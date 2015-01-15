Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
От-от... Я ж думаю: ну за що подякували пану Frant, що мене топче весь час ногами, придивляючись до кожної букви - був ну дуже здивований - із 2000 (!!!) подяк-"лайків" - 1800 - за бурхливу лайку та образи. Довжиною в 2 строчки. На більше розуму немає. Получається: чим більше людина ллє бруду, образ та ненависті - тим білше сталять "лайків"... Спочатку дивувася. Вже не дивуюсь... Причому: інтернет пам"ятає все: там зроблю статистику, хто за бруд більше всього ставить "лайків"... Буде дуже інтересно... І ще інтересно: Лаються більше всього на мене на гілці про ЛЬВІСЬКУ нерухомість недахи із Харкова, Чернівців та Києва. Які не мають ЖОДНОГО відношення до Львова. Оце теж інтересно.
Але вони мені сьогодні дали класну ідею: спробувати сформувати із них бригаду "Ух!" та запропонувати її форумчанам, які в ці дні купили нове житло у Львові під орендарів та хочуть почати робити ремонт. Зараз веду відбір виконавців.
P.S. Сьогодні із 16-00 буду робити огляд новобудов в Анталії. Інтересує мене якість будівництва, якість та оздоблення квартир, наявність території, ландшафтного дизайну, наявність басейну, інфраструтура навкруги: супермаркети, віддаленість від швидкісної трасти Анталії та від моря, ну і звісно, ціна... Сьогоднs о 12-30 один будинок оглядав. Стандарт продажу: - лифт працює - ідеальна чистота - хоч босий ходи - готовий повністю санвузол - ламінат на підлозі - готjва вся сантехніка - меблі у вітальні - меблі на кухні... Чесно кажучи, мені саме ця квартира не дуже сподобалася - кухня якась прoстувата, хоч із технікою вже... Публікую ТІЛЬКИ для того, щоби Ви порівняли з тим, як продають забудовники квартири у Львові. І для орієнтиру ціни. Ця квартира коштує 51 000$.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 бер, 2018 13:08, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Готуюсь виправляти мозок, тут треба спеціальний одяг мати, захисний... щоб чим не заразитися - чи нервовістю, чи дурістю, чи ненавистю...
Мабуть треба не звертати на тих персонажів уваги. До речі, мене сильно засмучує кількість ненависті в інтернеті. Навіть під невинними відео в ютубі коментарі краще не читати. Як правило, наші північні "мышебратья" дають про себе знати. Та й наші не сильно відстають... Гидко... Ну пре з тебе дурна енергія -сходи в спортзал, погамсель грушу, в крайньому випадку придовбайся до п'яної компанії на вулиці -хлопці трохи допоможуть зкинути емоції... Але навіщо лити гі..но в інтернеті ?
О, Адвокат акурта на сцені! Воправляємо помилочки та ставимо лайки)) Міфічний образ доброго акурта ,щоб запудрити мозги форуму? Покупаем? Продаем? es77? Бендер від вас був би в захваті Лайно Ви обоє перші вилили. Обман населення ,щоб втулити дешеві метри?
Львівська міська рада хоче продати 18 земельних ділянок під будівництво Зараз міська рада шукає виконавця запланованих торгів. Про це повідомляють на сайті ЛМР. Інформація про земельні ділянки у м.Львові (адреса, площа, вид використання земельної ділянки, кадастровий номер):
вул.Брюховицька,143, площа 0,1495 га, для будівництва і обслуговування 4-х поверхового житлового будинку із вбудованими автостоянками, кадастровий номер 4610137500:11:008:0251; вул.Північна в промзоні «Сигнівка» (ділянка 2-3), площі 3,8758 га, для будівництва і обслуговування промислових об’єктів, кадастровий номер 4610136300:05:020:0006; вул.Північна в промзоні «Сигнівка» (ділянка 2-4), площа 2,6783 га, для будівництва і обслуговування промислових об’єктів, кадастровий номер 4610136300:05:020:0005; вул.Ковельська,108-а, площа 0,4430 га, для будівництва і обслуговування виробничо-адміністративних будівель, кадастровий номер 4610137200:08:007:0066; вул.Трускавецька — вул.Академіка Я.Підстригача (А), площа 0,9830 га, для будівництва і обслуговування гартівень-складів, кадастровий номер 4610136900:09:009:0121; вул.Трускавецька — вул.Академіка Я.Підстригача (Б), площа 0,8912 га, для будівництва і обслуговування гартівень-складів, кадастровий номер 4610136900:09:009:0122; вул.Роксоляни (ділянка 1-14), площа 0,0332 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4610136300:06:008:0037; вул.Роксоляни (ділянка 1-15), площа 0,0332 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4610136300:06:008:0030; вул.Роксоляни (ділянка 1-19), площа 0,0332 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4610136300:06:008:0038; вул.Роксоляни (ділянка 1-20), площа 0,0332 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4610136300:06:008:0039; вул.Роксоляни (ділянка 2-3), площа 0,0547 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4610136300:06:008:0036; вул.Роксоляни (ділянка 2-5), площа 0,0318 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4610136300:06:008:0035; вул.Роксоляни (ділянка 2-6), площа 0,0318 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4610136300:06:008:0029; вул.Роксоляни (ділянка 2-8), площа 0,0601 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4610136300:06:008:0034; вул.Стрийська, 266-а, площа 0,1436 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4610136900:09:009:0204; вул. І. Миколайчука, площа 0,1436 га, для будівництва та обслуговування виробничої бази, складів, автотранспортного підприємства, кадастровий номер 4610137500:08:002:1104; вул. Братів Климових (б/н), площа 0,0218 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 4610136300:01:004:0067; вул. Ф. Ржегоржа, 21, площа 0,0394 га, для будівництва та обслуговування адміністративно-офісної будівлі, кадастровий номер 4610137500:05:003:0251.
"І ще інтересно: Лаються більше всього на мене на гілці про ЛЬВІСЬКУ нерухомість недахи із Харкова, Чернівців та Києва. Які не мають ЖОДНОГО відношення до Львова. Оце теж інтересно." Акурт
Ну давай подивимося хто ти,але явно не львів"янин)) Думаю десь з Волині. Поклонник Саакашвілі? На турків працюєш зараз? Продаємо недерого турецьку нерухомість. А ти розказав тут скільки треба оплат зробити щоб купити нерухомість? А про податок від того що ти здаш студіо ти тоже мовчиш? Все так просто -купив квиток 51000 долярів і ВИ щасливий власник Елітної Нерухомості в Турції!! Які бомблять курдів,і диктатор при владі)) І їздть на секс туризм до нас. А як там з безпекою, наприклад, в Ізмірі ? Все добре після приїзду 1млн. сирійців? Ну вже совість не має - тулити нам львів"янам свою паршиву нерухомість. Зроби собі гілку ТУркіш іммобільє і там пиши бусурманин. Є таке заняття лохотрон . От тим ци і займаєшся акурт.
Вул.Кульпарківська, 200 (на кільці), мали будувати двох-поверхову споруду, виставковий салон з продажу автомобілів. Станом на сьогодні замовнику, міською радою видано дозвільні документи на будівництво 10 (десяти) поверхового офісного центру!
Це між великим та малим кільцем на Кульпі зв сторони Щирецької
Купа приватних забудов. Спочатку мали будувати салон на 2-а поверхи. Народ збунтувався, їм хати від сонця затулятиме. Занесли садіку чумайдан - маєте 10 поверхів! Кульпа просто стане... Ще не заселене місто трав і фамілія...
akurt написав:Сьогоднs о 12-30 один будинок оглядав. Публікую ТІЛЬКИ для того, щоби Ви порівняли з тим, як продають забудовники квартири у Львові. І для орієнтиру ціни. Ця квартира коштує 51 000$.
#зрада mode on А чого у 12-30 за вікном ніч ? #зрада mode off
Загальна площа ?
Те що ціни у містах мільонниках трохи переоцінені видно неозброєним оком. В багатьох облцентрах та райцентрах компанії продають житло по 9-11т. грн. І в них там ще є якийсь прибуток. Нічого не скажу за Львів, а в Києві масово гонять будинки вдвічі дорожче і розповідають казки про те як в них дорожчають матеріали та робоча сила. Причому будинок який ліниво будується за рік роблять три роки в кращому випадку. Потім ще рік підключають комунікації та пускають ліфти. Це якщо поталанить. А якщо ні - стоїть купа недобудів ще з початку 2000-х років...
akurt написав:І для орієнтиру ціни. Ця квартира коштує 51 000$.
Мда, хоч бери та в Анатлію їдь. Але шось дуже дешево. Для порівняння дивився у Кракові будинки - район біля it-парку (ну як біля - 15 хвилин десь йти), 5 поверхів, 2 кімн (одна з кіманат це студія з кухнею), під ключ виходить 100 000 $. Але там басейну немає, і двора свого теж майже немає. Плюс це не курорт. Чому так? Польша більше розвинена країна?
akurt написав:І для орієнтиру ціни. Ця квартира коштує 51 000$.
Мда, хоч бери та в Анатлію їдь. Але шось дуже дешево. Для порівняння дивився у Кракові будинки - район біля it-парку (ну як біля - 15 хвилин десь йти), 5 поверхів, 2 кімн (одна з кіманат це студія з кухнею), під ключ виходить 100 000 $. Але там басейну немає, і двора свого теж майже немає. Плюс це не курорт. Чому так? Польша більше розвинена країна?
напевно: 1. дешевше будівництво, немає такого холоду як у нас, менше дощів. 2. роблять зі свого, а не імпортного 3. забудовників жорстко регулює влада 4. відсутність такої дикої корупції як в Україні 5. захланність укр. забудовників
чудово там відпочивати - все включено, гарні готелі, прекрасне тепле море, увесь сезон практично без дощів
akurt написав:Сьогоднs о 12-30 один будинок оглядав. Публікую ТІЛЬКИ для того, щоби Ви порівняли з тим, як продають забудовники квартири у Львові. І для орієнтиру ціни. Ця квартира коштує 51 000$.
#зрада mode on А чого у 12-30 за вікном ніч ? #зрада mode off Загальна площа ?
Жалюзі з електроприводом закриті. Дуже сонячно було о 12-30. Зараз - 15-00 в Анталії - (+1 година до України) трохе хмарки зайшли... Площа відповідає ціні як для квартир 1+1: 51 квадрат=51 000 долярів. Там же дививися 1+2 (трьошка по-нашому) - значно дорожча - 295 000 лір/3,80=76 600 долярів. Ціни - якщо це не посередники-росіяни - називають тільки в лірах.
sailed написав:
akurt написав:І для орієнтиру ціни. Ця квартира коштує 51 000$.
Мда, хоч бери та в Анатлію їдь. Але шось дуже дешево. Для порівняння дивився у Кракові будинки - район біля it-парку (ну як біля - 15 хвилин десь йти), 5 поверхів, 2 кімн (одна з кіманат це студія з кухнею), під ключ виходить 100 000 $. Але там басейну немає, і двора свого теж майже немає. Плюс це не курорт. Чому так? Польша більше розвинена країна?
Я вивчав ту справу в Польші, в Бєльско-Бяла хотів щось купити: орієнтир ціни новобудов 1 400 євро квадрат. Під ключ (європейський стндарт). Якість висока. В грудні вивчав ситуацію в районі НОВОГО гірськолижного курорта в Szсzyrk - було навть дешевше 1000 євро квадрат. https://www.szczyrkowski.pl Я непогано знаю польську мову - спілкуюся майже вільно, але прийшов до висновку, що то класно, але там немає МЕНІ що робити.
Ось плавальний басейн мій - це на мешканців 19 квартир. Зараз стоїть ще без води. Воду злили при мені 2 жовтня. 1 жовтня ще плавав.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 бер, 2018 14:24, всього редагувалось 2 разів.
jump написав:1. дешевше будівництво, немає такого холоду як у нас, менше дощів.
Як на мене конструктив(що-б будівля трималася і не падала) однаковий. Все звичайно залежить від грунтів, але якщо не будувати в болоті то все теж саме. Максимум у нас вати на фасаді більше. Смішно про те говорити, але порахуйте зовнішню площу вашої квартири по перемножте на ціну утеплювача в 200грн/м2 Скільки вийшло ? 300$ ? Варто про це говорити ?
jump написав:2. роблять зі свого, а не імпортного
В Україні привозний пісок, цегла, цемент, арматура ? Скло своє, плитка своя, дріт свій, всіляки унітази та ванни церсаніт штампує аж гай гуде. Що саме у нас імпортне ? Певна комплектація з лакшері-сегменту ? Погоджуюсь. Але яке це має відношення до квартири умовного Долярчика ? Що саме в його квартирі буде імпортне ? Котел за 12000 грн. ? Радіатори та труби ще на 10000 грн. Добре. Що ще ?
jump написав:3. забудовників жорстко регулює влада
Можливо. Не знаю як з цим в Туреччині але в Україні якщо влада хоче щось контролювати -то контролюють. Ті-ж будинки для військових та сбу-ів чомусь будуються за ціною що значно відрізняється від ринкової в меншу сторону. А як треба компаніям аффільованим з владою трохи подоїти пересічного -то куди-ж діватися...
jump написав:4. відсутність такої дикої корупції як в Україні 5. захланність укр. забудовників
Хто зна як там. У сусіда завжди більший... Але що видно явно -землю подеребанили забесцінок, а тепер будкомпанії розповідають про те як дорого їм та земля обходится. Мовчу вже про підключення коммунікацій...