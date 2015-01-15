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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:47

От-от...
Я ж думаю: ну за що подякували пану Frant, що мене топче весь час ногами, придивляючись до кожної букви - був ну дуже здивований - із 2000 (!!!) подяк-"лайків" - 1800 - за бурхливу лайку та образи.
Довжиною в 2 строчки.
На більше розуму немає. Получається: чим більше людина ллє бруду, образ та ненависті - тим білше сталять "лайків"...
Спочатку дивувася. Вже не дивуюсь...
Причому: інтернет пам"ятає все: там зроблю статистику, хто за бруд більше всього ставить "лайків"...
Буде дуже інтересно...
І ще інтересно:
Лаються більше всього на мене на гілці про ЛЬВІСЬКУ нерухомість недахи із Харкова, Чернівців та Києва.
Які не мають ЖОДНОГО відношення до Львова.
Оце теж інтересно.

Але вони мені сьогодні дали класну ідею: спробувати сформувати із них бригаду "Ух!" та запропонувати її форумчанам, які в ці дні купили нове житло у Львові під орендарів та хочуть почати робити ремонт.
Зараз веду відбір виконавців.

P.S. Сьогодні із 16-00 буду робити огляд новобудов в Анталії. Інтересує мене якість будівництва, якість та оздоблення квартир, наявність території, ландшафтного дизайну, наявність басейну, інфраструтура навкруги: супермаркети, віддаленість від швидкісної трасти Анталії та від моря, ну і звісно, ціна...
Сьогоднs о 12-30 один будинок оглядав.
Стандарт продажу:
- лифт працює
- ідеальна чистота - хоч босий ходи
- готовий повністю санвузол
- ламінат на підлозі
- готjва вся сантехніка
- меблі у вітальні
- меблі на кухні...
Чесно кажучи, мені саме ця квартира не дуже сподобалася - кухня якась прoстувата, хоч із технікою вже...
Зображення
Зображення
Зображення
Публікую ТІЛЬКИ для того, щоби Ви порівняли з тим, як продають забудовники квартири у Львові.
І для орієнтиру ціни.
Ця квартира коштує 51 000$.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 бер, 2018 13:08, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:06

  es77 написав:
  akurt написав:Готуюсь виправляти мозок, тут треба спеціальний одяг мати, захисний... щоб чим не заразитися - чи нервовістю, чи дурістю, чи ненавистю...

Мабуть треба не звертати на тих персонажів уваги.
До речі, мене сильно засмучує кількість ненависті в інтернеті. Навіть під невинними відео в ютубі коментарі краще не читати. Як правило, наші північні "мышебратья" дають про себе знати. Та й наші не сильно відстають...
Гидко...
Ну пре з тебе дурна енергія -сходи в спортзал, погамсель грушу, в крайньому випадку придовбайся до п'яної компанії на вулиці -хлопці трохи допоможуть зкинути емоції...
Але навіщо лити гі..но в інтернеті ?


О, Адвокат акурта на сцені!
Воправляємо помилочки та ставимо лайки))
Міфічний образ доброго акурта ,щоб запудрити мозги форуму?
Покупаем? Продаем? es77? Бендер від вас був би в захваті :D
Лайно Ви обоє перші вилили. Обман населення ,щоб втулити дешеві метри? :D
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  #<1 ... 140141142143
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