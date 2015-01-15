Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:48

Lambada написав: akurt написав: ніхто й не намагається захистити ту солому від дощу.

- Ну-ну, подумав я, бо мав досвід будівництва будинків із карпатського смерекового бруса... ніхто й не намагається захистити ту солому від дощу.- Ну-ну, подумав я, бо мав...

Брус оциліндрований на 5-7 рік не розсихався до тріщин?

Екобудинки цікаві насамперед через збереження тепла взимку і кращу ніж дерево звукоізоляцію. Те, що їх будують у царських Малечковичах одразу стало дивно: це ж еко-варіант, на любителя всього еко і фен-шуя. Екобудинки цікаві насамперед через збереження тепла взимку і кращу ніж дерево звукоізоляцію. Те, що їх будують у царських Малечковичах одразу стало дивно: це ж еко-варіант, на любителя всього еко і фен-шуя.

ультрафіолету

Але не із сосни - з неї смола виділяється.

натурпродукт із сосни

Гидко воняє три дні.

вже побудованого:

Ні, не оциліндрований.У 2006-2013 роках мав справи спільні із бригадою гарних хлопців із Івано-Франківська, які будуваличудові будинки по всій Україні із(смерека).(Пані- тільки я Вас дуже прошу - не розказуйте про те "хвахівцям" які не мають у цьому жітті ніяких думок ні про будівництво, ні про гроші, весь залишок свого життя присвячуть тільки образам в мою адресу,).Так ось:- Брус профільований 110х160 мм, довжина 6 м.- Брус завозився із цехів в районі Івано-Франківська.- Всі роботи -- Креслення (проекти) зазвичай- там архітектори файні з того будівництва.- зазвичай клієнту "" за ціною від 450 до 650 долярів за квадрат.- 2-поверховий будинок площею до 100 квадратів будували за 4 місяці.- "" мається на увазі таке: замовнику реально вручають ключі і можна заносити крОвать, тобто зроблено абсолютно все: двері дерев"яні фільончасті, склопакети або дерев"яні (фабрика в Івано-Франківську), або металопластикові ("Стеклопласт", Дніпро, колір - під дуб), підлога - соснова підлогова дошка, три шари лаку (Фінляндія, лак "Яхтовий"), дах - утеплений, зовні - бітумна черепиця, ну і так далі. Коротше: залишалося завести туди жінку за руку із пакунком квітів.Так ось, особливості будинка із- негайно (!!!) після того, як зроблена коробка, весь брус зовні покриваються Тіккурілою - захист від(!!! темніє бо деревина) та дощу. Здають клієнту після того, як два рази вкриють. Другий раз - перед остаточною здачею. Радять кожні три роки зовні оновлювати обробку такою ж Тіккурілою. Первинний колір будинка після такої обробки - колір майського меду. (!!!) Можна додавати інші кольори - сам особисто допомагав додавати червоний колір, щоби було "руде".- брус перший рік - дійсно "шевелиться" та сідає - природне фізичне явище. Інколи - не дуже часто - і на на кожному брусі - появляються продольні несуттеві і не опасні тріщини - знімаються внутрішні напруження. Не суттєво.- Брус сідає за 2 роки на 3 см (в середньому), тому вище вікон залишають зазори в 3-5 см, які зовні закривають налічниками та наповнюють базальтовою ватою.- Із середини такий дивний "сендвіч": пошарам бруса, який скріплений між собою дерев"яними(!!!) стержнями, ставлятьбрус 50х50 мм через кожні 50 см. Утворюються "ніши". В ту нішу - базальтовий утеплювач таПотім зверху - вагонка із смереки, або липи, або вільхи (дуже тверде дерево та вільха - цвях неможливо забити).- дуже інтересно іде обробка - пані- це для Вас! Готують тільки на електричній пічі і тільки в алюмініевій кастрюлі такий розчин: нагрівають справжній "Скипідар живічний"(, натуральний, а не штучний) в нього кидають(коричньового коліру). Він розчиняється, утворюється така жовтуватого коліру суміш. Нею вкривають зсередини смерекову вагонку.Потім запах вивітрюється. В результаті: внутрішня поверхня "дихає", не боїться слідів від пальців рук та навіть можна її мити.До запаху деревини всередині звикаєш десь за пів-року, але коли приходить нова людина - відразу перша фраза:Завдячуючи сендвічу - дуже тепло взимку і прохолодно влітку.Якість височенна.В мене особисто така бригада за 4 місяці побудувала 2-поверховий будинок на 92 квадрати площі (фундамент 8х6,5), на першому поверсі - веранда шириною в 1,5 метра на 8 метрів для ранішньої кави, на другому поверсі - зала та 2 спальні, на першому поверсі, крім кухні та санвузла, була сауна (електричний підігрів: 8кВт, 380 В, піч Фінляндія, Епіцентр, в сауні все - з липи).Працювало - увага - 4 (чотири) працівника. Дуже чисте будівницвто: працювали з 8 ранку до 18 вечора, ввечері збирали у пластикові мішки все, що залишається після роботи і з деревом. Ті мішки я завантажував у автівку та сам вивозив.Такий будинок в 92 квадарти повністю під ключ і з ландшафтним дизайном навкруги обійшовся мені в 45 000 долярів (коробка будинка+двері+вікна+сантехніка+кахель+електропідігрів підлоги+2 кондиціонера+ доріжки+ газони+ обкладення фундаменту природним каменем).Вдало продав у 2015 році. Взяв майже вдвічі.(Пані- тільки я Вас дуже прошу - не розказуйте про те "хвахівцям" які не мають у цьому жітті ніяких думок ні про будівництво, ні про гроші, весь залишок свого життя присвячуть тільки образам в мою адресу, з яких я кепкую і).Оскільки вкрай знеровавні недоїданням трохи хворі на голову людЕ зараз відійдуть від крапельниць ібрусових будинків, попереджаю заздалегідь:, яхоча спілкувався із бригадиром - він зараз вдома в Івано-Франківську - у лютому.- розквіт бригади припав на 2008-2011 роки: вона налічувала 26 осіб (з них одна - жінка, дивно гарно працювала, це вона виконувала роботу всередині зі скипідаром, та із лаком - це дуже важко).- як це зазвичай буває, велика бригада розпалася на малі по 4 особи, ввели спеціалізацію.- на сьогоднізаймаються "технічним обслуговуванням"а) кожні три роки викликають поновити зовнішнє фарбування та обробку - це дуже важка робота - по-полазь та вручну пройди всю зовнішню площу. б) десь потемнів від часу та дощу брус - його обробляють шліфмашинкою до природного шару деревини, вскривають грунтівкою та новим шаром Тіккуриіли. Підбирають колір. в) десь "сіла" або скрипить дверь, чи вікно, чи треба поправити перила балкона. г) десь прийшла до думки ідеянавіс чи альтанку - треба щоби було в одному стилі. Робота у хлопців є!