый уж очень топит за продажу существующей недвиги и фактический обмен на новые економ-шалаши, построенные из дешевых и не качественных материалов. Прям тренд задает, менять хату как машину, каждые три года. Ну-ну, может лошье и поведется какоето
Додано: П'ят 16 бер, 2018 04:17
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
я мала на увазі готові панелі з житньої соломи, з тюками довго бавитися - і ті панелі якраз із бруса і виготовляються.
Брус оциліндрований на 5-7 рік не розсихався до тріщин?
Екобудинки цікаві насамперед через збереження тепла взимку і кращу ніж дерево звукоізоляцію. Те, що їх будують у царських Малечковичах одразу стало дивно: це ж еко-варіант, на любителя всього еко і фен-шуя. До речі, в Азії житло, облаштоване по фен-шую продається швидше і дорожче. Якось розмовляла з архітекторами еко, які купольний будинок зі соломи, з комунікаціями і під ключ роблять в середньому за 700-800$ за метр, самі в такому живуть. А тут ціна в 350$ трохи заманлива, хоча якщо саме зведення стін без комунікацій і т д - то цілком можливо. Описаний випадок - легкі гроші - не сталося, хоч це не значить, що це нереально. Особливо, під рентний дім. Та й під житло. Кудись же треба буде колись тікати з термітників.
Мій знайомий, кен з Інституту регіональних досліджень, якось розповідав, як у пост-совіцький час них в кабунетах стояв величезний, металево-чавунний сейф, з піском, настільки важкий, що коли ремонт робили - то ніхто не наважувався його навіть відсунути. На ньому червоною фарбою було написано: "при пожаре выносить первым".
Ми дивувалися, хто би його туди носив, аж поки в одній новобудові не піднімалася по сходах, і мені довелося обходити міцних хлопців, які годину піднімали непідйомний сейф на 5 чи 6 поверх. Пішки. Явно не айтішніки.
Про металолом. Я минулого року так тішилася, що продала дві старі перемерзлі батареї циганам, одна з них на 15 ребер, чавунна, її 4 силачі ледь підняли, а один циган закинув на плечі другому - запросто проніс на плечах метрів 30. "Обважили" метал на своїй правильній вазі, запропонували 800 грн. А виявляється, я продешевила.
Це на Навроцького?
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