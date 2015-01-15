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akurt написав:Вам же санітар сказав ясно: Золотар - то асенізатор, лягайте вже, санітар хоче покурити... Лікар буде зранку...
Я со своими пациентами не общаюсь на форумах,я их лечу-обращайтесь! Судя по вашей бессвязной речи и прыгающим мыслям в тексте,не адекватным ответам -обращайтесь за медпомощью уже сейчас, турки хорошо лечат,не зря ж я в Стамбуле им 2 года преподавал.
Видно Ви їм мало викладали)) А про форум Ви неправі,читаючи форум вивів свої,родичів та інших кошти з Дельта,Надра . Проблему з Михою рішається. Деколи на курсі заробляв ,наприклад,купивши квартиру за гривні в момент падіння курсу до майже 40. Все відносно. Навіть в безмисленій речі пенсів чи когось є якісь непогані ідеї,їх треба знайти, як голку в сіні... В космосі теж є свій певний порядок))
То что тут ушастый строчит, должно отнимать в среднем часов 4-5 в день, наверное. Ну вроде строит из себя успешного бизнесмена, который существует на пассивный доход, ну впринципе многие бы так хотели. Но зачем кому-то что-то доказывать на форуме при этом и еще тратить 4-5 часов на эту писанину? Ребята спалились рекламируя шалаши на отшибе города, причем делая это весьма професионально, так, как-бы между строк и слов
Ушастый уж очень топит за продажу существующей недвиги и фактический обмен на новые економ-шалаши, построенные из дешевых и не качественных материалов. Прям тренд задает, менять хату как машину, каждые три года. Ну-ну, может лошье и поведется какоето
akurt написав:Далі почали завозити пресовану солому у вигляді блоків розміром десь метр на півметра. З того почали будувати стіни.
я мала на увазі готові панелі з житньої соломи, з тюками довго бавитися - і ті панелі якраз із бруса і виготовляються.
akurt написав:ніхто й не намагається захистити ту солому від дощу. - Ну-ну, подумав я, бо мав досвід будівництва будинків із карпатського смерекового бруса...
Брус оциліндрований на 5-7 рік не розсихався до тріщин? Екобудинки цікаві насамперед через збереження тепла взимку і кращу ніж дерево звукоізоляцію. Те, що їх будують у царських Малечковичах одразу стало дивно: це ж еко-варіант, на любителя всього еко і фен-шуя. До речі, в Азії житло, облаштоване по фен-шую продається швидше і дорожче. Якось розмовляла з архітекторами еко, які купольний будинок зі соломи, з комунікаціями і під ключ роблять в середньому за 700-800$ за метр, самі в такому живуть. А тут ціна в 350$ трохи заманлива, хоча якщо саме зведення стін без комунікацій і т д - то цілком можливо. Описаний випадок - легкі гроші - не сталося, хоч це не значить, що це нереально. Особливо, під рентний дім. Та й під житло. Кудись же треба буде колись тікати з термітників.
akurt написав:вдерлися в хату, схопили сейф із фотокартками улюбленої тещі володаря та дуже швидко поїхали.
Мій знайомий, кен з Інституту регіональних досліджень, якось розповідав, як у пост-совіцький час них в кабунетах стояв величезний, металево-чавунний сейф, з піском, настільки важкий, що коли ремонт робили - то ніхто не наважувався його навіть відсунути. На ньому червоною фарбою було написано: "при пожаре выносить первым". Ми дивувалися, хто би його туди носив, аж поки в одній новобудові не піднімалася по сходах, і мені довелося обходити міцних хлопців, які годину піднімали непідйомний сейф на 5 чи 6 поверх. Пішки. Явно не айтішніки. Про металолом. Я минулого року так тішилася, що продала дві старі перемерзлі батареї циганам, одна з них на 15 ребер, чавунна, її 4 силачі ледь підняли, а один циган закинув на плечі другому - запросто проніс на плечах метрів 30. "Обважили" метал на своїй правильній вазі, запропонували 800 грн. А виявляється, я продешевила.
jump написав:щойно дали дані: чорний - 6,8 мідь - 150 люміній - 30 латунь - 90 картон - 2,5
the_cooljames написав:То что тут ушастый строчит, должно отнимать в среднем часов 4-5 в день, наверное. Ну вроде строит из себя успешного бизнесмена, который существует на пассивный доход, ну впринципе многие бы так хотели. Но зачем кому-то что-то доказывать на форуме при этом и еще тратить 4-5 часов на эту писанину? Ребята спалились рекламируя шалаши на отшибе города, причем делая это весьма професионально, так, как-бы между строк и слов
А зачем Вы читаете? Самое забавное, что я людей стимулирую и заставляю думать. А вот эти все кликуши НИЧЕГО не думают, ничего не предлагают, ничего не знают и не несут никакой позитив. Это хорошо: вот мы узнаем, кто вокруг нас живет: "Нули без палочки". Представьте, что это вот этот "прикольный Джеймс" - учитель Ваших детей в школе: ошибки почти в каждом слове, ибо я не строю из себя "успешного бизнесмена", ибо НИКОГДА таковым не являлся. Но то, что я смог заработать для своей семьи и имею возможность жить за границей, наладив дело в Украине, пока они корчатся от злобы и ненависти - это правда.
Для адекватного читателя повторяю в стопятсоттысячный раз: - у меня нет клонов и не было. - я не риэлтор. - я ничего не продаю. - я ничего не рекламирую. - то, что отсталые в развитии думают, что пишу "4-5 часов" на самом деле - экспромты, которые пишу между дел примерно за 50 секунд.
Пусть учатся работать. Я работаю быстро и эффективно. А думать у них не получается. Но это не наша беда.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 16 бер, 2018 08:44, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:щойно дали дані: чорний - 6,8 мідь - 150 люміній - 30 латунь - 90 картон - 2,5
Це на Навроцького?
так, металбаза, але заїзд зі сторони Стуса, там де трактори продають на площадці, з"їзд з Кірпівського моста Вам би сусіди закинули у автівку, а тут хлопці би самі вивантажили та поважили. Важать добре, намахують мало Водії постійно туди возять.