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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 138139140141>
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:57

  akurt написав:Ну то дивіться...
Це тільки київський Frant знає правду, що ціни у Львові падають...
Пожвавлення, одначе...
Так смішно, якось по-домашньому, прозвучало: "Мабуть, до Пасхи"...

Козак-характерник!
Якщо не хочете мати клопіт - прислухайтеся до того, що я писав Вам особисто у ПП.
Безпрограшний варіянт.

Ще придивіться сьогодні до ВА.
Ну і - тут без варіянтів - THYAO...

"Карты правду говорят!"
Зображення
Strong buy... Strong buy... Strong buy... Strong buy... Strong buy... Strong buy... Strong buy...

Дякую за поради! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://www.real-estate.lviv.ua/444819- ... prosp.html
Цікаво, чим люди думають коли таку ціну ставлять за таке ГГ
Для порівняння
https://www.real-estate.lviv.ua/937286- ... d-vul.html
fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:21

  fis написав:https://www.real-estate.lviv.ua/444819-house-orenda-Lviv-Shevchenkivskiy-Chornovola-V-prosp.html
Цікаво, чим люди думають коли таку ціну ставлять за таке ГГ
Для порівняння
https://www.real-estate.lviv.ua/937286- ... d-vul.html

... мені перший - більш сподобався :mrgreen:
....а ціну ставлять, напевно, таку, на яку Є ПОПИТ! — бо, якби його(попиту) не було б, то напевно і ціна була б меншою....... наприклад, штуцер, або ще трішки менше :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...ні, ну от дійсно, чому в нас, у місті Лева, дуже МАЛО(взагалі мізер!) будують будинків "під ключ", як он в тій таки Анталії?

... хтось, ніби казав, що от "Форум Апартаментс" буде "під ключ", але я ще сайт забудовника - не дивись....... а тільки тут: https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... s_EALw_wcB
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... о, а вже на сайті того забудовника я знайшов:
В FORUM APARTMENTS будуть використані всі новітні інженерні рішення,включаючи вентильовані фасади, енергозберігаючі технології, системи очистки води, системи відео-спостереження та обмеженого доступу, безшумні ліфти з зони паркінгу.

Окрім того, і це одна з наших головних переваг, - Ви отримаєте ключі від квартири одразу з ремонтом та обладнаною кухнею і ванною кімнатою, що входить у вартість Вашого помешкання!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:03

Класно!
А що там із ціною?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:18

  fis написав:https://www.real-estate.lviv.ua/444819-house-orenda-Lviv-Shevchenkivskiy-Chornovola-V-prosp.html
Цікаво, чим люди думають коли таку ціну ставлять за таке ГГ


Я думаю, там таке: продати не можуть, хочуть взяти хоч за оренду.

Думка про те виникла сьогодні саме ось як. Сьогодні спілкувася із "постраждалим":
Має 2-к квартиру в ХХХХ (Крим). ЮБК. Двушка, перероблена на 2 "однушки" (під оренду у щасливі часи до березня 2014 року).
Продати намагаються з березня 2014. В Криму не були з березня 2014. Квартира стоїть закрита. В Криму зараз нічого не продається. На сьогодні просять 60 000 долярів (як за дві "однушки"). Москвичі (це ті, що ніби-то багаті) дать 30. Шкода віддати.
Вчора їм запропонували на обмін непоганий приватний будинок у центрі України. Місто непогане, велике. Не Львів. Район міста теж непоганий: зазвичай там живуть або бомжі, або наркомани.
Як я розумію, тей будинок теж продають - не можуть продати.
Запропонували обмін.
Я подивився - дав телефон ріелторів у тому місті - порадитися - за скільки той непоганий в цілому будинок можна продати.
Знаєте, що відповіли?
- Продати і не мріємо, але хоч здати в оренду...
Все ж таки - якийсь зиск...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Може й так, бо я цей будинок у продажі бачив минулого року


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fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:47

Тут ще інтересно: економічне питання - на кого розрахована така пропозиція: оренда будинка площею в 200 квадратів за 1 500 долярів на місяць?

Який-такий Ротшильд замість того, щоби купити у Львові щось путнє, буде орендувати за 1 500х12=18 000 долярів на рік? Це за ціною оренди будинка десь в штаті Коннектікут в США... 160 миль від Нью-Йорка...
Припустимо, у Києві орендують і дорожче - представники та менеджери великих закордонних фірм - а ось у Львові - хто?
Беремо калькулятор...
Можливо, теж чекають на представника Всесвітнього банка? У перерахунку на день - дійсно, дешевше, ніж орендувати номер десь у "Дністер" або в "Nota bene".
Думаю все ж таки так: не продається, то може якийсь Ротшильд і возьме... Нехай стоїть... можливо, роками...
А раптом...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:51

  fis написав:https://www.real-estate.lviv.ua/444819-house-orenda-Lviv-Shevchenkivskiy-Chornovola-V-prosp.html
Цікаво, чим люди думають коли таку ціну ставлять за таке ГГ
Для порівняння
https://www.real-estate.lviv.ua/937286- ... d-vul.html


На Чорновола пішов би якби під хостел дали за такі гроші чи під якийсь приватний садочок.
І той другий теж - біля Оселі зла пішов би під садок, чи якийсь бізнес. Або якщо є можливість розділити на дві частини - і кожну здати по 750...
Lambada
 
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