Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:57
akurt написав:
Ну то дивіться...
Це тільки київський
Frant знає правду, що ціни у Львові падають...
Пожвавлення, одначе...
Так смішно,
якось по-домашньому,
прозвучало: "Мабуть, до Пасхи"...
Козак-характерник!
Якщо не хочете мати клопіт - прислухайтеся до того, що я писав Вам особисто у ПП.
Безпрограшний варіянт.
Ще придивіться сьогодні до ВА.
Ну і - тут без варіянтів - THYAO...
"Карты правду говорят!"
Strong buy... Strong buy... Strong buy... Strong buy... Strong buy... Strong buy... Strong buy...
Дякую за поради!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:32
...ні, ну от дійсно, чому в нас, у місті Лева, дуже МАЛО(взагалі мізер!) будують будинків "під ключ", як он в тій таки Анталії?
... хтось, ніби казав, що от "Форум Апартаментс" буде "під ключ", але я ще сайт забудовника - не дивись....... а тільки тут:
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... s_EALw_wcB
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