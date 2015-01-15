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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:В FORUM APARTMENTS будуть використані всі новітні інженерні рішення,включаючи вентильовані фасади, енергозберігаючі технології, системи очистки води, системи відео-спостереження та обмеженого доступу, безшумні ліфти з зони паркінгу.

Окрім того, і це одна з наших головних переваг, - Ви отримаєте ключі від квартири одразу з ремонтом та обладнаною кухнею і ванною кімнатою, що входить у вартість Вашого помешкання!

Я все-таки вважаю, що то є найкраща Львові пропозиція новобудови. Думаю, їх клієнти - не українці. І ті, хто толерує вібрації і шум від поїздів.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 00:41

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:У 2006-2013 роках мав справи спільні із бригадою гарних хлопців із Івано-Франківська, які будували
чудові будинки по всій Україні із профільованого бруса (смерека)

Золотий час! Карпатські хлопці з діда-прадіда будують, що є то є.

  akurt написав:Інколи - не дуже часто - і на на кожному брусі - появляються продольні несуттеві і не опасні тріщини - знімаються внутрішні напруження. Не суттєво.

Та якось всі кажуть, що то не суттєво, але от наприклад у Верховині є столітні дерев'яні хати, але за 100 років тих тріщин не з'явилося. Кажуть, що дерево має висохнути природнім способом, але ніхто не хоче чекати.
  akurt написав:- дуже інтересно іде обробка - пані Ламбада - це для Вас! Готують тільки на електричній пічі і тільки в алюмініевій кастрюлі такий розчин: нагрівають справжній "Скипідар живічний"(натурпродукт із сосни, натуральний, а не штучний) в нього кидають справжній віск від бджол (коричньового коліру). Він розчиняється, утворюється така жовтуватого коліру суміш. Нею вкривають зсередини смерекову вагонку. Гидко воняє три дні. Потім запах вивітрюється. В результаті: внутрішня поверхня "дихає", не боїться слідів від пальців рук та навіть можна її мити.

Яка честь! :oops: Дякую за такий ексклюзив! :roll: Бджолиний віск тепер дефіцитний, але дуже добре для обробки дерева. :!:
  akurt написав:ввечері збирали у пластикові мішки все, що залишається після роботи і з деревом. Ті мішки я завантажував у автівку та сам вивозив.
Такий будинок в 92 квадарти повністю під ключ і з ландшафтним дизайном навкруги обійшовся мені в 45 000 долярів (коробка будинка+двері+вікна+сантехніка+кахель+електропідігрів підлоги+2 кондиціонера+ доріжки+ газони+ обкладення фундаменту природним каменем).
Вдало продав у 2015 році. Взяв майже вдвічі.

Хонди не шкода для такого "багажу"?
Чому електропідігрів? фундамент? між основою і фундаментом був простір? Дерева могло вистачати без підігріву, мабуть.
То все приблизно і зараз десь так коштує. Знайома хату з оциліндрованого бруса, з артезіанською свердловиною, ландшафтним дизайном у хорошому місці дала понад 200 тис здається у 2009 році. Той поїзд поїхав.

  akurt написав:веранда шириною в 1,5 метра на 8 метрів для ранішньої кави,
- це інфа для Долярчикового балкону - зачитайте то жіночці, будь-ласка!

  akurt написав:на сьогодні не будують, займаються "технічним обслуговуванням" вже побудованого:

Ото ж бо й воно! Попри низьку звукоізоляцію, є ще перспектива регулярних, нескінчених ремонтів і постійного догляду. Далеко не кожному то підійде. Бачила, як працюють ці бригади - в них завжди буде робота і свіжі гроші, про витрати на регулярні доробляння просто мовчу - то як ремонт зробити.

Солом'яні цікавіші, бо краща звукоізоляція. Єдино не зрозуміло - що з мишами: вони солому і бджолиний віск люблять більш всього. Може, тому кізяками і обробляли південну стіну в Малечковичах. Ще є сподівання, що біля них менше турбот регулярних.
Натрапила тут на плити для перегородок, підлоги і стелі, якими навіть акустичні приміщення обробляють - може, Долярчику для облаштування спальні з виходом на балкон підійдуть: http://eco-bud.com/blog/otedlka-solomen ... board.html :wink:
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 07:54

Черговий гол в свої ворота

  akurt написав:Уточняю для не умеющих читать буквы: брала 3 000 000 и возвращала в тот же день 3 000 000.
3 000 000 - 3 000 000 = 0.
Деньги Привата.
Схемы Привата.
Без комментариев.
P.S. Будьте проще - все ищете где-то подвох. А его - нетуу

А відсотки банку не треба платити за користування грошами? ??? Позичальник взяв Х грошей, і віддав Х грошей? З чого банкіри будуть отримувати зарплату???? пане Акурт, прошу Вас - не робіть грубих помилок в своїх опусах! І коли пишете під ніком "Ламбада" - змінюйте стиль)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 17 бер, 2018 08:51, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:33

  akurt написав:Э багато особиливостей...
Цегла - є цегла.
Дуже рекомендую відвідати під Львовом наибільший в Україні замок - замок у "Старому селі".
Все з цегли. Червоної. Все ціле.
Поруч є - зберіглася - майстерня, пічі, де робили цеглу. Я лазив в середині з великим інтересом!
Одну цеглину підняв із землі у підвалі фортеці та лежить дома... 16-те сторіччя...

Сходи завжди хлопці робили із бука. Балясини - букові.
Нічого не скрипіло і не сідало.
Із бригади в 26 осіб сходи робив тільки один (!!!) - Міша.
То дивна людина: ніяких креслень, природна вдача: питав, як треба, закуповував сам панелі із бука, колдував пару-тройку днів... Нікому не довіряв і ніхто не допомагав...
Сходи широкі, удобні, з двома змінами напрямку руху - та балясинами - готові!
Ага! В Києві є " висококваліфіковані" прибиральниці, кур,єри і парковщики з ЗП "1000-1500" дол/міс (за даними п.п. Реуса і Фейслеса), а в Львові - є тесля, що без креслень робить точну плотницьку роботу))) Щоб собі такого написати?))) Про коня Шредингера чи посмішку Чеширського пінгвіну?)))) Чи про найулюбленіший транспорт п.Буридана?)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:40

Сегодня новолуние, Марс зашел в Козерог…
Вчера даже Марс с Козерогом столкнулись: много раненых на лыжном подъемнике…
Дурнуваті повинні сидіти під простирадлом тихенько...
Ні, квакають!
Пані Lambada , напишіть щось хворому на голову...

А я дам відповіді на Ваші запитання...
Каву вже випив...

1) Про скипідар та віск бджолиний.
Електрична пічка тому, що дуже небезпечно мати відкритий вогонь: скипідар може спалахнути. А розчиняється віск тільки у гарячому. Алюміниієва кастрюля тому, що її потім не шкода викинути і зазвичай можна знайти - якщо треба у бабусі - сусідки.

2) Фундамент для брусового будинка звичайний. Я робив так: викликав Колю-екскаватор, розмітив спочатку рулеткою, потім взяв в відро піску та просипав піском лінії. Коля почав копати. Ковша шириною в 30 см в нього не було (30 мало, але ж екскаватор копає так, що реальна траншея получається ширше), Коля мав ковш шириною 40 см. Края були нерівні трохе - але не страшно. Інший Коля та Серьожа - майстри на всі руки - вже крутили арматуру та робили "квадратні труби" - опускали їх в таршею. Поставили опалубку - земля була трохе не горизонтальна - з західного боку опалубка була висотою майже в 1 метр, з іншого боку - ледве 20 см. Почали приїздити бетоновози - всього пішло 20 кубів бетону. Тут було важливо не прогавити та вкласти труби-отвори для комунікацій. Всього працювало: я+син, Коля+Серьожа, екскаваторщик Коля. Все. Фундамент поливали вже на наступний день водою. Це було 1 травня - свято "трудового народу" - хі-хі.

3) Витримали. Тижнів з три. На фундамент поклали рубероїд і почали класти перший брус - то сама відповідальна робота. Доречі, в бетон були вставлені металеві прутИ - здається діаметром 6 мм. У першому брусі були зроблені отвори і тій прути закріпили перший брус.

4) саме інтересно було те - що через кожні 50 см або в метр свердлили вертикальні отвори в брусі - отвори прходили через 2 або три бруси - та забивали вертикальні стержні із іншого дерева - з бука. Таим чином, коробка получається дуже міцна.

5) фахівці ті мені говорили, що тріщини повздовжні будуть завжди, але я Вам точно скажу - вони не в кожному брусі і мають зовні просто декоративний характер.

6) про якість скажу лише те, що та бригада побудувала заміський будинок одному із Голів адміністрації президента. Ось так.

  Frant написав:Сходи завжди хлопці робили із бука. Балясини - букові.
Нічого не скрипіло і не сідало.
Із бригади в 26 осіб сходи робив тільки один (!!!) - Міша.
То дивна людина: ніяких креслень, природна вдача: питав, як треба, закуповував сам панелі із бука, колдував пару-тройку днів... Нікому не довіряв і ніхто не допомагав...
Сходи широкі, удобні, з двома змінами напрямку руху - та балясинами - готові!


Обратите внимание: человек ничего сам путнего написать не может, но в каждом слове выискивает у меня ошибку.
А ОШИБКИ НЕТ.
Вот есть мастера - как ван Гог. Тому тоже говорили гадости.
Так вот - Мишу ждали заказчики иной раз и месяц. Миша выезжал на заказы от Москвы до Ялты.
Какой-нибудь глупый Франт будет платить по 10 000 евро за лестницу. А здесь было другое: клиент платил за объект, а не за лестницу, а Миша - член бригады.
И Миша в самом деле работал без чертежей - в том смысле, что на чертежах Архитектурного бюро из Киева (не скажу название) лестница было опоказана, но подробных чертежей не было. Миша создавал лестницу с первого на второй этаж - по памяти говорю - за пару - тройку дней.
Инструмент: электролобзик, элеткропилорама портативная, электродрель, отвертка, саморезы. Панели из бука. Все.
Жалко, конечно, что на пути Франта встречаются только рукожопые, но то уж так карта в жизни его легла...

Напоминаю: Сегодня новолуние, Марс зашел в Козерог…
Племянница включила утром печку СВЧ - замкнуло так, что выбило все пакетники, и теперь не работают все розетки, сидит без интернета, без всего. Муж пришел с ночной смены - хотел быстрой любви, а кака любовь на голодный желудок, спит...

P.S. Утром гулял с собакой и смотрел на работу по сооружению нового дома для Долярчика: работают 15 человек (все парни в возрасте 25-35 лет) + 2 экскаватора. Парни ставят опалубку уже для подвального этажа.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 бер, 2018 09:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:56

Акурт і Ламбада))) Коли она й та ж само особа пише діалог від різних форумчан, то чомусь згадується палата N6 з творів А.П.Чехова... Пане Акурт, то як там ситуація з безвідсотковими кредитами??? Думаю, що Ви також можете отримати їх в палаті N6)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:05

Сегодня Новолуние в 17-10. Надо быть очень осторожными.
Такому, как Франт, надо обернуть голову мокрым полотенцем.

Щодо безвідсоткового кредиту.
Если Франт взял сам у себя кредит, то сколько он себе должен назначить процентов? 35 годовых? 48? А "ноль" может назначить?
А хватит ли ума сообразить, что если взяли 3 000 000 баксов в 9 утра у себя, то весь день делали кое-какие ПОЛЕЗНЫЕ операции, а в 15-00, поглаживя себя по животику от удовлетворения, что очередная схема прошла успешно, вернули все на туже полочку.
Я что, больному на голову должен схемы Привата рассказывать?

Сегодня Новолуние в 17-10. Надо быть очень осторожными.
Такому, как Франт, надо обернуть голову мокрым полотенцем.
Мне наш форум очень нравится: выявляются люди с окончательным диагнозом.
Я вот проанализирорвал - 2000 "благодарностей" Франту - думаете - за что? В 95% случаев за жуткую безсистемную безграничную ругань и оскорбления в адрес форумчан не только этой ветки, а вообще форума. "Благодарят" чаще всего 3-5 одних и тех же ников. Удивительно.
И ни одной идеи, ни одного предложения, ни одного совета, ни одной ценной мысли.
Впечатление, что напишет гадость, вылогинится, залогинется, посмакует гадость и ругань. поблагодарит, вылогинится, залогинится, смакует гадость.
Настойчиво ищет связь между мною и Ламбадой. Поскольку связи этой не существует, то это навязчивая идея, диагноз... (молчу)...

Пані Lambada - лягніть там якось чисто по-жіночому збоченця. До 17-10 сьогодні можна.

  Lambada написав:Я все-таки вважаю, що то є найкраща Львові пропозиція новобудови. Думаю, їх клієнти - не українці. І ті, хто толерує вібрації і шум від поїздів.


Яка там все ж таки цінова категория? Орієнтир цін?
Вчора, коли спілкувався із знайомою ріелтором, то вона сказала, що збільшилася кількість людей, що хочуть купити НОВЕ, але з ремонтом.
Я там підозрюю, що нашу гілку форума люде читають і зробили такий висновик, про який ми говорили раніше: на сьогодні кращого, ніж пасивний дохід від здачі в оренду житла у Львові немає (Це не стосується Козака-характерника та мене). Відсотки по депозиту смішні (по гривні здаються непоганими, але інфляція все нівелює).
Воно й зрозуміло: розцінки на ремонт виросли, все здорожчало. На гарних майстрів (як, наприклад на бригаду мого Андрія - черги, Андрій перебирає харчами).
akurt
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