Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Вам же санітар сказав ясно: Золотар - то асенізатор, лягайте вже, санітар хоче покурити... Лікар буде зранку...
Я со своими пациентами не общаюсь на форумах,я их лечу-обращайтесь! Судя по вашей бессвязной речи и прыгающим мыслям в тексте,не адекватным ответам -обращайтесь за медпомощью уже сейчас, турки хорошо лечат,не зря ж я в Стамбуле им 2 года преподавал.
Видно Ви їм мало викладали)) А про форум Ви неправі,читаючи форум вивів свої,родичів та інших кошти з Дельта,Надра . Проблему з Михою рішається. Деколи на курсі заробляв ,наприклад,купивши квартиру за гривні в момент падіння курсу до майже 40. Все відносно. Навіть в безмисленій речі пенсів чи когось є якісь непогані ідеї,їх треба знайти, як голку в сіні... В космосі теж є свій певний порядок))
То что тут ушастый строчит, должно отнимать в среднем часов 4-5 в день, наверное. Ну вроде строит из себя успешного бизнесмена, который существует на пассивный доход, ну впринципе многие бы так хотели. Но зачем кому-то что-то доказывать на форуме при этом и еще тратить 4-5 часов на эту писанину? Ребята спалились рекламируя шалаши на отшибе города, причем делая это весьма професионально, так, как-бы между строк и слов
Ушастый уж очень топит за продажу существующей недвиги и фактический обмен на новые економ-шалаши, построенные из дешевых и не качественных материалов. Прям тренд задает, менять хату как машину, каждые три года. Ну-ну, может лошье и поведется какоето
akurt написав:Далі почали завозити пресовану солому у вигляді блоків розміром десь метр на півметра. З того почали будувати стіни.
я мала на увазі готові панелі з житньої соломи, з тюками довго бавитися - і ті панелі якраз із бруса і виготовляються.
akurt написав:ніхто й не намагається захистити ту солому від дощу. - Ну-ну, подумав я, бо мав досвід будівництва будинків із карпатського смерекового бруса...
Брус оциліндрований на 5-7 рік не розсихався до тріщин? Екобудинки цікаві насамперед через збереження тепла взимку і кращу ніж дерево звукоізоляцію. Те, що їх будують у царських Малечковичах одразу стало дивно: це ж еко-варіант, на любителя всього еко і фен-шуя. До речі, в Азії житло, облаштоване по фен-шую продається швидше і дорожче. Якось розмовляла з архітекторами еко, які купольний будинок зі соломи, з комунікаціями і під ключ роблять в середньому за 700-800$ за метр, самі в такому живуть. А тут ціна в 350$ трохи заманлива, хоча якщо саме зведення стін без комунікацій і т д - то цілком можливо. Описаний випадок - легкі гроші - не сталося, хоч це не значить, що це нереально. Особливо, під рентний дім. Та й під житло. Кудись же треба буде колись тікати з термітників.
akurt написав:вдерлися в хату, схопили сейф із фотокартками улюбленої тещі володаря та дуже швидко поїхали.
Мій знайомий, кен з Інституту регіональних досліджень, якось розповідав, як у пост-совіцький час них в кабунетах стояв величезний, металево-чавунний сейф, з піском, настільки важкий, що коли ремонт робили - то ніхто не наважувався його навіть відсунути. На ньому червоною фарбою було написано: "при пожаре выносить первым". Ми дивувалися, хто би його туди носив, аж поки в одній новобудові не піднімалася по сходах, і мені довелося обходити міцних хлопців, які годину піднімали непідйомний сейф на 5 чи 6 поверх. Пішки. Явно не айтішніки. Про металолом. Я минулого року так тішилася, що продала дві старі перемерзлі батареї циганам, одна з них на 15 ребер, чавунна, її 4 силачі ледь підняли, а один циган закинув на плечі другому - запросто проніс на плечах метрів 30. "Обважили" метал на своїй правильній вазі, запропонували 800 грн. А виявляється, я продешевила.
jump написав:щойно дали дані: чорний - 6,8 мідь - 150 люміній - 30 латунь - 90 картон - 2,5
the_cooljames написав:То что тут ушастый строчит, должно отнимать в среднем часов 4-5 в день, наверное. Ну вроде строит из себя успешного бизнесмена, который существует на пассивный доход, ну впринципе многие бы так хотели. Но зачем кому-то что-то доказывать на форуме при этом и еще тратить 4-5 часов на эту писанину? Ребята спалились рекламируя шалаши на отшибе города, причем делая это весьма професионально, так, как-бы между строк и слов
А зачем Вы читаете? Самое забавное, что я людей стимулирую и заставляю думать. А вот эти все кликуши НИЧЕГО не думают, ничего не предлагают, ничего не знают и не несут никакой позитив. Это хорошо: вот мы узнаем, кто вокруг нас живет: "Нули без палочки". Представьте, что это вот этот "прикольный Джеймс" - учитель Ваших детей в школе: ошибки почти в каждом слове, ибо я не строю из себя "успешного бизнесмена", ибо НИКОГДА таковым не являлся. Но то, что я смог заработать для своей семьи и имею возможность жить за границей, наладив дело в Украине, пока они корчатся от злобы и ненависти - это правда.
Для адекватного читателя повторяю в стопятсоттысячный раз: - у меня нет клонов и не было. - я не риэлтор. - я ничего не продаю. - я ничего не рекламирую. - то, что отсталые в развитии думают, что пишу "4-5 часов" на самом деле - экспромты, которые пишу между дел примерно за 50 секунд.
Пусть учатся работать. Я работаю быстро и эффективно. А думать у них не получается. Но это не наша беда.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 16 бер, 2018 08:44, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:щойно дали дані: чорний - 6,8 мідь - 150 люміній - 30 латунь - 90 картон - 2,5
Це на Навроцького?
так, металбаза, але заїзд зі сторони Стуса, там де трактори продають на площадці, з"їзд з Кірпівського моста Вам би сусіди закинули у автівку, а тут хлопці би самі вивантажили та поважили. Важать добре, намахують мало Водії постійно туди возять.
akurt написав:ніхто й не намагається захистити ту солому від дощу. - Ну-ну, подумав я, бо мав досвід будівництва будинків із карпатського смерековогобруса...
Брус оциліндрований на 5-7 рік не розсихався до тріщин? Екобудинки цікаві насамперед через збереження тепла взимку і кращу ніж дерево звукоізоляцію. Те, що їх будують у царських Малечковичах одразу стало дивно: це ж еко-варіант, на любителя всього еко і фен-шуя.
Ні, не оциліндрований. У 2006-2013 роках мав справи спільні із бригадою гарних хлопців із Івано-Франківська, які будували чудові будинки по всій Україні із профільованого бруса (смерека).
(ПаніLambada - тільки я Вас дуже прошу - не розказуйте про те "хвахівцям" які не мають у цьому жітті ніяких думок ні про будівництво, ні про гроші, весь залишок свого життя присвячуть тільки образам в мою адресу, з яких я кепкую).
Так ось: - Брус профільований 110х160 мм, довжина 6 м. - Брус завозився із цехів в районі Івано-Франківська. - Всі роботи - за кресленнями на місці будівництва. - Креслення (проекти) зазвичай замовляли у Києві - там архітектори файні з того будівництва. - зазвичай клієнту "здавали під ключ" за ціною від 450 до 650 долярів за квадрат. - 2-поверховий будинок площею до 100 квадратів будували за 4 місяці. - "Під ключ" мається на увазі таке: замовнику реально вручають ключі і можна заносити крОвать, тобто зроблено абсолютно все: двері дерев"яні фільончасті, склопакети або дерев"яні (фабрика в Івано-Франківську), або металопластикові ("Стеклопласт", Дніпро, колір - під дуб), підлога - соснова підлогова дошка, три шари лаку (Фінляндія, лак "Яхтовий"), дах - утеплений, зовні - бітумна черепиця, ну і так далі. Коротше: залишалося завести туди жінку за руку із пакунком квітів.
Так ось, особливості будинка із профільованого бруса: - негайно (!!!) після того, як зроблена коробка, весь брус зовні покриваються Тіккурілою - захист від ультрафіолету (!!! темніє бо деревина) та дощу. Здають клієнту після того, як два рази вкриють. Другий раз - перед остаточною здачею. Радять кожні три роки зовні оновлювати обробку такою ж Тіккурілою. Первинний колір будинка після такої обробки - колір майського меду. (!!!) Можна додавати інші кольори - сам особисто допомагав додавати червоний колір, щоби було "руде". - брус перший рік - дійсно "шевелиться" та сідає - природне фізичне явище. Інколи - не дуже часто - і на на кожному брусі - появляються продольні несуттеві і не опасні тріщини - знімаються внутрішні напруження. Не суттєво. - Брус сідає за 2 роки на 3 см (в середньому), тому вище вікон залишають зазори в 3-5 см, які зовні закривають налічниками та наповнюють базальтовою ватою. - Із середини такий дивний "сендвіч": по горизонтальним шарам бруса, який скріплений між собою дерев"яними буковими (!!!) стержнями, ставлять вертикальний брус 50х50 мм через кожні 50 см. Утворюються "ніши". В ту нішу - базальтовий утеплювач та паробар"єр. Потім зверху - вагонка із смереки, або липи, або вільхи (дуже тверде дерево та вільха - цвях неможливо забити). Але не із сосни - з неї смола виділяється. - дуже інтересно іде обробка - пані Ламбада - це для Вас! Готують тільки на електричній пічі і тільки в алюмініевій кастрюлі такий розчин: нагрівають справжній "Скипідар живічний"(натурпродукт із сосни, натуральний, а не штучний) в нього кидають справжній віск від бджол (коричньового коліру). Він розчиняється, утворюється така жовтуватого коліру суміш. Нею вкривають зсередини смерекову вагонку. Гидко воняє три дні. Потім запах вивітрюється. В результаті: внутрішня поверхня "дихає", не боїться слідів від пальців рук та навіть можна її мити.
Екологічно справді. До запаху деревини всередині звикаєш десь за пів-року, але коли приходить нова людина - відразу перша фраза: "Ой, як гарно пахне!" Завдячуючи сендвічу - дуже тепло взимку і прохолодно влітку. Якість височенна. В мене особисто така бригада за 4 місяці побудувала 2-поверховий будинок на 92 квадрати площі (фундамент 8х6,5), на першому поверсі - веранда шириною в 1,5 метра на 8 метрів для ранішньої кави, на другому поверсі - зала та 2 спальні, на першому поверсі, крім кухні та санвузла, була сауна (електричний підігрів: 8кВт, 380 В, піч Фінляндія, Епіцентр, в сауні все - з липи). Працювало - увага - 4 (чотири) працівника. Дуже чисте будівницвто: працювали з 8 ранку до 18 вечора, ввечері збирали у пластикові мішки все, що залишається після роботи і з деревом. Ті мішки я завантажував у автівку та сам вивозив. Такий будинок в 92 квадарти повністю під ключ і з ландшафтним дизайном навкруги обійшовся мені в 45 000 долярів (коробка будинка+двері+вікна+сантехніка+кахель+електропідігрів підлоги+2 кондиціонера+ доріжки+ газони+ обкладення фундаменту природним каменем). Вдало продав у 2015 році. Взяв майже вдвічі.
(ПаніLambada - тільки я Вас дуже прошу - не розказуйте про те "хвахівцям" які не мають у цьому жітті ніяких думок ні про будівництво, ні про гроші, весь залишок свого життя присвячуть тільки образам в мою адресу, з яких я кепкую і дуже радію).
P.S. Оскільки вкрай знеровавні недоїданням трохи хворі на голову людЕ зараз відійдуть від крапельниць і почнуть мене обвиняти у рекламі брусових будинків, попереджаю заздалегідь: - я не рекламую, я НЕ дам координати, хоча спілкувався із бригадиром - він зараз вдома в Івано-Франківську - у лютому. - розквіт бригади припав на 2008-2011 роки: вона налічувала 26 осіб (з них одна - жінка, дивно гарно працювала, це вона виконувала роботу всередині зі скипідаром, та із лаком - це дуже важко). - як це зазвичай буває, велика бригада розпалася на малі по 4 особи, ввели спеціалізацію. - на сьогодні не будують, займаються "технічним обслуговуванням" вже побудованого: а) кожні три роки викликають поновити зовнішнє фарбування та обробку - це дуже важка робота - по-полазь та вручну пройди всю зовнішню площу. б) десь потемнів від часу та дощу брус - його обробляють шліфмашинкою до природного шару деревини, вскривають грунтівкою та новим шаром Тіккуриіли. Підбирають колір. в) десь "сіла" або скрипить дверь, чи вікно, чи треба поправити перила балкона. г) десь прийшла до думки ідея додати навіс чи альтанку - треба щоби було в одному стилі. Робота у хлопців є! Дай Бог здоров"я!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 16 бер, 2018 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Приємне запитання. Я вже відповідав: - моя жінка останній раз працювала ДУЖЕ давно (слава Богу) на посаді головного бухгалтера одного із підрозділів "Приват". О 9-00 ранку брала кредит у Приваті на 3 000 000 долярів, прокручувала за вказівкою зверху - були чіткі інструкції , о 15-00 повертала кредит в 3 000 000 долярів. Звільнилася після виклику в СБУ із проханням дати поясненння, навіщо брала 3 000 000 щоби повернути ті самі 3 000 000. - я особисто маю уже високу кваліфікацію та купу всіляких дипломів та атестатів, які дозволили мені із 22 років життя - молодим нежонатим хлопцем - з сепрня - після закінчення одного із національних університетів - реально вести життя за вільним графіком, тобто я НІКОЛИ не працюввав з 8-00 до 17-00 із перервою на обід та вихідними у суботу-неділю. Це не означає, що в певні періоди я не працював ДУЖЕ важко, дуже наполегливо и майже цілодобово. Дякую за запитання - воно викликало ПРИЄМНІ спогади.
Первая запись в Трудовой книжке: слесарь-инструментальщик 3-го разряда, Ремонтно-инструментальные мастерские завода. Вторая запись: столяр-стекольщик второго разряда. Третья запись: м.н.с. в НИИ (Закрытого типа, подписка о неразглашении) Четвертая запись: инженер научно-исследовательского сектора... Ну и так далее... Часть моих должностей не отображена в Трудовой книжке. Диссертации имеет гриф "Для служебного пользования". Как видите, ничего особенного... Именно поэтому так прикольно смотреть, как меня тут ПЫТАЮТСЯ топтать ногами... Ха-ха-ха...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 16 бер, 2018 10:50, всього редагувалось 1 раз.