Долярчик написав:В FORUM APARTMENTS будуть використані всі новітні інженерні рішення,включаючи вентильовані фасади, енергозберігаючі технології, системи очистки води, системи відео-спостереження та обмеженого доступу, безшумні ліфти з зони паркінгу.
Окрім того, і це одна з наших головних переваг, - Ви отримаєте ключі від квартири одразу з ремонтом та обладнаною кухнею і ванною кімнатою, що входить у вартість Вашого помешкання!
Я все-таки вважаю, що то є найкраща Львові пропозиція новобудови. Думаю, їх клієнти - не українці. І ті, хто толерує вібрації і шум від поїздів.