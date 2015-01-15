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У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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fis написав:https://www.real-estate.lviv.ua/444819-house-orenda-Lviv-Shevchenkivskiy-Chornovola-V-prosp.html Цікаво, чим люди думають коли таку ціну ставлять за таке ГГ
Я думаю, там таке: продати не можуть, хочуть взяти хоч за оренду.
Думка про те виникла сьогодні саме ось як. Сьогодні спілкувася із "постраждалим": Має 2-к квартиру в ХХХХ (Крим). ЮБК. Двушка, перероблена на 2 "однушки" (під оренду у щасливі часи до березня 2014 року). Продати намагаються з березня 2014. В Криму не були з березня 2014. Квартира стоїть закрита. В Криму зараз нічого не продається. На сьогодні просять 60 000 долярів (як за дві "однушки"). Москвичі (це ті, що ніби-то багаті) дать 30. Шкода віддати. Вчора їм запропонували на обмін непоганий приватний будинок у центрі України. Місто непогане, велике. Не Львів. Район міста теж непоганий: зазвичай там живуть або бомжі, або наркомани. Як я розумію, тей будинок теж продають - не можуть продати. Запропонували обмін. Я подивився - дав телефон ріелторів у тому місті - порадитися - за скільки той непоганий в цілому будинок можна продати. Знаєте, що відповіли? - Продати і не мріємо, але хоч здати в оренду... Все ж таки - якийсь зиск...
Тут ще інтересно: економічне питання - на кого розрахована така пропозиція: оренда будинка площею в 200 квадратів за 1 500 долярів на місяць?
Який-такий Ротшильд замість того, щоби купити у Львові щось путнє, буде орендувати за 1 500х12=18 000 долярів на рік? Це за ціною оренди будинка десь в штаті Коннектікут в США... 160 миль від Нью-Йорка... Припустимо, у Києві орендують і дорожче - представники та менеджери великих закордонних фірм - а ось у Львові - хто? Беремо калькулятор... Можливо, теж чекають на представника Всесвітнього банка? У перерахунку на день - дійсно, дешевше, ніж орендувати номер десь у "Дністер" або в "Nota bene". Думаю все ж таки так: не продається, то може якийсь Ротшильд і возьме... Нехай стоїть... можливо, роками... А раптом...
На Чорновола пішов би якби під хостел дали за такі гроші чи під якийсь приватний садочок. І той другий теж - біля Оселі зла пішов би під садок, чи якийсь бізнес. Або якщо є можливість розділити на дві частини - і кожну здати по 750...