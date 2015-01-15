Додано: Суб 17 бер, 2018 00:41

akurt написав: У 2006-2013 роках мав справи спільні із бригадою гарних хлопців із Івано-Франківська, які будували

чудові будинки по всій Україні із профільованого бруса (смерека) У 2006-2013 роках мав справи спільні із бригадою гарних хлопців із Івано-Франківська, які будуваличудові будинки по всій Україні із профільованого бруса (смерека)

akurt написав: Інколи - не дуже часто - і на на кожному брусі - появляються продольні несуттеві і не опасні тріщини - знімаються внутрішні напруження. Не суттєво. Інколи - не дуже часто - і на на кожному брусі - появляються продольні несуттеві і не опасні тріщини - знімаються внутрішні напруження. Не суттєво.

akurt написав: - дуже інтересно іде обробка - пані Ламбада - це для Вас! Готують тільки на електричній пічі і тільки в алюмініевій кастрюлі такий розчин: нагрівають справжній "Скипідар живічний"(натурпродукт із сосни, натуральний, а не штучний) в нього кидають справжній віск від бджол (коричньового коліру). Він розчиняється, утворюється така жовтуватого коліру суміш. Нею вкривають зсередини смерекову вагонку. Гидко воняє три дні. Потім запах вивітрюється. В результаті: внутрішня поверхня "дихає", не боїться слідів від пальців рук та навіть можна її мити. - дуже інтересно іде обробка -Готують тільки на електричній пічі і тільки в алюмініевій кастрюлі такий розчин: нагрівають справжній "Скипідар живічний"(натурпродукт із сосни, натуральний, а не штучний) в нього кидають справжній віск від бджол (коричньового коліру). Він розчиняється, утворюється така жовтуватого коліру суміш. Нею вкривають зсередини смерекову вагонку. Гидко воняє три дні. Потім запах вивітрюється. В результаті: внутрішня поверхня "дихає", не боїться слідів від пальців рук та навіть можна її мити.

akurt написав: ввечері збирали у пластикові мішки все, що залишається після роботи і з деревом. Ті мішки я завантажував у автівку та сам вивозив.

Такий будинок в 92 квадарти повністю під ключ і з ландшафтним дизайном навкруги обійшовся мені в 45 000 долярів (коробка будинка+двері+вікна+сантехніка+кахель+електропідігрів підлоги+2 кондиціонера+ доріжки+ газони+ обкладення фундаменту природним каменем).

Вдало продав у 2015 році. Взяв майже вдвічі. ввечері збирали у пластикові мішки все, що залишається після роботи і з деревом. Ті мішки я завантажував у автівку та сам вивозив.Такий будинок в 92 квадарти повністю під ключ і з ландшафтним дизайном навкруги обійшовся мені в 45 000 долярів (коробка будинка+двері+вікна+сантехніка+кахель+електропідігрів підлоги+2 кондиціонера+ доріжки+ газони+ обкладення фундаменту природним каменем).Вдало продав у 2015 році. Взяв майже вдвічі.

akurt написав: веранда шириною в 1,5 метра на 8 метрів для ранішньої кави, веранда шириною в 1,5 метра на 8 метрів для ранішньої кави,

akurt написав: на сьогодні не будують, займаються "технічним обслуговуванням" вже побудованого: на сьогодні не будують, займаються "технічним обслуговуванням" вже побудованого:

Золотий час! Карпатські хлопці з діда-прадіда будують, що є то є.Та якось всі кажуть, що то не суттєво, але от наприклад у Верховині є столітні дерев'яні хати, але за 100 років тих тріщин не з'явилося. Кажуть, що дерево має висохнути природнім способом, але ніхто не хоче чекати.Яка честь!Дякую за такий ексклюзив!Бджолиний віск тепер дефіцитний, але дуже добре для обробки дерева.Хонди не шкода для такого "багажу"?Чому електропідігрів? фундамент? між основою і фундаментом був простір? Дерева могло вистачати без підігріву, мабуть.То все приблизно і зараз десь так коштує. Знайома хату з оциліндрованого бруса, з артезіанською свердловиною, ландшафтним дизайном у хорошому місці дала понад 200 тис здається у 2009 році. Той поїзд поїхав.- це інфа дляового балкону - зачитайте то жіночці, будь-ласка!Ото ж бо й воно! Попри низьку звукоізоляцію, є ще перспектива регулярних, нескінчених ремонтів і постійного догляду. Далеко не кожному то підійде. Бачила, як працюють ці бригади - в них завжди буде робота і свіжі гроші, про витрати на регулярні доробляння просто мовчу - то як ремонт зробити.Солом'яні цікавіші, бо краща звукоізоляція. Єдино не зрозуміло - що з мишами: вони солому і бджолиний віск люблять більш всього. Може, тому кізяками і обробляли південну стіну в Малечковичах. Ще є сподівання, що біля них менше турбот регулярних.Натрапила тут на плити для перегородок, підлоги і стелі, якими навіть акустичні приміщення обробляють - може,у для облаштування спальні з виходом на балкон підійдуть: