Уточните пожалуйста один нюанс! Количество взятий такого кредита совпадает с количеством возращений?...
А то мы тут гадаем откуда стартовый капитал, долярчек опу рвёт в поисках ответа, а оно может быть эвона как, Акуртыч!
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:40
пояснительная
Уточните пожалуйста один нюанс! Количество взятий такого кредита совпадает с количеством возращений?...
А то мы тут гадаем откуда стартовый капитал, долярчек опу рвёт в поисках ответа, а оно может быть эвона как, Акуртыч!
Всё просто.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:52
Уточняю для не умеющих читать буквы: брала 3 000 000 и возвращала в тот же день 3 000 000.
3 000 000 - 3 000 000 = 0.
Деньги Привата.
Схемы Привата.
Без комментариев.
P.S. Будьте проще - все ищете где-то подвох. А его - нетууууууууууу....
И что за патологическое желание все время украсть или стырить. Попробуйте проще: заработать!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:13
Знайомі хлопці -столяри розповідали історію, як робили дерев'яні сходи в такому будинку із бруса якомусь генералу під Києвом. Сходи дуже дорогі та якісні.
Казали десь через рік отримали по телефону від замовника купу матюків.
Поїхали розбиратися.
Верхня площадка сходів вилізла на 10 см над рівнем підлоги другого поверху.
Як виявилося, сходи робили із сухої та якісної деревини, яка не давала ніякої усадки, а ось сам будинок зменшився на 10 см
Інший знайомий також побудував собі такий будинок із бруса. Купився та не що дешево, екологічно та пахне деревом. Зараз в нього щось ентузіазму поменшало...
А я для себе зробив висновок -ніякого бруса, пінобетону та іншої тирси з соломою. Тільки цегла. Нехай зразу дорого, але в підсумку вийде дешевше...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:23
Э багато особиливостей...
Цегла - є цегла.
Дуже рекомендую выдвідати под Львовом наибільший в Украині замок - замок у "Старому селі".
Все з цегли. Червоної. Все ціле.
Поруч є - зберіглася - майстерня, пічі, де робили цеглу. Я лазив в середині з великим інтересом!
Одну цеглину підняв із землі у підвалі фортеці та лежить дома... 16-те сторіччя...
Сходи завжди хлопці робили із бука. Балясині - букові.
Нічого не скрипіло і не сідало.
Із бригади в 26 осіб сходи робив тільки один (!!!) - Міша.
То дивна людина: ніяких креслень, природна вдача: питава, як треба, закуповував сам панелі із бука, колдував пару-тройку днів... Нікому не довіряв і ніхто не допомагав...
Сходи широкі, удобні, з двома змінами напрямку руху - та балясинами - готові!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:50
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Зараз такої цегли не роблять. Але більш менш посереднє є. Готовне нормально зарити від атмосферних впливів.
Я от на балконі пару цеглин всю зиму тримав (від ремонту залишилось). За зиму на половину розвалилися вже. Просто в труху.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:52
Яж і кажу, в тому випадку сів сам будинок
Ті люди займаються виключно дорогою столяркою. Сходи, ліжка, двері і т.п.
Роблять або з дубу або з ясеню.
За сходи дешевші 6-7к євро тупо не беруться. І роблять довго.
Що характерно, до них стоїть черга.
Реальна розмова: "можна зробити сходи ?"
"Можна, але ми зайняті до кінця наступної осені"
"Скільки займе робота ?"
"Місяці три"
"А ціна ?"
"Десять тисяч євро"
"А можна дешевше ?"
"Можна, якщо почекаєте до наступного літа. Буде дев'ять тисяч. У нас тут клієнт намальовується, якщо робитимемо вам-втратимо його"
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:07
Погоджуюсь.
У мене на вулиці є певні ділянки тротуару які колись були вимощені цеглою на ребро. Питав старших людей -кажуть десь в 40-ві роки те робили.
Потім ту цеглу закатали поверху асфальтом. Зараз асфальт потроху злазить кожною весною, але під ним - ціла цегла, яка пролежала більше 70 років в воді, замерзала/розмерзалася вже мабуть тисячі разів.
З іншого боку бачу у сусіда вентанали з цегли. Хоч і прикриті зверху кришкою, але бокового дощу вистачило щоб за 5 років та цегла розсипалася в пилюку.
Колись знімав квартиру -вид з вікон був на двоповерховий будинок, побудований полоненими німцями у 45-му році. Вентканали нічим не прикриті і цегла як нова.
Так що треба з розумом вибирати у якого заводу цеглу купувати.
З іншого боку, зараз скрізь робиться зовнішнє утеплення, відповідно цегла буде захищена від води та морозів, а в таких "дитячих" умовах її вистачить на сотні років.
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