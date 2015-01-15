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Долярчик написав:В FORUM APARTMENTS будуть використані всі новітні інженерні рішення,включаючи вентильовані фасади, енергозберігаючі технології, системи очистки води, системи відео-спостереження та обмеженого доступу, безшумні ліфти з зони паркінгу.
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Я все-таки вважаю, що то є найкраща Львові пропозиція новобудови. Думаю, їх клієнти - не українці. І ті, хто толерує вібрації і шум від поїздів.
akurt написав:У 2006-2013 роках мав справи спільні із бригадою гарних хлопців із Івано-Франківська, які будували чудові будинки по всій Україні із профільованого бруса (смерека)
Золотий час! Карпатські хлопці з діда-прадіда будують, що є то є.
akurt написав:Інколи - не дуже часто - і на на кожному брусі - появляються продольні несуттеві і не опасні тріщини - знімаються внутрішні напруження. Не суттєво.
Та якось всі кажуть, що то не суттєво, але от наприклад у Верховині є столітні дерев'яні хати, але за 100 років тих тріщин не з'явилося. Кажуть, що дерево має висохнути природнім способом, але ніхто не хоче чекати.
akurt написав:- дуже інтересно іде обробка - пані Ламбада - це для Вас! Готують тільки на електричній пічі і тільки в алюмініевій кастрюлі такий розчин: нагрівають справжній "Скипідар живічний"(натурпродукт із сосни, натуральний, а не штучний) в нього кидають справжній віск від бджол (коричньового коліру). Він розчиняється, утворюється така жовтуватого коліру суміш. Нею вкривають зсередини смерекову вагонку. Гидко воняє три дні. Потім запах вивітрюється. В результаті: внутрішня поверхня "дихає", не боїться слідів від пальців рук та навіть можна її мити.
Яка честь! Дякую за такий ексклюзив! Бджолиний віск тепер дефіцитний, але дуже добре для обробки дерева.
akurt написав:ввечері збирали у пластикові мішки все, що залишається після роботи і з деревом. Ті мішки я завантажував у автівку та сам вивозив. Такий будинок в 92 квадарти повністю під ключ і з ландшафтним дизайном навкруги обійшовся мені в 45 000 долярів (коробка будинка+двері+вікна+сантехніка+кахель+електропідігрів підлоги+2 кондиціонера+ доріжки+ газони+ обкладення фундаменту природним каменем). Вдало продав у 2015 році. Взяв майже вдвічі.
Хонди не шкода для такого "багажу"? Чому електропідігрів? фундамент? між основою і фундаментом був простір? Дерева могло вистачати без підігріву, мабуть. То все приблизно і зараз десь так коштує. Знайома хату з оциліндрованого бруса, з артезіанською свердловиною, ландшафтним дизайном у хорошому місці дала понад 200 тис здається у 2009 році. Той поїзд поїхав.
akurt написав:веранда шириною в 1,5 метра на 8 метрів для ранішньої кави,
- це інфа для Долярчикового балкону - зачитайте то жіночці, будь-ласка!
akurt написав:на сьогодні не будують, займаються "технічним обслуговуванням" вже побудованого:
Ото ж бо й воно! Попри низьку звукоізоляцію, є ще перспектива регулярних, нескінчених ремонтів і постійного догляду. Далеко не кожному то підійде. Бачила, як працюють ці бригади - в них завжди буде робота і свіжі гроші, про витрати на регулярні доробляння просто мовчу - то як ремонт зробити.
Солом'яні цікавіші, бо краща звукоізоляція. Єдино не зрозуміло - що з мишами: вони солому і бджолиний віск люблять більш всього. Може, тому кізяками і обробляли південну стіну в Малечковичах. Ще є сподівання, що біля них менше турбот регулярних. Натрапила тут на плити для перегородок, підлоги і стелі, якими навіть акустичні приміщення обробляють - може, Долярчику для облаштування спальні з виходом на балкон підійдуть: http://eco-bud.com/blog/otedlka-solomen ... board.html
akurt написав:Уточняю для не умеющих читать буквы: брала 3 000 000 и возвращала в тот же день 3 000 000. 3 000 000 - 3 000 000 = 0. Деньги Привата. Схемы Привата. Без комментариев. P.S. Будьте проще - все ищете где-то подвох. А его - нетууууууууууу.... И что за патологическое желание все время украсть или стырить. Попробуйте проще: заработать!
А відсотки банку не треба платити за користування грошами? ??? Позичальник взяв Х грошей, і віддав Х грошей? З чого банкіри будуть отримувати зарплату???? пане Акурт, прошу Вас - не робіть грубих помилок в своїх опусах! І коли пишете під ніком "Ламбада" - змінюйте стиль)))
akurt написав:Э багато особиливостей... Цегла - є цегла. Дуже рекомендую відвідати під Львовом наибільший в Україні замок - замок у "Старому селі". Все з цегли. Червоної. Все ціле. Поруч є - зберіглася - майстерня, пічі, де робили цеглу. Я лазив в середині з великим інтересом! Одну цеглину підняв із землі у підвалі фортеці та лежить дома... 16-те сторіччя...
Сходи завжди хлопці робили із бука. Балясини - букові. Нічого не скрипіло і не сідало. Із бригади в 26 осіб сходи робив тільки один (!!!) - Міша. То дивна людина: ніяких креслень, природна вдача: питав, як треба, закуповував сам панелі із бука, колдував пару-тройку днів... Нікому не довіряв і ніхто не допомагав... Сходи широкі, удобні, з двома змінами напрямку руху - та балясинами - готові!
Ага! В Києві є " висококваліфіковані" прибиральниці, кур,єри і парковщики з ЗП "1000-1500" дол/міс (за даними п.п. Реуса і Фейслеса), а в Львові - є тесля, що без креслень робить точну плотницьку роботу))) Щоб собі такого написати?))) Про коня Шредингера чи посмішку Чеширського пінгвіну?)))) Чи про найулюбленіший транспорт п.Буридана?)))