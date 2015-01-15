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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:В FORUM APARTMENTS будуть використані всі новітні інженерні рішення,включаючи вентильовані фасади, енергозберігаючі технології, системи очистки води, системи відео-спостереження та обмеженого доступу, безшумні ліфти з зони паркінгу.

Окрім того, і це одна з наших головних переваг, - Ви отримаєте ключі від квартири одразу з ремонтом та обладнаною кухнею і ванною кімнатою, що входить у вартість Вашого помешкання!

Я все-таки вважаю, що то є найкраща Львові пропозиція новобудови. Думаю, їх клієнти - не українці. І ті, хто толерує вібрації і шум від поїздів.
Lambada
 
Повідомлень: 153
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  #<1 ... 138139140141
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