Купуємо для здачі в оренду Львівську нерухомість!

Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:45

як будують на болоті чи на озері.

Ethereum написав: 1. Грунт в Анталії Ок, але на озері не рекомендують будувати.

1. Грунт в Анталії Ок,

на озері не рекомендують будувати.

Купили?Здали?Гроші капають? Наїлися? Смачно? Супер!В Гудаурі в ці дні, сподіваюсь, не поїхали?Я був в минулому році з 6 по 14 березня якраз - Бог милував, якраз піднімався вверх на цих витьонгах, що сьогодні розлетілися в щент...Чудово!Куди витрачаємо отримані гроші?Думайте!Продовжую моніторінг будівництва 6-ти поверхового будинка "з нуля" - просто для порівняння темпів будівництва у Львові.Перші 2 фото - минула п'ятниця, цеПрацював один екскаватор та 2 вантажівки. Десь 3 робітника...А ось фото... приблизно о 16-00...Працюють(4 в котловані і 1 зверху)А ось фото сьогодні,Спочатку зранку я особисто помацав та вивчив- тут знані знавці розказували, що власними очами бачили,Ви тільки вдумайтесь в умозаключення хвахівця:НА ОЗЕРІ...Я плакалЪ...Дивимося.А ось працюють далі. Працювало 10 робітників. Зранку були прораби та начальство - десь 6 осіб, поїхали при мені... бетоновози йшли один за одним...О 12-30 заливали бетоном подушку (в 16-00 підійшов - вже повністю залили).Ой, не те фото вставив... Це я "клацнув" по дорозі на пляж...Ось правильне фото...Зараз готують опалубку на вертикальні колони... автівки завозять матеріал... Працює 5 робітників...Купили?Здали?Гроші капають?P.S. Щойно говорив із своєю ріелтеркою - на ринку Львова все трохи "".Як моя пані сказала - "Мабуть, перед Пасхою"...Дуже питали, чи не є в продажу квартира саме із готовим (!!!) ремонтом в жилому комплексі "ХХХХХ" (назву видалено, щоби збоченці не звинуватили мене у рекламі).Дав телефони - є там інтересні варіянти. Парочка...Ви точно вже купили?