Додано: Суб 17 бер, 2018 10:37

Левова частка території в районі перебуває в оренді ТзОВ «Провісінь-Агроінвест», яке має містобудівне обгрутнування на розміщення житлового кварталу по вул. Тракт Глинянський, 152. В результаті Львів повинен отримати ще 221 садибу та 1316 квартир. А це означає, що кількість населення в районі орієнтовно збільшиться на 4,5 тисячі мешканців. Окрім багатоповерхівок (4-9 поверхів) та садиб в районі планується також спорудити дошкільний навчальний заклад на 200 місць та школу на 785 учнів.



Та така кількість майбутніх сусідів неабияк турбує місцевих мешканців, які були присутні на зустрічі з головним архітектором. Одне з основних питань, це те, що проїжджа частина з тротуарами по вул. Тракт Глинянський має ширину менше 15 метрів, а згідно пропонованого ДПТ, передбачається розширення цієї дороги у чотири смуги з трамвайною колією, що закладалось ще коригуванням Генплану м. Львова у 2010р. І все б нічого, якби територія, за рахунок якої повинно відбутись розширення (а це більш, як втричі, до 45м), вже роками не перебувала у приватній власності місцевих мешканців. Також не зрозуміло, чому при розробці детального плану території не було прораховано навантаженість на дорожньо-транспортну систему цього районну. А ще не проведено дослідження за допомогою платформ стратегічного моделювання VISSUM та VISIM, що знаходяться на балансі ЛКП «Львівавтодор», з допомогою яких можливо побачити чи можливі зміни та, як краще впорядкувати схему руху на даній магістральній дорозі загальноміського значення.



«Ми категорично проти розширення дороги за рахунок наших земель. Ми хочемо, аби був створений альтернативний виїзд з району, адже у майбутньому транспортного колапсу на нашій вулиці не уникнути. І навіть зараз під час перших забудов великогабаритна техніка буде пересуватись лише вул. Тракт Глинянський, що в рази збільшить завантаженість та призведе до годинних тягучок при виїзді на Личаківську», - переконує мешканець вул. Тракт Глинянський пан Святослав.



Окрім транспортної, проблемою для мешканців району може стати відсутність відповідної системи водовідведення та каналізування. Адже наразі в районі є лише одна каналізаційна насосна станція, яка обслуговує ще й Лисиничі та Винники. Водночас людей турбує питання екології.



«Ми хочемо, аби в першу чергу в ДПТ було прописано будівництво садочку, школи та каналізації, адже Ми переконанні, що інвестори будуватимуть першочергово житлові будівлі, чого в жодному разі не можна допустити» - обурюється пані Тамара.



«На землі, яка передбачена під житлову забудову в ґрунті є велика кількість хімікатів, які залишились після сільськогосподарської фабрики та колишнього складу отрутохімікатів. Там санітарна зона повинна становити близько 1 км., а Ви хочете там людей заселити?» - питає пан Олександр.



Під завершення зустрічі головний архітектор проекту Юрій Столяров намагався заспокоїти людей. За його словами ТзОВ «Провісінь-Агроінвест» зобов’язалось встановити в районі ще дві додаткові каналізаційні насосні станції. А щодо хімікатів, то відповідно до рішень даної документації колишні промислові території реконструювались під квартали житлової забудови.