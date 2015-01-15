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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:00

  sinus написав:
  akurt написав:Вам же санітар сказав ясно: Золотар - то асенізатор, лягайте вже, санітар хоче покурити...
Лікар буде зранку...

Я со своими пациентами не общаюсь на форумах,я их лечу-обращайтесь! Судя по вашей бессвязной речи и прыгающим мыслям в тексте,не адекватным ответам -обращайтесь за медпомощью уже сейчас, турки хорошо лечат,не зря ж я в Стамбуле им 2 года преподавал.


Видно Ви їм мало викладали))
А про форум Ви неправі,читаючи форум вивів свої,родичів та інших кошти з Дельта,Надра . Проблему з Михою рішається. Деколи на курсі заробляв ,наприклад,купивши квартиру за гривні в момент падіння курсу до майже 40.
Все відносно.
Навіть в безмисленій речі пенсів чи когось є якісь непогані ідеї,їх треба знайти, як голку в сіні...
В космосі теж є свій певний порядок))
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

То что тут ушастый строчит, должно отнимать в среднем часов 4-5 в день, наверное. Ну вроде строит из себя успешного бизнесмена, который существует на пассивный доход, ну впринципе многие бы так хотели. Но зачем кому-то что-то доказывать на форуме при этом и еще тратить 4-5 часов на эту писанину? Ребята спалились рекламируя шалаши на отшибе города, причем делая это весьма професионально, так, как-бы между строк и слов
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:15

  sinus написав:П.С. Кстати тот ник,который кричал про морды,как я и прогнозировал исчез,ибо такое развлечение нынче у днепропетровских пенсионеров.


Никуда я не делся, перечитываю тему регулярно, ржу с бравых бизнесменов :)
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ушастый уж очень топит за продажу существующей недвиги и фактический обмен на новые економ-шалаши, построенные из дешевых и не качественных материалов. Прям тренд задает, менять хату как машину, каждые три года. Ну-ну, может лошье и поведется какоето
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 04:17

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Далі почали завозити пресовану солому у вигляді блоків розміром десь метр на півметра. З того почали будувати стіни.

я мала на увазі готові панелі з житньої соломи, з тюками довго бавитися - і ті панелі якраз із бруса і виготовляються.

  akurt написав:ніхто й не намагається захистити ту солому від дощу.
- Ну-ну, подумав я, бо мав досвід будівництва будинків із карпатського смерекового бруса...

Брус оциліндрований на 5-7 рік не розсихався до тріщин?
Екобудинки цікаві насамперед через збереження тепла взимку і кращу ніж дерево звукоізоляцію. Те, що їх будують у царських Малечковичах одразу стало дивно: це ж еко-варіант, на любителя всього еко і фен-шуя. До речі, в Азії житло, облаштоване по фен-шую продається швидше і дорожче. Якось розмовляла з архітекторами еко, які купольний будинок зі соломи, з комунікаціями і під ключ роблять в середньому за 700-800$ за метр, самі в такому живуть. А тут ціна в 350$ трохи заманлива, хоча якщо саме зведення стін без комунікацій і т д - то цілком можливо. Описаний випадок - легкі гроші - не сталося, хоч це не значить, що це нереально. Особливо, під рентний дім. Та й під житло. Кудись же треба буде колись тікати з термітників.

  akurt написав:вдерлися в хату, схопили сейф із фотокартками улюбленої тещі володаря та дуже швидко поїхали.

Мій знайомий, кен з Інституту регіональних досліджень, якось розповідав, як у пост-совіцький час них в кабунетах стояв величезний, металево-чавунний сейф, з піском, настільки важкий, що коли ремонт робили - то ніхто не наважувався його навіть відсунути. На ньому червоною фарбою було написано: "при пожаре выносить первым".
Ми дивувалися, хто би його туди носив, аж поки в одній новобудові не піднімалася по сходах, і мені довелося обходити міцних хлопців, які годину піднімали непідйомний сейф на 5 чи 6 поверх. Пішки. Явно не айтішніки.
Про металолом. Я минулого року так тішилася, що продала дві старі перемерзлі батареї циганам, одна з них на 15 ребер, чавунна, її 4 силачі ледь підняли, а один циган закинув на плечі другому - запросто проніс на плечах метрів 30. "Обважили" метал на своїй правильній вазі, запропонували 800 грн. А виявляється, я продешевила.

  jump написав:щойно дали дані:
чорний - 6,8
мідь - 150
люміній - 30
латунь - 90
картон - 2,5

Це на Навроцького?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:39

  the_cooljames написав:То что тут ушастый строчит, должно отнимать в среднем часов 4-5 в день, наверное. Ну вроде строит из себя успешного бизнесмена, который существует на пассивный доход, ну впринципе многие бы так хотели. Но зачем кому-то что-то доказывать на форуме при этом и еще тратить 4-5 часов на эту писанину? Ребята спалились рекламируя шалаши на отшибе города, причем делая это весьма професионально, так, как-бы между строк и слов



А зачем Вы читаете?
Самое забавное, что я людей стимулирую и заставляю думать.
А вот эти все кликуши НИЧЕГО не думают, ничего не предлагают, ничего не знают и не несут никакой позитив.
Это хорошо: вот мы узнаем, кто вокруг нас живет: "Нули без палочки".
Представьте, что это вот этот "прикольный Джеймс" - учитель Ваших детей в школе: ошибки почти в каждом слове, ибо я не строю из себя "успешного бизнесмена", ибо НИКОГДА таковым не являлся.
Но то, что я смог заработать для своей семьи и имею возможность жить за границей, наладив дело в Украине, пока они корчатся от злобы и ненависти - это правда.

Для адекватного читателя повторяю в стопятсоттысячный раз:
- у меня нет клонов и не было.
- я не риэлтор.
- я ничего не продаю.
- я ничего не рекламирую.
- то, что отсталые в развитии думают, что пишу "4-5 часов" на самом деле - экспромты, которые пишу между дел примерно за 50 секунд.

Пусть учатся работать. Я работаю быстро и эффективно.
А думать у них не получается. Но это не наша беда.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 16 бер, 2018 08:44, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:43

  Lambada написав: А виявляється, я продешевила.

  jump написав:щойно дали дані:
чорний - 6,8
мідь - 150
люміній - 30
латунь - 90
картон - 2,5

Це на Навроцького?


так, металбаза, але заїзд зі сторони Стуса, там де трактори продають на площадці, з"їзд з Кірпівського моста
Вам би сусіди закинули у автівку, а тут хлопці би самі вивантажили та поважили. Важать добре, намахують мало :wink: Водії постійно туди возять.
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