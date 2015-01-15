Додано: Суб 17 бер, 2018 12:09

зданого

Супер!Як бачите - вони самі - по-перше,По-друге, не розуміють і не здатні зрозуміти, що таке "Бригада" і що таке "Командна робота".Не взмозі розуміти, що той супер-Міша того й працював у фірмі з 26 (!!!) осіб на посаді заступника керівника, щоПоки всі розвантажували брус 6000х110х160 - Міша стояв і думав, як робити сходи.Працював, а не ногами.І Міша мав зарплату від готового під ключоб"єкта.Розрахунок - "Під ключ" і по готовності.По-третє - колотяться і нервують сильно. А саме сьогодні не можна - НОВОЛУННЯ!Новий астрологічний рік починається...В-четвертих, щоби тут невдахане розказував: з тією бригадою працював особисто я. Це від мене гроші отримумва і Міша, і інші.Це на моє замовлення Міша зробив НЕ ОДНІ сходи. НЕ-ОД-НІ.Трохи мозок уне так влаштований: на таких телeпнів і розрахунок у багатьох.І це - добре! Тут можна на телепнях поживитися...Готуюсь виправляти мозок, тут треба спеціальний одяг мати,щоб чим не заразитися - чи нервовістю, чи дурістю, чи ненавистю...Так, одяг вже одів... тре мати відро не оцинковане, тільки емаліроване, не ушкоджене, дуст, вапно, гас, соляну кислоту, оцет... Віник тільки куплений під Жовквою... інакше лікування не вдасться...Все розмішати...Увага! Або хоч щось -- розкажіть по темі гілки, або починаю лікування - захисиний одяг вже одів, лікувальну суміш приготував!