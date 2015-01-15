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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:37

За рахунок приватних ділянок хочуть розширити Тракт Глинянсь

Левова частка території в районі перебуває в оренді ТзОВ «Провісінь-Агроінвест», яке має містобудівне обгрутнування на розміщення житлового кварталу по вул. Тракт Глинянський, 152. В результаті Львів повинен отримати ще 221 садибу та 1316 квартир. А це означає, що кількість населення в районі орієнтовно збільшиться на 4,5 тисячі мешканців. Окрім багатоповерхівок (4-9 поверхів) та садиб в районі планується також спорудити дошкільний навчальний заклад на 200 місць та школу на 785 учнів.

Та така кількість майбутніх сусідів неабияк турбує місцевих мешканців, які були присутні на зустрічі з головним архітектором. Одне з основних питань, це те, що проїжджа частина з тротуарами по вул. Тракт Глинянський має ширину менше 15 метрів, а згідно пропонованого ДПТ, передбачається розширення цієї дороги у чотири смуги з трамвайною колією, що закладалось ще коригуванням Генплану м. Львова у 2010р. І все б нічого, якби територія, за рахунок якої повинно відбутись розширення (а це більш, як втричі, до 45м), вже роками не перебувала у приватній власності місцевих мешканців. Також не зрозуміло, чому при розробці детального плану території не було прораховано навантаженість на дорожньо-транспортну систему цього районну. А ще не проведено дослідження за допомогою платформ стратегічного моделювання VISSUM та VISIM, що знаходяться на балансі ЛКП «Львівавтодор», з допомогою яких можливо побачити чи можливі зміни та, як краще впорядкувати схему руху на даній магістральній дорозі загальноміського значення.

«Ми категорично проти розширення дороги за рахунок наших земель. Ми хочемо, аби був створений альтернативний виїзд з району, адже у майбутньому транспортного колапсу на нашій вулиці не уникнути. І навіть зараз під час перших забудов великогабаритна техніка буде пересуватись лише вул. Тракт Глинянський, що в рази збільшить завантаженість та призведе до годинних тягучок при виїзді на Личаківську», - переконує мешканець вул. Тракт Глинянський пан Святослав.

Окрім транспортної, проблемою для мешканців району може стати відсутність відповідної системи водовідведення та каналізування. Адже наразі в районі є лише одна каналізаційна насосна станція, яка обслуговує ще й Лисиничі та Винники. Водночас людей турбує питання екології.

«Ми хочемо, аби в першу чергу в ДПТ було прописано будівництво садочку, школи та каналізації, адже Ми переконанні, що інвестори будуватимуть першочергово житлові будівлі, чого в жодному разі не можна допустити» - обурюється пані Тамара.

«На землі, яка передбачена під житлову забудову в ґрунті є велика кількість хімікатів, які залишились після сільськогосподарської фабрики та колишнього складу отрутохімікатів. Там санітарна зона повинна становити близько 1 км., а Ви хочете там людей заселити?» - питає пан Олександр.

Під завершення зустрічі головний архітектор проекту Юрій Столяров намагався заспокоїти людей. За його словами ТзОВ «Провісінь-Агроінвест» зобов’язалось встановити в районі ще дві додаткові каналізаційні насосні станції. А щодо хімікатів, то відповідно до рішень даної документації колишні промислові території реконструювались під квартали житлової забудови.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:44

відверто - за садіком, чаплінським та усією тою забудівельною мафією давно тюрма плаче разом з кінфіскацією усього награбованого
те, що вони витворяють і узаконюють - це повна пипка!
але садік купив усіх суддів-прокурорів квартирами, отриманими від забудованів як хабарі за узаконення незаконно збудованого....

займаються лише пішаками...

Гниду Садового спіймали на хабарі
Сьогодні з підозрою в отриманні хабаря затримали голову Залізничної РА Тараса Гниду. Правоохоронці задокументували факт вимагання посадовцем 105 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Як зазначили у Львівській міськраді, на час проведення слідства його буде відсторонено від виконання посадових обов'язків.
https://varianty.lviv.ua/51067-hnydu-sa ... na-khabari


У Львові затримали працівницю БТІ на хабарі у $1,5 тис. (ФОТО, ВІДЕО)
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисниця вимагала з місцевого жителя півтори тисячі доларів США за виготовлення технічної документації для розподілу квартири.

Співробітники СБУ затримали посадовця на робочому місці під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі двадцяти шести тисяч гривень.

Під час обшуку у службовому кабінеті затриманої правоохоронці виявили більше десяти тисяч американських доларів та приблизно п’ятдесят тисяч гривень.
http://leopolis.news/u-lvovi-zatrymaly- ... oto-video/
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:50

  jump написав:«На землі, яка передбачена під житлову забудову в ґрунті є велика кількість хімікатів, які залишились після сільськогосподарської фабрики та колишнього складу отрутохімікатів. Там санітарна зона повинна становити близько 1 км., а Ви хочете там людей заселити?» - питає пан Олександр.


Там немає чого боятися: протигаз та гумові рукавички: можна гуляти...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:28

парадокс

  akurt написав:Йшов пішки на 15 поверх по темноті, вітер гуде, валяється під ногами все: від уживаних наповнених презервативів до шприців.

шёл в темноте, но тем не менее видел всё: даже степень наполненности гондонов заметил... Сенсей! Я завидую Вашему орлиному зрению!
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Немає часу читати всієї дурні що бей акурт пише:
Ethereum написав:
1. Грунт в Анталії Ок, але на озері не рекомендують будувати.

Ви тільки вдумайтесь в умозаключення хвахівця: на озері не рекомендують будувати.
НА ОЗЕРІ...
Я плакалЪ...
Тупий чи недоучка? Хто будує на войдоймах? Їх треба осушувати не один рік.

Типова для акурта ніпрощобайка:
За сходи дешевші 6-7к євро тупо не беруться. І роблять довго.
Що характерно, до них стоїть черга.
Реальна розмова: "можна зробити сходи ?"
"Можна, але ми зайняті до кінця наступної осені"
"Скільки займе робота ?"
"Місяці три"
"А ціна ?"
"Десять тисяч євро"
"А можна дешевше ?"
"Можна, якщо почекаєте до наступного літа. Буде дев'ять тисяч. У нас тут клієнт намальовується, якщо робитимемо вам-втратимо його"
Прочитали що пише?? От-от

Наш балабол акурт гарний казочник байкар,але це не впливає на форумчан,які в більшості нормальні люди. Бусурмани геть затюркали бідолашного акурта...
Ethereum
 
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  #<1 ... 139140141142
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