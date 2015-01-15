Додано: Суб 17 бер, 2018 08:40

Frant написав: Сходи завжди хлопці робили із бука. Балясини - букові.

Нічого не скрипіло і не сідало.

Із бригади в 26 осіб сходи робив тільки один (!!!) - Міша.

То дивна людина: ніяких креслень, природна вдача: питав, як треба, закуповував сам панелі із бука, колдував пару-тройку днів... Нікому не довіряв і ніхто не допомагав...

Сходи широкі, удобні, з двома змінами напрямку руху - та балясинами - готові! Сходи завжди хлопці робилиБалясини - букові.Із бригади в 26 осібТо дивна людина:питав, як треба, закуповував сам панелі із бука, колдував пару-тройку днів... Нікому не довіряв і ніхто не допомагав...Сходи широкі, удобні, з двома змінами напрямку руху - та балясинами - готові!

Миша - член бригады.

Вчера даже Марс с Козерогом столкнулись: много раненых на лыжном подъемнике…Дурнуваті повинні сидіти під простирадлом тихенько...Ні, квакають!Пані, напишіть щось хворому на голову...А я дам відповіді на Ваші запитання...Каву вже випив...1) Про скипідар та віск бджолиний.Електрична пічка тому, що дуже небезпечно мати відкритий вогонь: скипідар може спалахнути. А розчиняється віск тільки у гарячому. Алюміниієва кастрюля тому, що її потім не шкода викинути і зазвичай можна знайти - якщо треба у бабусі - сусідки.2) Фундамент для брусового будинка звичайний. Я робив так: викликав Колю-екскаватор, розмітив спочатку рулеткою, потімКоля почав копати. Ковша шириною в 30 см в нього не було (30 мало, але ж екскаватор копає так, що реальна траншея получається ширше), Коля мав ковш шириною 40 см. Края були нерівні трохе - але не страшно. Інший Коля та Серьожа - майстри на всі руки - вже крутили арматуру та робили "квадратні труби" - опускали їх в таршею. Поставили опалубку - земля була трохе не горизонтальна - з західного боку опалубка була висотою майже в 1 метр, з іншого боку - ледве 20 см. Почали приїздити бетоновози - всього пішло 20 кубів бетону. Тут було важливо не прогавити та вкласти труби-отвори для комунікацій. Всього працювало: я+син, Коля+Серьожа, екскаваторщик Коля. Все. Фундамент поливали вже на наступний день водою. Це було 1 травня - свято "трудового народу" - хі-хі.3) Витримали. Тижнів з три. На фундамент поклали рубероїд і почали класти перший брус - то сама відповідальна робота. Доречі, в бетон були вставлені металеві прутИ - здається діаметром 6 мм. У першому брусі були зроблені отвори і тій прути закріпили перший брус.4) саме інтересно було те - що через кожні 50 см або в метр свердлили вертикальні отвори в брусі - отвори прходили через 2 або три бруси - та забивали вертикальні стержні із іншого дерева - з бука. Таим чином, коробка получається дуже міцна.5) фахівці ті мені говорили, що тріщини повздовжні будуть завжди, але я Вам точно скажу - вони не в кожному брусі і мають зовні просто декоративний характер.6) про якість скажу лише те, що та бригада побудувала заміський будинок одному із Голів адміністрації президента. Ось так.Обратите внимание: человек ничего сам путнего написать не может, но в каждом слове выискивает у меня ошибку.А ОШИБКИ НЕТ.Вот есть мастера -Тому тоже говорили гадости.Так вот - Мишу ждали заказчики иной раз и месяц. Миша выезжал на заказы от Москвы до Ялты.Какой-нибудь глупый Франт будет платить по 10 000 евро за лестницу. А здесь было другое: клиент платил за объект, а не за лестницу, аИ Миша в самом деле работал без чертежей - в том смысле, что на чертежах Архитектурного бюро из Киева (не скажу название) лестница было опоказана, но подробных чертежей не было. Миша создавал лестницу с первого на второй этаж - по памяти говорю - за пару - тройку дней.Инструмент: электролобзик, элеткропилорама портативная, электродрель, отвертка, саморезы. Панели из бука. Все.Напоминаю:Племянница включила утром печку СВЧ - замкнуло так, что выбило все пакетники, и теперь не работают все розетки, сидит без интернета, без всего. Муж пришел с ночной смены - хотел быстрой любви, а кака любовь на голодный желудок, спит...Утром гулял с собакой и смотрел на работу по сооружению нового дома для: работают 15 человек (все парни в возрасте 25-35 лет) + 2 экскаватора. Парни ставят опалубку уже для подвального этажа.