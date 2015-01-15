RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 136137138139
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:40

пояснительная

  akurt написав:О 9-00 ранку брала кредит у Приваті на 3 000 000 долярів, прокручувала за вказівкою зверху - були чіткі інструкції , о 15-00 повертала кредит в 3 000 000 долярів.

Уточните пожалуйста один нюанс! Количество взятий такого кредита совпадает с количеством возращений?...
А то мы тут гадаем откуда стартовый капитал, долярчек опу рвёт в поисках ответа, а оно может быть эвона как, Акуртыч! :lol:
Всё просто.
big539
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9294
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2274 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 136137138139
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 387198
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15767
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 62716
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2002)
16.03.2018 10:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.