Я ж думаю: ну за що подякували пану Frant, що мене топче весь час ногами, придивляючись до кожної букви - був ну дуже здивований - із 2000 (!!!) подяк-"лайків" - 1800 - за бурхливу лайку та образи.
Довжиною в 2 строчки.
На більше розуму немає. Получається: чим більше людина ллє бруду, образ та ненависті - тим білше сталять "лайків"...
Спочатку дивувася. Вже не дивуюсь...
Причому: інтернет пам"ятає все: там зроблю статистику, хто за бруд більше всього ставить "лайків"...
Буде дуже інтересно...
І ще інтересно:
Лаються більше всього на мене на гілці про ЛЬВІСЬКУ нерухомість недахи із Харкова, Чернівців та Києва.
Які не мають ЖОДНОГО відношення до Львова.
Оце теж інтересно.
Але вони мені сьогодні дали класну ідею: спробувати сформувати із них бригаду "Ух!" та запропонувати її форумчанам, які в ці дні купили нове житло у Львові під орендарів та хочуть почати робити ремонт.
Зараз веду відбір виконавців.
P.S. Сьогодні із 16-00 буду робити огляд новобудов в Анталії. Інтересує мене якість будівництва, якість та оздоблення квартир, наявність території, ландшафтного дизайну, наявність басейну, інфраструтура навкруги: супермаркети, віддаленість від швидкісної трасти Анталії та від моря, ну і звісно, ціна...
Сьогоднs о 12-30 один будинок оглядав.
Стандарт продажу:
- лифт працює
- ідеальна чистота - хоч босий ходи
- готовий повністю санвузол
- ламінат на підлозі
- готjва вся сантехніка
- меблі у вітальні
- меблі на кухні...
Чесно кажучи, мені саме ця квартира не дуже сподобалася - кухня якась прoстувата, хоч із технікою вже...
Публікую ТІЛЬКИ для того, щоби Ви порівняли з тим, як продають забудовники квартири у Львові.
І для орієнтиру ціни.
Ця квартира коштує 51 000$.