Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
відверто - за садіком, чаплінським та усією тою забудівельною мафією давно тюрма плаче разом з кінфіскацією усього награбованого те, що вони витворяють і узаконюють - це повна пипка! але садік купив усіх суддів-прокурорів квартирами, отриманими від забудованів як хабарі за узаконення незаконно збудованого....
займаються лише пішаками...
Гниду Садового спіймали на хабарі Сьогодні з підозрою в отриманні хабаря затримали голову Залізничної РА Тараса Гниду. Правоохоронці задокументували факт вимагання посадовцем 105 тисяч гривень неправомірної вигоди.
У Львові затримали працівницю БТІ на хабарі у $1,5 тис. (ФОТО, ВІДЕО) Оперативники спецслужби встановили, що зловмисниця вимагала з місцевого жителя півтори тисячі доларів США за виготовлення технічної документації для розподілу квартири.
Співробітники СБУ затримали посадовця на робочому місці під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі двадцяти шести тисяч гривень.
jump написав:«На землі, яка передбачена під житлову забудову в ґрунті є велика кількість хімікатів, які залишились після сільськогосподарської фабрики та колишнього складу отрутохімікатів. Там санітарна зона повинна становити близько 1 км., а Ви хочете там людей заселити?» - питає пан Олександр.
Там немає чого боятися: протигаз та гумові рукавички: можна гуляти...
Немає часу читати всієї дурні що бей акурт пише: Ethereum написав: 1. Грунт в Анталії Ок, але на озері не рекомендують будувати.
Ви тільки вдумайтесь в умозаключення хвахівця: на озері не рекомендують будувати. НА ОЗЕРІ... Я плакалЪ... Тупий чи недоучка? Хто будує на войдоймах? Їх треба осушувати не один рік.
Типова для акурта ніпрощобайка: За сходи дешевші 6-7к євро тупо не беруться. І роблять довго. Що характерно, до них стоїть черга. Реальна розмова: "можна зробити сходи ?" "Можна, але ми зайняті до кінця наступної осені" "Скільки займе робота ?" "Місяці три" "А ціна ?" "Десять тисяч євро" "А можна дешевше ?" "Можна, якщо почекаєте до наступного літа. Буде дев'ять тисяч. У нас тут клієнт намальовується, якщо робитимемо вам-втратимо його" Прочитали що пише?? От-от
Наш балабол акурт гарний казочник байкар,але це не впливає на форумчан,які в більшості нормальні люди. Бусурмани геть затюркали бідолашного акурта...
es77! Супер! Як бачите - вони самі - по-перше, НІЧОГО не здатні запропонувати. По-друге, не розуміють і не здатні зрозуміти, що таке "Бригада" і що таке "Командна робота".
Не взмозі розуміти, що той супер-Міша того й працював у фірмі з 26 (!!!) осіб на посаді заступника керівника, що вмів та вміє робити те, що не вміють інші. Поки всі розвантажували брус 6000х110х160 - Міша стояв і думав, як робити сходи. Працював головою, а не ногами. І Міша мав зарплату від готового під ключ зданого об"єкта. Розрахунок - "Під ключ" і по готовності. По-третє - колотяться і нервують сильно. А саме сьогодні не можна - НОВОЛУННЯ! Новий астрологічний рік починається... В-четвертих, щоби тут невдаха Ethereum не розказував: з тією бригадою працював особисто я. Це від мене гроші отримумва і Міша, і інші. Це на моє замовлення Міша зробив НЕ ОДНІ сходи. НЕ-ОД-НІ. Трохи мозок у Ethereum не так влаштований: на таких телeпнів і розрахунок у багатьох. Легко одурити або обрахувати. І це - добре! Тут можна на телепнях поживитися...
Готуюсь виправляти мозок, тут треба спеціальний одяг мати, захисний... щоб чим не заразитися - чи нервовістю, чи дурістю, чи ненавистю... Так, одяг вже одів... тре мати відро не оцинковане, тільки емаліроване, не ушкоджене, дуст, вапно, гас, соляну кислоту, оцет... Віник тільки куплений під Жовквою... інакше лікування не вдасться... Все розмішати... Ethereum! Увага! Або хоч щось - ну хоч щось корисне - розкажіть по темі гілки, або починаю лікування - захисиний одяг вже одів, лікувальну суміш приготував!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 бер, 2018 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Акурт і в Африці акурт. Людина яка 3000000 валютчикам носила і керувала людьми так себе не позиціонує. В мене добре мозок налаштований бо одразу бачить шахраїв і пройдисвітів. І освіти в мене більше ніж у ати-тюрка. Та і мов знаю 5 вільно... Розуму не треба багато акурту щоб байки розповідати.
akurt написав:Готуюсь виправляти мозок, тут треба спеціальний одяг мати, захисний... щоб чим не заразитися - чи нервовістю, чи дурістю, чи ненавистю...
Мабуть треба не звертати на тих персонажів уваги. До речі, мене сильно засмучує кількість ненависті в інтернеті. Навіть під невинними відео в ютубі коментарі краще не читати. Як правило, наші північні "мышебратья" дають про себе знати. Та й наші не сильно відстають... Гидко... Ну пре з тебе дурна енергія -сходи в спортзал, погамсель грушу, в крайньому випадку придовбайся до п'яної компанії на вулиці -хлопці трохи допоможуть зкинути емоції... Але навіщо лити гі..но в інтернеті ?
akurt написав:Ethereum! Увага! Або хоч щось - ну хоч щось корисне - розкажіть по темі гілки,
Чи навіть не по темі (не тільки оренда у Львові). Уявіть, що у вас є лишні 100-150к негривень. В що їх вкласти з максимальною віддачею ? Пропозиції Акурта про квартири під здачу та акції ми чули. Козак пропонує шіткоїни.