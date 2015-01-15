Додано: Суб 17 бер, 2018 12:47

Які не мають ЖОДНОГО відношення до Львова.

От-от...Я ж думаю: ну за що подякували пану, що мене топче весь час ногами, придивляючись до кожної букви - був ну дуже здивований - із 2000 (!!!) подяк-"лайків" - 1800 - за бурхливу лайку та образи.Довжиною в 2 строчки.На більше розуму немає. Получається: чим більше людина ллє бруду, образ та ненависті - тим білше сталять "лайків"...Спочатку дивувася. Вже не дивуюсь...Причому: інтернет пам"ятає все: там зроблю статистику, хто за бруд більше всього ставить "лайків"...Буде дуже інтересно...І ще інтересно:Лаються більше всього на мененедахи із Харкова, Чернівців та Києва.Оце теж інтересно.Але вони мені сьогодні дали класну ідею: спробувати сформувати із них бригаду "" та запропонувати її форумчанам, які в ці дні купили нове житло у Львові під орендарів та хочуть почати робити ремонт.Зараз веду відбір виконавців.Сьогодні із 16-00 буду робити огляд новобудов в Анталії. Інтересує мене якість будівництва, якість та оздоблення квартир, наявність території, ландшафтного дизайну, наявність басейну, інфраструтура навкруги: супермаркети, віддаленість від швидкісної трасти Анталії та від моря, ну і звісно, ціна...Сьогоднs о 12-30 один будинок оглядав.Стандарт продажу:- лифт працює- ідеальна чистота - хоч босий ходи- готовий повністю санвузол- ламінат на підлозі- готjва вся сантехніка- меблі у вітальні- меблі на кухні...Чесно кажучи, мені саме ця квартира не дуже сподобалася - кухня якась прoстувата, хоч із технікою вже...І для орієнтиру ціни.Ця квартира коштує 51 000$.