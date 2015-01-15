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Долярчик написав:В FORUM APARTMENTS будуть використані всі новітні інженерні рішення,включаючи вентильовані фасади, енергозберігаючі технології, системи очистки води, системи відео-спостереження та обмеженого доступу, безшумні ліфти з зони паркінгу.
Окрім того, і це одна з наших головних переваг, - Ви отримаєте ключі від квартири одразу з ремонтом та обладнаною кухнею і ванною кімнатою, що входить у вартість Вашого помешкання!
Я все-таки вважаю, що то є найкраща Львові пропозиція новобудови. Думаю, їх клієнти - не українці. І ті, хто толерує вібрації і шум від поїздів.
akurt написав:У 2006-2013 роках мав справи спільні із бригадою гарних хлопців із Івано-Франківська, які будували чудові будинки по всій Україні із профільованого бруса (смерека)
Золотий час! Карпатські хлопці з діда-прадіда будують, що є то є.
akurt написав:Інколи - не дуже часто - і на на кожному брусі - появляються продольні несуттеві і не опасні тріщини - знімаються внутрішні напруження. Не суттєво.
Та якось всі кажуть, що то не суттєво, але от наприклад у Верховині є столітні дерев'яні хати, але за 100 років тих тріщин не з'явилося. Кажуть, що дерево має висохнути природнім способом, але ніхто не хоче чекати.
akurt написав:- дуже інтересно іде обробка - пані Ламбада - це для Вас! Готують тільки на електричній пічі і тільки в алюмініевій кастрюлі такий розчин: нагрівають справжній "Скипідар живічний"(натурпродукт із сосни, натуральний, а не штучний) в нього кидають справжній віск від бджол (коричньового коліру). Він розчиняється, утворюється така жовтуватого коліру суміш. Нею вкривають зсередини смерекову вагонку. Гидко воняє три дні. Потім запах вивітрюється. В результаті: внутрішня поверхня "дихає", не боїться слідів від пальців рук та навіть можна її мити.
Яка честь! Дякую за такий ексклюзив! Бджолиний віск тепер дефіцитний, але дуже добре для обробки дерева.
akurt написав:ввечері збирали у пластикові мішки все, що залишається після роботи і з деревом. Ті мішки я завантажував у автівку та сам вивозив. Такий будинок в 92 квадарти повністю під ключ і з ландшафтним дизайном навкруги обійшовся мені в 45 000 долярів (коробка будинка+двері+вікна+сантехніка+кахель+електропідігрів підлоги+2 кондиціонера+ доріжки+ газони+ обкладення фундаменту природним каменем). Вдало продав у 2015 році. Взяв майже вдвічі.
Хонди не шкода для такого "багажу"? Чому електропідігрів? фундамент? між основою і фундаментом був простір? Дерева могло вистачати без підігріву, мабуть. То все приблизно і зараз десь так коштує. Знайома хату з оциліндрованого бруса, з артезіанською свердловиною, ландшафтним дизайном у хорошому місці дала понад 200 тис здається у 2009 році. Той поїзд поїхав.
akurt написав:веранда шириною в 1,5 метра на 8 метрів для ранішньої кави,
- це інфа для Долярчикового балкону - зачитайте то жіночці, будь-ласка!
akurt написав:на сьогодні не будують, займаються "технічним обслуговуванням" вже побудованого:
Ото ж бо й воно! Попри низьку звукоізоляцію, є ще перспектива регулярних, нескінчених ремонтів і постійного догляду. Далеко не кожному то підійде. Бачила, як працюють ці бригади - в них завжди буде робота і свіжі гроші, про витрати на регулярні доробляння просто мовчу - то як ремонт зробити.
Солом'яні цікавіші, бо краща звукоізоляція. Єдино не зрозуміло - що з мишами: вони солому і бджолиний віск люблять більш всього. Може, тому кізяками і обробляли південну стіну в Малечковичах. Ще є сподівання, що біля них менше турбот регулярних. Натрапила тут на плити для перегородок, підлоги і стелі, якими навіть акустичні приміщення обробляють - може, Долярчику для облаштування спальні з виходом на балкон підійдуть: http://eco-bud.com/blog/otedlka-solomen ... board.html
akurt написав:Уточняю для не умеющих читать буквы: брала 3 000 000 и возвращала в тот же день 3 000 000. 3 000 000 - 3 000 000 = 0. Деньги Привата. Схемы Привата. Без комментариев. P.S. Будьте проще - все ищете где-то подвох. А его - нетуу
А відсотки банку не треба платити за користування грошами? ??? Позичальник взяв Х грошей, і віддав Х грошей? З чого банкіри будуть отримувати зарплату???? пане Акурт, прошу Вас - не робіть грубих помилок в своїх опусах! І коли пишете під ніком "Ламбада" - змінюйте стиль)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 17 бер, 2018 08:51, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Э багато особиливостей... Цегла - є цегла. Дуже рекомендую відвідати під Львовом наибільший в Україні замок - замок у "Старому селі". Все з цегли. Червоної. Все ціле. Поруч є - зберіглася - майстерня, пічі, де робили цеглу. Я лазив в середині з великим інтересом! Одну цеглину підняв із землі у підвалі фортеці та лежить дома... 16-те сторіччя...
Сходи завжди хлопці робили із бука. Балясини - букові. Нічого не скрипіло і не сідало. Із бригади в 26 осіб сходи робив тільки один (!!!) - Міша. То дивна людина: ніяких креслень, природна вдача: питав, як треба, закуповував сам панелі із бука, колдував пару-тройку днів... Нікому не довіряв і ніхто не допомагав... Сходи широкі, удобні, з двома змінами напрямку руху - та балясинами - готові!
Ага! В Києві є " висококваліфіковані" прибиральниці, кур,єри і парковщики з ЗП "1000-1500" дол/міс (за даними п.п. Реуса і Фейслеса), а в Львові - є тесля, що без креслень робить точну плотницьку роботу))) Щоб собі такого написати?))) Про коня Шредингера чи посмішку Чеширського пінгвіну?)))) Чи про найулюбленіший транспорт п.Буридана?)))
Сегодня новолуние, Марс зашел в Козерог… Вчера даже Марс с Козерогом столкнулись: много раненых на лыжном подъемнике… Дурнуваті повинні сидіти під простирадлом тихенько... Ні, квакають! Пані Lambada , напишіть щось хворому на голову...
А я дам відповіді на Ваші запитання... Каву вже випив...
1) Про скипідар та віск бджолиний. Електрична пічка тому, що дуже небезпечно мати відкритий вогонь: скипідар може спалахнути. А розчиняється віск тільки у гарячому. Алюміниієва кастрюля тому, що її потім не шкода викинути і зазвичай можна знайти - якщо треба у бабусі - сусідки.
2) Фундамент для брусового будинка звичайний. Я робив так: викликав Колю-екскаватор, розмітив спочатку рулеткою, потім взяв в відро піску та просипав піском лінії. Коля почав копати. Ковша шириною в 30 см в нього не було (30 мало, але ж екскаватор копає так, що реальна траншея получається ширше), Коля мав ковш шириною 40 см. Края були нерівні трохе - але не страшно. Інший Коля та Серьожа - майстри на всі руки - вже крутили арматуру та робили "квадратні труби" - опускали їх в таршею. Поставили опалубку - земля була трохе не горизонтальна - з західного боку опалубка була висотою майже в 1 метр, з іншого боку - ледве 20 см. Почали приїздити бетоновози - всього пішло 20 кубів бетону. Тут було важливо не прогавити та вкласти труби-отвори для комунікацій. Всього працювало: я+син, Коля+Серьожа, екскаваторщик Коля. Все. Фундамент поливали вже на наступний день водою. Це було 1 травня - свято "трудового народу" - хі-хі.
3) Витримали. Тижнів з три. На фундамент поклали рубероїд і почали класти перший брус - то сама відповідальна робота. Доречі, в бетон були вставлені металеві прутИ - здається діаметром 6 мм. У першому брусі були зроблені отвори і тій прути закріпили перший брус.
4) саме інтересно було те - що через кожні 50 см або в метр свердлили вертикальні отвори в брусі - отвори прходили через 2 або три бруси - та забивали вертикальні стержні із іншого дерева - з бука. Таим чином, коробка получається дуже міцна.
5) фахівці ті мені говорили, що тріщини повздовжні будуть завжди, але я Вам точно скажу - вони не в кожному брусі і мають зовні просто декоративний характер.
6) про якість скажу лише те, що та бригада побудувала заміський будинок одному із Голів адміністрації президента. Ось так.
Frant написав:Сходи завжди хлопці робили із бука. Балясини - букові. Нічого не скрипіло і не сідало. Із бригади в 26 осіб сходи робив тільки один (!!!) - Міша. То дивна людина: ніяких креслень, природна вдача: питав, як треба, закуповував сам панелі із бука, колдував пару-тройку днів... Нікому не довіряв і ніхто не допомагав... Сходи широкі, удобні, з двома змінами напрямку руху - та балясинами - готові!
Обратите внимание: человек ничего сам путнего написать не может, но в каждом слове выискивает у меня ошибку. А ОШИБКИ НЕТ. Вот есть мастера - как ван Гог. Тому тоже говорили гадости. Так вот - Мишу ждали заказчики иной раз и месяц. Миша выезжал на заказы от Москвы до Ялты. Какой-нибудь глупый Франт будет платить по 10 000 евро за лестницу. А здесь было другое: клиент платил за объект, а не за лестницу, а Миша - член бригады. И Миша в самом деле работал без чертежей - в том смысле, что на чертежах Архитектурного бюро из Киева (не скажу название) лестница было опоказана, но подробных чертежей не было. Миша создавал лестницу с первого на второй этаж - по памяти говорю - за пару - тройку дней. Инструмент: электролобзик, элеткропилорама портативная, электродрель, отвертка, саморезы. Панели из бука. Все. Жалко, конечно, что на пути Франта встречаются только рукожопые, но то уж так карта в жизни его легла...
Напоминаю: Сегодня новолуние, Марс зашел в Козерог… Племянница включила утром печку СВЧ - замкнуло так, что выбило все пакетники, и теперь не работают все розетки, сидит без интернета, без всего. Муж пришел с ночной смены - хотел быстрой любви, а кака любовь на голодный желудок, спит...
P.S. Утром гулял с собакой и смотрел на работу по сооружению нового дома для Долярчика: работают 15 человек (все парни в возрасте 25-35 лет) + 2 экскаватора. Парни ставят опалубку уже для подвального этажа.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 бер, 2018 09:00, всього редагувалось 1 раз.
Акурт і Ламбада))) Коли она й та ж само особа пише діалог від різних форумчан, то чомусь згадується палата N6 з творів А.П.Чехова... Пане Акурт, то як там ситуація з безвідсотковими кредитами??? Думаю, що Ви також можете отримати їх в палаті N6)))
Сегодня Новолуние в 17-10. Надо быть очень осторожными. Такому, как Франт, надо обернуть голову мокрым полотенцем.
Щодо безвідсоткового кредиту. Если Франт взял сам у себя кредит, то сколько он себе должен назначить процентов? 35 годовых? 48? А "ноль" может назначить? А хватит ли ума сообразить, что если взяли 3 000 000 баксов в 9 утра у себя, то весь день делали кое-какие ПОЛЕЗНЫЕ операции, а в 15-00, поглаживя себя по животику от удовлетворения, что очередная схема прошла успешно, вернули все на туже полочку. Я что, больному на голову должен схемы Привата рассказывать?
Сегодня Новолуние в 17-10. Надо быть очень осторожными. Такому, как Франт, надо обернуть голову мокрым полотенцем. Мне наш форум очень нравится: выявляются люди с окончательным диагнозом. Я вот проанализирорвал - 2000 "благодарностей" Франту - думаете - за что? В 95% случаев за жуткую безсистемную безграничную ругань и оскорбления в адрес форумчан не только этой ветки, а вообще форума. "Благодарят" чаще всего 3-5 одних и тех же ников. Удивительно. И ни одной идеи, ни одного предложения, ни одного совета, ни одной ценной мысли. Впечатление, что напишет гадость, вылогинится, залогинется, посмакует гадость и ругань. поблагодарит, вылогинится, залогинится, смакует гадость. Настойчиво ищет связь между мною и Ламбадой. Поскольку связи этой не существует, то это навязчивая идея, диагноз... (молчу)...
Пані Lambada - лягніть там якось чисто по-жіночому збоченця. До 17-10 сьогодні можна.
Lambada написав:Я все-таки вважаю, що то є найкраща Львові пропозиція новобудови. Думаю, їх клієнти - не українці. І ті, хто толерує вібрації і шум від поїздів.
Яка там все ж таки цінова категория? Орієнтир цін? Вчора, коли спілкувався із знайомою ріелтором, то вона сказала, що збільшилася кількість людей, що хочуть купити НОВЕ, але з ремонтом. Я там підозрюю, що нашу гілку форума люде читають і зробили такий висновик, про який ми говорили раніше: на сьогодні кращого, ніж пасивний дохід від здачі в оренду житла у Львові немає (Це не стосується Козака-характерника та мене). Відсотки по депозиту смішні (по гривні здаються непоганими, але інфляція все нівелює). Воно й зрозуміло: розцінки на ремонт виросли, все здорожчало. На гарних майстрів (як, наприклад на бригаду мого Андрія - черги, Андрій перебирає харчами).
akurt написав:P.S. Утром гулял с собакой и смотрел на работу по сооружению нового дома для Долярчика: работают 15 человек (все парни в возрасте 25-35 лет) + 2 экскаватора. Парни ставят опалубку уже для подвального этажа.
"неймовірно чарівне місце" - залізнична колія і "магічний трикутник" - завжди забиті вул. Левандівська, Шевченка та Залізнична - майбутній комплекс усередині того квадрату
На вул. Залізничній, 7 ПрАТ "Торговий центр "А", співвласником якого є британська компанія, будуватиме 11 багатоповерхівок, 3 паркінги та торгівельний центр.
Сьогодні, 16 березня, виконавчий комітет Львівської міської ради надав містобудівні умови та обмеження ПрАТ "Торговий центр "А" на будівництво 11 багатоквартирних будинків, 3 багаторівневих паркінгів, торгівельного центру і трансформаторної підстанції на вул. Залізничній, 7.
Про це повідомляє кореспондент Варіантів.
ПрАТ "Торговий центр "А" на вул. Залізничній, 7 зводитиме 11 багатоповерхівок, 3 багаторівневі паркінги, торгівельний центр та трансформаторну підстанцію на земельній ділянці, площею майже 4,6 га.
Функціональне призначення ділянки – зона Г-2 – торгово-ділові зони місцевого значення відповідно до зонінгу Залізничного району. Як йдеться у проекті рішення, для кожної з секцій будинків (кожен будинок має по 2-3 секції) встановлена різна поверховість. За приблизними підрахунками, житлові будинки матимуть від 17 до 7 поверхів. https://varianty.lviv.ua/51041-u-lvovi- ... i-kompleks
Востаннє редагувалось jump в Суб 17 бер, 2018 10:35, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:P.S. Утром гулял с собакой и смотрел на работу по сооружению нового дома для Долярчика: работают 15 человек (все парни в возрасте 25-35 лет) + 2 экскаватора. Парни ставят опалубку уже для подвального этажа.
???
Ну, колись же добудують Вашу прєлєсть, та колись же купите під здачу три квартири у Львові, та колись же позбудетесь свого збиткового бізнеса, та колись же приїдете до мене у гості та щоби купити щось смаченьке для себе, жінки, та ТРЬОХ діточок...
Ну ось... вже будують смачненьке... Темпи шалені... То Ви вже, пан Долярчик там того, щодо діточок... починайте...
jump написав:"неймовірно чарівне місце" - залізнична колія і "магічний трикутник" - завжди забиті вул. Левандівська, Шевченка та Залізнична - майбутній комплекс усередині того квадрату житлові будинки матимуть від 17 до 7 поверхів.
17 поверхів - то класно... Спілкуюся із приятелями та родичами у Дніпрі: - будинок в 11 поверхів на території ДІІТу - рік здачі - 2015. На кожному поверсі - 8 (вісім) квартир. Переругалися між сосбою вже майже всі. Новинка: із тюбика "Момент" вприскують клей в замочні скважини. Ефективно. Пікантності додає те, що майже всі працюють в одному університеті: підслуховують, підглядають, на роботі вдень жваво обговорюють те, що бачили вночі. Супер.
- три хмарочоси на Набережній Дніпра - там щось по 24 поверхи. За проектом - 4 ліфти. На практиці працює 1 (один). Завжди черга щоб попасти в ліфт. Йшов пішки на 15 поверх по темноті, вітер гуде, валяється під ногами все: від уживаних наповнених презервативів до шприців. Сказав братові, що більше в гості не прийду.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 бер, 2018 10:45, всього редагувалось 2 разів.