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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 137138139140
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:57

  akurt написав:Ну то дивіться...
Це тільки київський Frant знає правду, що ціни у Львові падають...
Пожвавлення, одначе...
Так смішно, якось по-домашньому, прозвучало: "Мабуть, до Пасхи"...

Козак-характерник!
Якщо не хочете мати клопіт - прислухайтеся до того, що я писав Вам особисто у ПП.
Безпрограшний варіянт.

Ще придивіться сьогодні до ВА.
Ну і - тут без варіянтів - THYAO...

"Карты правду говорят!"
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Strong buy... Strong buy... Strong buy... Strong buy... Strong buy... Strong buy... Strong buy...

Дякую за поради! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://www.real-estate.lviv.ua/444819- ... prosp.html
Цікаво, чим люди думають коли таку ціну ставлять за таке ГГ
Для порівняння
https://www.real-estate.lviv.ua/937286- ... d-vul.html
fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:21

  fis написав:https://www.real-estate.lviv.ua/444819-house-orenda-Lviv-Shevchenkivskiy-Chornovola-V-prosp.html
Цікаво, чим люди думають коли таку ціну ставлять за таке ГГ
Для порівняння
https://www.real-estate.lviv.ua/937286- ... d-vul.html

... мені перший - більш сподобався :mrgreen:
....а ціну ставлять, напевно, таку, на яку Є ПОПИТ! — бо, якби його(попиту) не було б, то напевно і ціна була б меншою....... наприклад, штуцер, або ще трішки менше :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...ні, ну от дійсно, чому в нас, у місті Лева, дуже МАЛО(взагалі мізер!) будують будинків "під ключ", як он в тій таки Анталії?

... хтось, ніби казав, що от "Форум Апартаментс" буде "під ключ", але я ще сайт забудовника - не дивись....... а тільки тут: https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... s_EALw_wcB
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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