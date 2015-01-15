Уточните пожалуйста один нюанс! Количество взятий такого кредита совпадает с количеством возращений?...
А то мы тут гадаем откуда стартовый капитал, долярчек опу рвёт в поисках ответа, а оно может быть эвона как, Акуртыч!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:40
пояснительная
Уточните пожалуйста один нюанс! Количество взятий такого кредита совпадает с количеством возращений?...
А то мы тут гадаем откуда стартовый капитал, долярчек опу рвёт в поисках ответа, а оно может быть эвона как, Акуртыч!
Всё просто.
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